Русская Лапландия. 6 дней в Мурманской области

Забудьте о банальных маршрутах — пора отправиться в настоящее северное приключение! Горы, живописные озёра и невероятные виды, которые завораживают.

В этом туре вы получите возможность посетить легендарную Териберку, забраться на вершину
горы Аллуайв, полюбоваться на Ловозерские тундры, Хибины и озеро Умбозеро, а также совершить прогулку на каяках и сапах, увидеть водопад «Красивый», отправиться в треккинг к озеру Академическому и на пик Марченко.

Этот тур создан для тех, кто хочет получить непередаваемые эмоции и насладиться удивительной красотой природы.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Териберка

Рекомендуем прибыть в Мурманск до 10:00.

В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, на железнодорожном вокзале либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.

Мы пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим водопад, а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.

Всего в этот день мы пройдем 7 км пешком.

Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).

Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.

По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.

2 день

Ревда - Аллуайв - Ловозерские тундры - Хибины

Утром мы позавтракаем в гостинице и отправимся в поселок Ревда (150 км). Нам предстоит пеший поход на вершину горы Аллуайв.

Перевал Геологов или гора Аллуайв (с саам. алл — высокий, уайв — голова, вершина горы) – одна из самых высоких вершин Ловозерских тундр, высотой 1051 метр.

Перевал геологов разделяет Западный и Восточный цирк Раслака в Ловозерских тундрах Кольского полуострова.

Цирки Раслака – это геологические образования, представляющие собой круглые чаши. К слову, вместо вершины здесь – плоские плато. Отсюда открываются атмосферные виды на Ловозерские тундры, Хибины, озеро Умбозеро.

На плато мы устроим пикник.

В этот день мы пройдем 10 км пешком.

Далее мы возвращаемся к машинам и отправимся в город Кировск, расположенный в Хибинских горах.

Заселимся в гостиницу «Тирвас» и поужинаем здесь же.

3 день

Куэльпорр - перевал Кукисвумчорр - о. Академическое - пик Марченко

После завтрака мы отправимся до базы Куэльпорр через перевал Кукисвумчорр. Здесь мы посетим водопад «Красивый», а затем отправимся в треккинг к озеру Академическому и на пик Марченко.

Преодолев несложный перевал, нас ждет грандиозное плато, с которого открываются непередаваемые виды окрестных гор и даже соседних Ловозерских тундр. Глубина этого зрелища завораживает, но впереди нас ждет наша цель.

Не спеша по старой горной дороге незаметно подойдем к цирку, с которого и откроется озеро Академическое. Здесь мы устроим небольшой пикник.

Обойдя по цирку и полюбовавшись величием и незабываемой синевой озерной глади, пойдем на пик Марченко, расположенный немного в стороне, а затем спустимся вниз в горную долину и вернемся обратно на базу КСС, откуда нас заберет машина.

В этот день мы пройдем 18 км пешком.

Вернувшись в гостиницу «Тирвас», мы поужинаем там.

4 день

Гора Тахтарвумчорр - перевал Географов - вершина «Откол»

После завтрака мы отправимся в поход и поднимемся на гору Тахтарвумчорр.

Сначала мы выходим на перевал Географов. Уходим с перевала по северо-западному склону на широкий гребень крутизной 30 градусов.

Выходим на плато хребта Тахтарвумчорр.

По необходимости делаем небольшой привал.

Любуемся видами, фотографируемся.

Далее пересекаем плато и выходим к перемычке, отделяющей нас от Откола. Невероятное зрелище.

Здесь мы любуемся видами, делаем фото и сделаем перекус. Далее начинаем движение назад.

Спуск осуществляем по пути подъема.

В этот день мы пройдем примерно 10 км.

Отправляемся в гостиницу, отдыхаем и обсуждаем впечатления.

5 день

Поселок Лувеньга - Сопка Волостная

Утром после завтрака мы отправляемся на юг Кольского полуострова в поселок Лувеньга возле города Кандалакша.

Заселяемся в гостевой дом.

Пообедаем и поднимемся на гору Воросяная.

Сопка Волостная — священная гора саамов, здесь было древнее саамское капище (святилище). С «самого красивого места в мире», где установлен туристический приют ДубльДом, мы насладимся необычайной панорамой Кандалакшского залива с заповедными островами.

Обзор с Волостной сопки — 360 градусов! Все сопки Кандалакши будут видны с вершины, и даже далекие горы Хибины — сердце Кольского полуострова.

  1. Среднее время на маршруте составляет 3–3,5 часа.
  2. Длина маршрута от «Перевала» до вершины г. Волостная — 2 км, набор высоты 275 м, что равно высоте 91-этажного дома.
  3. Рельеф маршрута разнообразный: первые 600 м подъём достаточно крутой, рекомендуется использование треккинговых палок, далее маршрут не представляет сложности.

На вершине горы мы устроим большой привал с горячим чаем и угощением.

Отдых, релакс, медитация и перезагрузка — всё это в небольшом, но очень красивом маршруте на самую популярную сопку Кандалакши.

Вечером отправимся на прогулку на литораль Белого моря (Лувеньга), будем наблюдать закатные часы.

6 день

Кандалакшский залив - Белое море - Мурманск

Утром после завтрака мы поедем на берег Кандалакшского залива и отправимся в путешествие на каяках и сапах.

Во время прогулки мы сможем наблюдать богатый мир флоры и фауны Белого моря: морские и речные водоросли, стайки мелких рыб, рельеф дна. И самое интересное — морские звезды, которые здесь встречаются особенно часто. В летний период нередко можно увидеть кольчатую нерпу и лахтака — морского зайца из семейства настоящих тюленей.

Белое море живёт в ритме приливов и отливов, достигающих до 3 метров и происходящих два раза в сутки, что придаёт морской прогулке особый колорит.

Летом температура воды составляет комфортные 12–20 °C, а в августе вода на мелководье хорошо прогревается, и появляется возможность купания без специального снаряжения.

После возвращения обедаем в гостевом доме.

Затем отправляемся в обратный путь в город Мурманск.

В Мурманске мы довезем вас до аэропорта, железнодорожного вокзала либо до места размещения в городе Мурманске.

Обратный рейс следует планировать не ранее 21:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Мурманска, гостинице «Тирвас» и гостевом доме «Лувеньга Эдвенча».

Стоимость тура на 1 человека — 86750 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница в Мурманске

1 ночь

Гостиница «Тирвас»

3 ночи

«Тирвас» удачно расположился в самом сердце Хибинских гор вдали от городской суеты.

Два корпуса комфортабельных номеров. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственный санузел, современная душевая кабина, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор с кабельными каналами, набор средств личной гигиены и мягкие полотенца.

Гостевой дом «Лувеньга Эдвенча»

1 ночь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оплата посещения природного парка «Териберка»
  • Все трансферы по программе тура
  • Проживание в гостинице Мурманска, "Тирвас" и гостевом доме "Лувеньга Эдвенча"
  • Входные билеты и посещение объектов по программе
  • Услуги гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников
  • Общее туристическое снаряжение
  • Туристический налог
  • Питание, указанное в программе:5 завтраков (с 2 по 6 день) 5 обедов или перекусов (с 2 по 6 день) 4 ужина (с 2 по 5 день)
  • 5 завтраков (с 2 по 6 день)
  • 5 обедов или перекусов (с 2 по 6 день)
  • 4 ужина (с 2 по 5 день)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, которое не входит в стоимость тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

