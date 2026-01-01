1 день

Мурманск - Териберка

Рекомендуем прибыть в Мурманск до 10:00.

В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, на железнодорожном вокзале либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.

Мы пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим водопад, а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.

Всего в этот день мы пройдем 7 км пешком.

Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).

Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.

По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160