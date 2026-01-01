В этом туре вы получите возможность посетить легендарную Териберку, забраться на вершину
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Рекомендуем прибыть в Мурманск до 10:00.
В день начала тура мы встретим вас в аэропорту Мурманска, на железнодорожном вокзале либо заберем из мест размещения в городе Мурманске и отправимся в Териберку.
Мы пройдем по особо охраняемой природной территории «Парк Териберка» и посетим водопад, а также дойдем пешком до батареи береговой обороны.
Всего в этот день мы пройдем 7 км пешком.
Пообедаем в одном из ресторанов Териберки (не включен в стоимость).
Прогуляемся по поселку — старой Териберке, посетим песчаный пляж, а также все арт-объекты, расположенные на нем.
По приезду в Мурманск заселяемся в отель, ужинаем (ужин не включен в стоимость), обсуждаем планы на ближайшие дни.
Ревда - Аллуайв - Ловозерские тундры - Хибины
Утром мы позавтракаем в гостинице и отправимся в поселок Ревда (150 км). Нам предстоит пеший поход на вершину горы Аллуайв.
Перевал Геологов или гора Аллуайв (с саам. алл — высокий, уайв — голова, вершина горы) – одна из самых высоких вершин Ловозерских тундр, высотой 1051 метр.
Перевал геологов разделяет Западный и Восточный цирк Раслака в Ловозерских тундрах Кольского полуострова.
Цирки Раслака – это геологические образования, представляющие собой круглые чаши. К слову, вместо вершины здесь – плоские плато. Отсюда открываются атмосферные виды на Ловозерские тундры, Хибины, озеро Умбозеро.
На плато мы устроим пикник.
В этот день мы пройдем 10 км пешком.
Далее мы возвращаемся к машинам и отправимся в город Кировск, расположенный в Хибинских горах.
Заселимся в гостиницу «Тирвас» и поужинаем здесь же.
Куэльпорр - перевал Кукисвумчорр - о. Академическое - пик Марченко
После завтрака мы отправимся до базы Куэльпорр через перевал Кукисвумчорр. Здесь мы посетим водопад «Красивый», а затем отправимся в треккинг к озеру Академическому и на пик Марченко.
Преодолев несложный перевал, нас ждет грандиозное плато, с которого открываются непередаваемые виды окрестных гор и даже соседних Ловозерских тундр. Глубина этого зрелища завораживает, но впереди нас ждет наша цель.
Не спеша по старой горной дороге незаметно подойдем к цирку, с которого и откроется озеро Академическое. Здесь мы устроим небольшой пикник.
Обойдя по цирку и полюбовавшись величием и незабываемой синевой озерной глади, пойдем на пик Марченко, расположенный немного в стороне, а затем спустимся вниз в горную долину и вернемся обратно на базу КСС, откуда нас заберет машина.
В этот день мы пройдем 18 км пешком.
Вернувшись в гостиницу «Тирвас», мы поужинаем там.
Гора Тахтарвумчорр - перевал Географов - вершина «Откол»
После завтрака мы отправимся в поход и поднимемся на гору Тахтарвумчорр.
Сначала мы выходим на перевал Географов. Уходим с перевала по северо-западному склону на широкий гребень крутизной 30 градусов.
Выходим на плато хребта Тахтарвумчорр.
По необходимости делаем небольшой привал.
Любуемся видами, фотографируемся.
Далее пересекаем плато и выходим к перемычке, отделяющей нас от Откола. Невероятное зрелище.
Здесь мы любуемся видами, делаем фото и сделаем перекус. Далее начинаем движение назад.
Спуск осуществляем по пути подъема.
В этот день мы пройдем примерно 10 км.
Отправляемся в гостиницу, отдыхаем и обсуждаем впечатления.
Поселок Лувеньга - Сопка Волостная
Утром после завтрака мы отправляемся на юг Кольского полуострова в поселок Лувеньга возле города Кандалакша.
Заселяемся в гостевой дом.
Пообедаем и поднимемся на гору Воросяная.
Сопка Волостная — священная гора саамов, здесь было древнее саамское капище (святилище). С «самого красивого места в мире», где установлен туристический приют ДубльДом, мы насладимся необычайной панорамой Кандалакшского залива с заповедными островами.
Обзор с Волостной сопки — 360 градусов! Все сопки Кандалакши будут видны с вершины, и даже далекие горы Хибины — сердце Кольского полуострова.
- Среднее время на маршруте составляет 3–3,5 часа.
- Длина маршрута от «Перевала» до вершины г. Волостная — 2 км, набор высоты 275 м, что равно высоте 91-этажного дома.
- Рельеф маршрута разнообразный: первые 600 м подъём достаточно крутой, рекомендуется использование треккинговых палок, далее маршрут не представляет сложности.
На вершине горы мы устроим большой привал с горячим чаем и угощением.
Отдых, релакс, медитация и перезагрузка — всё это в небольшом, но очень красивом маршруте на самую популярную сопку Кандалакши.
Вечером отправимся на прогулку на литораль Белого моря (Лувеньга), будем наблюдать закатные часы.
Кандалакшский залив - Белое море - Мурманск
Утром после завтрака мы поедем на берег Кандалакшского залива и отправимся в путешествие на каяках и сапах.
Во время прогулки мы сможем наблюдать богатый мир флоры и фауны Белого моря: морские и речные водоросли, стайки мелких рыб, рельеф дна. И самое интересное — морские звезды, которые здесь встречаются особенно часто. В летний период нередко можно увидеть кольчатую нерпу и лахтака — морского зайца из семейства настоящих тюленей.
Белое море живёт в ритме приливов и отливов, достигающих до 3 метров и происходящих два раза в сутки, что придаёт морской прогулке особый колорит.
Летом температура воды составляет комфортные 12–20 °C, а в августе вода на мелководье хорошо прогревается, и появляется возможность купания без специального снаряжения.
После возвращения обедаем в гостевом доме.
Затем отправляемся в обратный путь в город Мурманск.
В Мурманске мы довезем вас до аэропорта, железнодорожного вокзала либо до места размещения в городе Мурманске.
Обратный рейс следует планировать не ранее 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Мурманска, гостинице «Тирвас» и гостевом доме «Лувеньга Эдвенча».
Стоимость тура на 1 человека — 86750 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница в Мурманске
Гостиница «Тирвас»
«Тирвас» удачно расположился в самом сердце Хибинских гор вдали от городской суеты.
Два корпуса комфортабельных номеров. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственный санузел, современная душевая кабина, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор с кабельными каналами, набор средств личной гигиены и мягкие полотенца.
Гостевой дом «Лувеньга Эдвенча»
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оплата посещения природного парка «Териберка»
- Все трансферы по программе тура
- Проживание в гостинице Мурманска, "Тирвас" и гостевом доме "Лувеньга Эдвенча"
- Входные билеты и посещение объектов по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов и инструкторов-проводников
- Общее туристическое снаряжение
- Туристический налог
- Питание, указанное в программе:5 завтраков (с 2 по 6 день) 5 обедов или перекусов (с 2 по 6 день) 4 ужина (с 2 по 5 день)
- 5 завтраков (с 2 по 6 день)
- 5 обедов или перекусов (с 2 по 6 день)
- 4 ужина (с 2 по 5 день)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, которое не входит в стоимость тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.