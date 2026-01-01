Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Представьте: вы приезжаете в тур — и сразу попадаете в атмосферу ярких эмоций! Сначала заселяетесь в необычный купольный отель, где всё продумано для вашего комфорта. Потом путешествуете по Кольскому полуострову — он суровый, но такой красивый, что дух захватывает! Вдыхаете свежий морской воздух с Баренцева моря, слушаете интересные истории про Арктику… А ещё у вас будет шанс попробовать арктическую кухню: мы поможем забронировать столик в лучших ресторанах Мурманска или Териберки. Разве не мечта?
Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена!
При наличии свободных мест, возможно объединение участников с группой, которая едет на 4 дня (плюс экскурсия в Кировск и этнодеревню).
Мы можем провести данный тур и в другие даты – запрашивайте!
- Совмещаем релакс и экскурсионную программу!
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Мурманску
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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АКЦИЯ! Эксклюзивно для наших туристов - скидка на сибирский чан в отеле Резиденция Северное Сияние: 5900 руб. вместо 7900 руб!
Встречаемся в аэропорту Мурманска в любое время, но рекомендуем дневные рейсы. Возможна встреча на ж/д вокзале Мурманска.
Сразу же отправимся в загородный отель уровня 4* – «Резиденция Северное Сияние», расположенный в 19 км. от Мурманска. Со склона высотой 20 м, где располагается купольный отель, открывается прекрасный вид на реку Тулома.
Внимание: заселение в отель – с 16:00!
Вы заселитесь в комфортабельный купольный дом, площадью 54 кв. м. Вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, беспроводной интернет. Или в зеркальный дом: снаружи он смотрится, как зеркало, а внутри вас будут ждать панорамные окна. За доплату возможно оформление домиков в романтическом стиле или ко дню рождения.
Вечер будет в вашем распоряжении: за доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, посетить банный комплекс (арендуется частью для 2-4 человек или целиком, а в отдельные даты – есть групповые сеансы, есть пармейстер), приятно провести время в кафе с панорамными окнами или заняться активностями – например, покататься на снегоходах или квадроциклах.
Ужин необходимо заказать как минимум за сутки до приезда, мы вышлем вам меню. Других точек питания вокруг отеля Резиденция Северное сияние нет.
В случае, если мест в отеле Резиденция Северное сияние не будет, мы можем вам предложить размещение в комплексе Лапландская деревня или Аврора Вилладж, при наличии мест.
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Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности (доступность по сезону, бронь заранее): посещение этнодеревни, айсфлоатинг, снегоходы, квадроциклы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
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В сезон северного сияния (сентябрь – середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами – вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля!
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Удача точно пригодится!
Териберка
Ранний завтрак (возможны брекфаст-боксы), выселяемся с вещами.
Выезжаем в Мурманск, и далее в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».
По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!
В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.
А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.
Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).
Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», Гребешки, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.
После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.
В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.
Возвращаемся в Мурманск.
Заселяемся в отель Ренессанс Бутик (с коррекцией цены возможны отели: Азимут Сити Мурманск, Меридиан, Номера и Завтрак (Rooms & Breakfast), парк-отель Экспедиция, АйТерра, Хвоя, другие отели по согласованию). Или же можно остаться на вторую ночь в купольном отеле (с доплатой, уточняйте на конкретную дату, но будет увеличение логистики!).
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и дорога будет перекрыта по решению МурманскАвтодора, мы поедем в Кировск. Предугадать перекрытие дороги заранее не является возможным. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
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*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии).
* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Удача точно пригодится!
Экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле, выселяемся из номеров до 12:00. Вещи можно оставить в комнате для багажа в отеле.
Сегодня нас ждет обзорная экскурсия по Мурманску — столице Арктики, городу с уникальной историей и неповторимым характером.
Мы посмотрим:
— Мемориал «Защитникам Советского Заполярья» («Алёша») — монумент, возвышающийся над городом, символ памяти о подвиге защитников Заполярья.
— Памятник «Ждущая» — трогательное посвящение женщинам, чьи мужья и сыновья уходят в море.
— Мемориальный комплекс «Курск» — место памяти о подводной лодке «Курск» и её экипаже. В программу входит посещение церкви «Спас‑на‑водах».
— Маяк — один из символов Мурманска.
— Мемориальный комплекс «Абрам‑Мыс» (по желанию) — дань памяти защитникам неба Заполярья.
— Атомный ледокол «Ленин» (осмотр с внешней стороны) — первый в мире атомный ледокол. Если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией. Входные билеты приобретаются на месте в кассах или на сайте музея. Также возможно бронирование билетов заранее за доплату, по возможностям ледокола – наличию билетов по предварительной брони на конкретный сеанс.
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Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота (рекомендуем!), который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Пример сет-меню:
— Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар.
— Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося. Арктическая уха. Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Стоимость – 5800 руб. /чел.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00). Также возможен трансфер на ж/д вокзал Мурманска.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт Мурманска / или ж/д вокзал: прилететь можно на любом удобном рейсе, обратный вылет нужно выбирать после 18 часов
- Проживание в отеле Резиденция Северное Сияние (купол или зеркальный дом) + в отеле Ренессанс Бутик в Мурманске (возможны другие отели с коррекцией цены). Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод в День 2-4, возможно в формате гид-водитель
- Экскурсия в Териберку
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Работа координатора тура
- Питание - завтраки
Что не входит в цену
- Авиаперелет или ж/д переезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Дополнительные расходы на ваше усмотрение (например, баня или чан под открытым небом)
- Одноместное размещение - стоимость по запросу, ОТ 10000-15000 руб., зависит от сезона, подселения нет
- Сани в Териберке в снежный период - ок. 1500-2500 руб. /чел., при наличии
- Входной билет на ледокол Ленин: 200-800 рублей (в зависимости от категории граждан), бронирование билетов заранее - доплата 400 рублей за билет
- Поездка «В погоне за Северным сиянием» из Мурманска - 5500 рублей с чел. за выезд, группа до 6 человек (оплата на месте, едем в зависимости от погодных условий, фотографии бонусом)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - стоимость ок. 5500-6000 руб/чел (уточняйте цену на конкретную дату)
- Плата за посещение природного парка Териберка: 500 руб/чел - для граждан РФ, 1000 руб/чел - для иностранных граждан (оплачивается онлайн, при необходимости - поможет гид)
- Дополнительные активности: снегоходы, квадроциклы, айсфлоатинг, посещение этнодеревни, катание на собачьих упряжках и др, - стоимость запрашивайте
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников. Туроператор оставляет за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена!
ВАЖНО! Для туристов путешествующих в зимний период!
ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и дорога будет перекрыта по решению МурманскАвтодора, мы поедем в Кировск. Предугадать перекрытие дороги заранее не является возможным. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Может ли один человек присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Заселение в базовые отели – на усмотрение организатора. С коррекцией цены, по наличию мест, можем предложить размещение в других отелях. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет! Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от насекомых, дождевики и т. д
На нашем складе в Мурманске доступны трекинговые палки, спреи от насекомых, теплые пуховки, дождевики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Я хочу отправиться на морскую прогулку. Есть ли гарантия, что я увижу китов?
Морская прогулка: за доп. плату, выход в море – по погоде, оплачивается на месте. Хотя мы искренне надеемся, что вам повезёт увидеть китов или дельфинов, гарантировать их появление невозможно — это чудо природы, которое происходит по своим законам. Также просим учесть, что посадка на корабль может осуществляться по крутой лестнице или через переход по другим судам.
Я хочу отправиться на охоту за северным сиянием. Есть ли гарантия, что я увижу сияние?
Если вы посещаете регион в период северного сияния (сентябрь – середина апреля), вы можете воспользоваться дополнительной экскурсией – “В погоне за Северным сиянием” (оплачивается на месте, выезд – по погоде). На охоту мы отправляемся ночью. Обращаем внимание – мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз будет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше. Удача точно пригодится!
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex / Volkswagen Caravelle.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.