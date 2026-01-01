2 день

Териберка

Ранний завтрак (возможны брекфаст-боксы), выселяемся с вещами.

Выезжаем в Мурманск, и далее в Териберку — живописный уголок на берегу Баренцева моря. Наверняка вы слышали про это место: именно здесь снимали знаменитый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

По дороге будет чем восхититься: пейзажи за окном будут меняться с удивительной скоростью. Наш гид проведёт путевую экскурсию, а на самых красивых участках сделаем остановки для фото — такие кадры точно нужно будет запечатлеть!

В Териберке мы все вместе посетим бескрайний песчаный пляж, таинственное кладбище кораблей, каменный пляж “Яйца дракона”, живописный Батарейский водопад. До каменного пляжа и водопада в снежный период добираемся на санях (за доплату около 1500-2500 руб/чел., при наличии, уточняйте при бронировании), в иное время – пешком (вся прогулка займет примерно 2,5 часа). Никуда не спешим.

А хотите взглянуть на Баренцево море с другого ракурса? Для любителей морских приключений организуем 2–3‑часовую прогулку на корабле в составе сборной группы! Кто знает, может, нам повезёт увидеть грациозных дельфинов или величественных китов… Но помните: это дикая природа, и встречи с морскими обитателями — всегда сюрприз, а не гарантированная программа.

Морская прогулка идет за доплату – ок. 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее, возможна посадка на корабль по крутой лестнице или путем перехода через несколько кораблей).

Обед — время для гастрономических открытий! Мы заранее забронируем для группы столик в одном из ресторанов Териберки: «Териберский берег», Гребешки, «Моле», «Финвал», «Полярный кит» и других. Выбирайте по меню то, что по душе — обед оплачивается самостоятельно.

После обеда — свободное время! Гуляйте, дышите морским воздухом, делайте фото на память. Здесь каждый уголок — как готовая открытка.

В снежный период за доплату вы можете прокатиться на собачьей упряжке – это погрузит вас в атмосферу настоящей Арктики, где веками человек и собака шли вместе сквозь снежные просторы. Стоимость и возможность опции запрашивайте.

Возвращаемся в Мурманск.

Заселяемся в отель Ренессанс Бутик (с коррекцией цены возможны отели: Азимут Сити Мурманск, Меридиан, Номера и Завтрак (Rooms & Breakfast), парк-отель Экспедиция, АйТерра, Хвоя, другие отели по согласованию). Или же можно остаться на вторую ночь в купольном отеле (с доплатой, уточняйте на конкретную дату, но будет увеличение логистики!).

ВАЖНО! В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и дорога будет перекрыта по решению МурманскАвтодора, мы поедем в Кировск. Предугадать перекрытие дороги заранее не является возможным. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

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*Выезжаем на охоту за северным сиянием (в сезон северного сияния: примерно с сентября по середину апреля). Поездка дополнительная, проходит в сборной группе до 6 человек, зависит от погодных условий, за доп. плату – 5500 руб. (оплата на месте, бонус от организатора – фотографии).

* Мы не можем предсказать видимость северного сияния на определенную дату. Видимость будет зависеть от различных факторов: например, солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы точно северное сияние. Прогноз идет днем на вечер ТЕКУЩЕГО дня, не раньше! Удача точно пригодится!

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