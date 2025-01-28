Три дня на Кольском полуострове. Осенне-зимний тур
Начало: Мурманск
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
от 55 650 ₽ за человека
От Баренцева до Белого моря. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Г. Мурманск
26 фев в 10:00
12 мар в 10:00
от 111 900 ₽ за человека
Три дня на Кольском полуострове. Тур на 8 марта
Начало: Мурманск
7 мар в 10:00
от 48 900 ₽ за человека
21 фев в 10:00
от 48 900 ₽ за человека
Три зимних дня на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
30 янв в 10:00
6 фев в 10:00
от 42 900 ₽ за человека
Русская Лапландия. 6 дней в Мурманской области
Начало: Г. Мурманск
23 июн в 10:00
13 июл в 10:00
86 750 ₽
92 000 ₽ за человека
Юрты на краю Земли: 4 дня в Териберке
Ниже история, которая даст представление об этом туре
19 мар в 10:00
12 мар в 10:00
от 65 550 ₽
69 000 ₽ за человека
Кольская кругосветка за 5 дней: киты, снегоступы, хаски, снегоходы, Териберка и океан
А что, если мы пригласим вас на уникальную активную программу на 5 дней, которую вам больше не предложит никто?
8 апр в 10:00
1 апр в 10:00
от 85 000 ₽
90 000 ₽ за человека
Осенняя кругосветка: полное северное погружение
Ловозерские тундры, сапы в Кольском заливе, невероятная Териберка и морская прогулка за китами
21 сен в 10:00
7 сен в 10:00
от 130 000 ₽
140 000 ₽ за человека
