Поход на каяках по Териберской губе
Начало: Г. Мурманск
2 авг в 10:00
19 700 ₽ за человека
Териберка. Киты на Баренцевом море
Начало: Россия, Мурманск
«Главная особенность этого тура — продолжительная морская прогулка на комфортабельном корабле с сауной»
9 мая в 10:00
16 мая в 10:00
от 34 000 ₽ за человека
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
27 июл в 10:00
68 000 ₽ за человека
-
8%
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Завтрак будет в одном из самых вкусных мест в Териберке — гастропабе «Моле», а еще сегодня мы выйдем на корабле в Баренцево море на поиски китов (в августе, сентябре, октябре, ноябре 5 часов)»
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
от 34 000 ₽
37 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ВВиктория2 октября 2024Прекрасный тур, но к сожалению нам не попались киты и сияние, был шторм на море и тучи. Гид Анна лучшая
- ППавел12 сентября 2024Здравствуйте. Это было очень круто, но быстро. Поехал бы на подольше. Не хватило(немного)побыть наедине и позалипать на тундру и на
- ААлексей10 сентября 2024Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
- ММария30 августа 2024Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
- ММихаил27 августа 2024Всё чудесно, очень понравилось, и Мурманск и сама Териберка. Нам очень повезло с погодой, поэтому вся красота крайнего севера раскрылась
- ТТимур2 декабря 2023Отличный тур, увлекательно было начиная с аэропорта в г. Мурманск и до самой отправки назад.
- ККсения23 ноября 2023Насыщенная, интересная программа. Отличный, профессиональный гид, у нас была Алена, профессионально всех сфотографировала с сиянием. Понравилось, как Алена организовывала группу,
- ККсения25 октября 2023Прекрасная поездка в Арктику на Териберку с принимающей стороной и гидом Аленой. Отличная организация, невероятные впечатления от Арктики. Хоть и китов не увидела (был сильный шторм), но мое сердце Териберка покорила однозначно.
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Водные развлечения»
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Сейчас в Териберке в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 19 700 до 68 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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