Описание тура
Киты, Териберка и северное сияние, далеко не все на Кольском. Айсфлоатинг, необычное купание среди льдин и обед на высоте в 1000 метров в Хибинах. Вот, что что сделает программу по настоящему необычной и захватывающей!
Наша команда полностью из местных жителей! Мы как ни кто знаем все нюансы отдыха на Крайнем севере.
Программа тура по дням
Айс-Флоатинг и обзорная экскурсия по г. Мурманску
Топ в необычных приключениях на Кольском! Такого с вами точно ни когда не происходило!
Купания пройдут на побережье Кольского залива, с берега нас ждет потрясающий вид на Мурманск. Будет масса положительных и необычных впечатлений, которыми точно захочется поделиться с друзьями.
Это необычное занятие совершенно безопасно и не требует от вас никакой специальной подготовки. Ваш уровень плавания совершено не важен, в этом костюме не возможно утонуть. Купание проходит под контролем инструкторов.
Всё, что от вас нужно это своя теплая одежда и рекомендуется балаклава. Во время купания вы не будете чувствовать холод и сырость, сможете полностью погрузиться в необычные ощущения невесомости.
Переодевшись, выпив чаю и выдохнув после активного приключения мы отправляемся на дегустацию свежайших морепродуктов - морских ежей и гребешков. Которых почистят прямо при нас, а так же интересно расскажут о вариантах приготовления.
Будет возможность попробовать мурманский необычный фастфуд - краббургер.
В Мурманске есть места которые известны на всю Россию и мы выбрали для посещения самые интересные из них.
Жизнь и судьба здесь тесно переплетена с морем. Во время экскурсии мы посетим все самые красивые обзорные площадки города на море и порт.
Посетим памятник неизвестному солдату - называемый ласково Алёша (мемориальный комплекс) с потрясающим видом на Кольский залив, сопки и порт.
А также рубку подводной лодки Курск, красивый памятник - маяк (памятник морякам погибшим в мирное время). Сделаем памятное фото у якоря. Вы же в Мурманске! Посмотрим на первый атомный ледокол Ленин (внешний осмотр).
По завершению экскурсии нас ждет заселение в отель и короткий брифинг по дальнейшим
действиям. У вас будет время, чтобы отдохнуть и поужинать в каком-либо лучшем ресторане арктической кухни в Мурманске!
Самые крутые рестораны расположены именно здесь. Впереди у нас ждет охота за северным сиянием!
1 День (поздний вечер) Охота За Северным Сиянием
Вернувшись в Мурманск, после перерыва на ужин, отправимся на охоту за северным сиянием. Будем делать красивые фотографии на фоне этого чуда. Выезд на охоту за северным сиянием осуществляем с учетом погодных условий.
Териберка, киты и снегоходы
Выезд из Мурманска ориентировочно в 7 утра.
Ежегодно горбатые киты приплывают в Териберку зимой, теперь и у тебя есть шанс увидеть этих гигантов. Горбатые киты это те самые красавчики показывающие хвосты и выпрыгивающие из воды в Териберской бухте!
в Баренцевом море можно встретить беломордых дельфинов, косаток, тюленей и китов! А можно не встретить ни кого и мы честно вас об этом предупреждаем.
Аутентичное судно и неповторимая атмосфера всю поездку
Зимний выход в море это серьезная задача. Судно должно быть оборудовано навигационными приборами и иметь значительный запас прочности к волне. Когда-то на нашем судне ловили рыбу, настоящие суровые моряки, а сейчас у нас есть возможность отправиться на нем в Баренцево море, частичку огромного Северного Ледовитого океана.
Мы работаем много лет только с проверенными, надежными капитанами выходящими ежедневно в море.
Для комфорта на судне есть обязательно каюта и туалет. Судно оборудовано всеми средствами спасениями и имеет разрешение на перевозку пассажиров.
Согласно наблюдениям тур компаниям самые лучшие шансы на китов с конца ноября по конец февраля, конец марта! Но нет четкой статистики и киты бывают приплывают раньше, бывает, позже это живая природа и сезон 2024-2025 г. показал, что невозможно давать прогнозы.
Отправимся в санях за снегоходом на пляж яйца дракона и каньон для в теплое время года течет водопад, а далее замерзает!
В Териберке посетим
Мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, и при желании покормим оленей.
Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан.
Кладбище кораблей. Вы увидите остовы кораблей, напоминающие скелеты древних гигантских животных.
Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, сфотографироваться на троне,
прикоснуться к символу фильма Левиофан. Благодаря которому произошел туристический бум Териберки.
Корабль, выброшенный на берег.
Пляж Яйца дракона.
Замерзший водопад и каньон.
сад камней и смотровая площадка;
бескрайняя тундра и ветропарк
В Териберке нас ждет комплексный обед будет несколько вариантов, которые выберем заблаговременно. Будет вкусно и без долгого ожидания, для нас это очень важно что бы успеть так много посетить красивого.
Запасной День На Охоту За Северным Сиянием. В случае переноса поездки с 1 дня на 2 (по новогодним праздникам может не быть такой возможности)
Хибины. Вкусный обед над облаками
Гора Айкуайвенчорр (высота 1075 метра)
Первое место нашего посещения в Хибинах это гора с необычным, саамским называнием Айкуайвенчорр. В дословном переводе на русский язык, ее название звучит как Гора с головой матери Бога. Но нам больше нравиться вольный перевод — Спящая красавица. И, действительно, в ее очертаниях можно увидеть, в зависимости от точки обзора, профиль спящую женщины с длинными волосами. Поднимемся на вершину горы в панорамных кабинках, прогуляемся до меча в камне и увидим необычное и знаменитое, природное явление хибинскую изморось.
Обедать мы будем в горах, на горе Айкуайвенчорр, с видом на Кировск. Кафе Плато, а в народе - Шайба всего два года. Современное, стильное кафе на высоте птичьего полета.
Музей Минералов И Горного Производства
В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, многие из которых являются очень редкими, а около 100 не встречаются больше нигде в мире. В Кировске расположен интересный и современный музей, вошедший в Топ-100 музеев России, не посетить его было бы огромным упущением. В нем рассказывается не только о горном производстве, но так же о природе и истории Хибин. Многие гости вначале относятся к музею скептически, но оказавшись в нем готовы там гулять часами!
Арт-Парк Таинственный Лес
Создатели этого сказочного места сумели совместить естественную красоту северного края с волшебной иллюминацией зимнего леса, завораживающими снежными скульптурами и привлекательными арт-объектами. Общая площадь территории 3 га, протяженность тропинок 1,2 км.
В случае если арт-парк Таинственный лес на момент поездки будет не работать, группа идет пешую прогулку в долину озера Малый Вудьявор. Перерасчет стоимости в связи с этим не прозиводится
Программа:
- поднимемся в панорамных кабинках на вершину горы;
- увидим город, приютившейся на склоне гор.
- обед, шведский стол В Панорамном Кафе На Вершине Горы;
- самые невероятные фотографии для своего инстаграма вы сделаете именно здесь;
- арт - парк Таинственный лес, входит в Топ мест для посещения туристами, с каждым годом его размер становится все больше! В случае если музей в этот период не работает, посещение Долины Малого Вудъявра к ледяным гейзерам.
- один из самых интересных, интерактивных музеев России.
В музее вас ждет три выставки: минералы со всего мира, история возникновения Кировска, особенности горного производства и добычи апатита.
Мы знаем, что многие считают музеи скучными, но музей в Кировске всегда поражает участников.
Возвращение в Мурманск около 20.30-21.00 часов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в двухместном номере (раздельные кровати)
- Завтраки в отеле в Мурманске
- Транспорт на всем маршруте
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Айс-флоатинг
- Оформление пропуска в природный парк Териберка
- Один выезд на охоту за северным сиянием с фото
- Билеты в арт парк Таинственный лес (либо замена прогулка в горную долину, если парк не будет работать)
- Подъем на вершину гору Айкуавенчорр, в кабинках
Что не входит в цену
- Обед в Териберке (цена комплексного обеда в Териберке ориентировочно до 2000 р)
- Вход в нац. парк Териберка 440 р. с человека (дети, пенсионеры, жители Мурманской области бесплатно). Обычно в начале года увеличение стоимости
- Вход в эко парк (200 р), корм оленям (около 200 р ведро)
- Вход в снежную деревню в Хибинах (посещается по желанию группы и временных возможностях)
- Ужины (отличная возможность побывать в лучших ресторанах арктической кухни)
- Дегустация морепродуктов в первый день
- Обед в панорамном кафе на вершине горы в Хибинах (шведский стол), цена 1500-2000 руб
- Поездка в санях за снегоходом в Териберке на пляж Яйца дакона и каньон (проводится при достаточном количестве снежного покрова, примерно с конца декабря, до этого момента пешая прогулка) - 1500
- Морская прогулка на корабле из Териберки. Проводится при отсутствии шторма, ее можно заблаговременно забронировать у нас дополнительно - 5000 р, новогодние праздники 5500 руб с человека
- Трансфер с и до аэропорта