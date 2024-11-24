Мои заказы

Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины

Киты, Териберка и северное сияние, далеко не все на Кольском
Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины
Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины
Мама, я в Арктике! Киты, Териберка, айсфлоатинг, Хибины

Описание тура

Киты, Териберка и северное сияние, далеко не все на Кольском. Айсфлоатинг, необычное купание среди льдин и обед на высоте в 1000 метров в Хибинах. Вот, что что сделает программу по настоящему необычной и захватывающей!

Наша команда полностью из местных жителей! Мы как ни кто знаем все нюансы отдыха на Крайнем севере.

Программа тура по дням

1 день

Айс-Флоатинг и обзорная экскурсия по г. Мурманску

Топ в необычных приключениях на Кольском! Такого с вами точно ни когда не происходило!

Купания пройдут на побережье Кольского залива, с берега нас ждет потрясающий вид на Мурманск. Будет масса положительных и необычных впечатлений, которыми точно захочется поделиться с друзьями.

Это необычное занятие совершенно безопасно и не требует от вас никакой специальной подготовки. Ваш уровень плавания совершено не важен, в этом костюме не возможно утонуть. Купание проходит под контролем инструкторов.

Всё, что от вас нужно это своя теплая одежда и рекомендуется балаклава. Во время купания вы не будете чувствовать холод и сырость, сможете полностью погрузиться в необычные ощущения невесомости.

Переодевшись, выпив чаю и выдохнув после активного приключения мы отправляемся на дегустацию свежайших морепродуктов - морских ежей и гребешков. Которых почистят прямо при нас, а так же интересно расскажут о вариантах приготовления.

Будет возможность попробовать мурманский необычный фастфуд - краббургер.

В Мурманске есть места которые известны на всю Россию и мы выбрали для посещения самые интересные из них.

Жизнь и судьба здесь тесно переплетена с морем. Во время экскурсии мы посетим все самые красивые обзорные площадки города на море и порт.

Посетим памятник неизвестному солдату - называемый ласково Алёша (мемориальный комплекс) с потрясающим видом на Кольский залив, сопки и порт.

А также рубку подводной лодки Курск, красивый памятник - маяк (памятник морякам погибшим в мирное время). Сделаем памятное фото у якоря. Вы же в Мурманске! Посмотрим на первый атомный ледокол Ленин (внешний осмотр).

По завершению экскурсии нас ждет заселение в отель и короткий брифинг по дальнейшим

действиям. У вас будет время, чтобы отдохнуть и поужинать в каком-либо лучшем ресторане арктической кухни в Мурманске!

Самые крутые рестораны расположены именно здесь. Впереди у нас ждет охота за северным сиянием!

1 День (поздний вечер) Охота За Северным Сиянием

Вернувшись в Мурманск, после перерыва на ужин, отправимся на охоту за северным сиянием. Будем делать красивые фотографии на фоне этого чуда. Выезд на охоту за северным сиянием осуществляем с учетом погодных условий.

2 день

Териберка, киты и снегоходы

Выезд из Мурманска ориентировочно в 7 утра.

Ежегодно горбатые киты приплывают в Териберку зимой, теперь и у тебя есть шанс увидеть этих гигантов. Горбатые киты это те самые красавчики показывающие хвосты и выпрыгивающие из воды в Териберской бухте!

в Баренцевом море можно встретить беломордых дельфинов, косаток, тюленей и китов! А можно не встретить ни кого и мы честно вас об этом предупреждаем.

Аутентичное судно и неповторимая атмосфера всю поездку

Зимний выход в море это серьезная задача. Судно должно быть оборудовано навигационными приборами и иметь значительный запас прочности к волне. Когда-то на нашем судне ловили рыбу, настоящие суровые моряки, а сейчас у нас есть возможность отправиться на нем в Баренцево море, частичку огромного Северного Ледовитого океана.

Мы работаем много лет только с проверенными, надежными капитанами выходящими ежедневно в море.

Для комфорта на судне есть обязательно каюта и туалет. Судно оборудовано всеми средствами спасениями и имеет разрешение на перевозку пассажиров.

Согласно наблюдениям тур компаниям самые лучшие шансы на китов с конца ноября по конец февраля, конец марта! Но нет четкой статистики и киты бывают приплывают раньше, бывает, позже это живая природа и сезон 2024-2025 г. показал, что невозможно давать прогнозы.

Отправимся в санях за снегоходом на пляж яйца дракона и каньон для в теплое время года течет водопад, а далее замерзает!

В Териберке посетим

  • Мини-ферму, где пообщаемся с добродушными хаски, и при желании покормим оленей.

  • Северный Ледовитый океан. Вы удивитесь, каким тихим и ласковым может быть океан.

  • Кладбище кораблей. Вы увидите остовы кораблей, напоминающие скелеты древних гигантских животных.

  • Песчаная бухта. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях страны, сфотографироваться на троне,

  • прикоснуться к символу фильма Левиофан. Благодаря которому произошел туристический бум Териберки.

  • Корабль, выброшенный на берег.

  • Пляж Яйца дракона.

  • Замерзший водопад и каньон.

  • сад камней и смотровая площадка;

  • бескрайняя тундра и ветропарк

В Териберке нас ждет комплексный обед будет несколько вариантов, которые выберем заблаговременно. Будет вкусно и без долгого ожидания, для нас это очень важно что бы успеть так много посетить красивого.

Запасной День На Охоту За Северным Сиянием. В случае переноса поездки с 1 дня на 2 (по новогодним праздникам может не быть такой возможности)

3 день

Хибины. Вкусный обед над облаками

Гора Айкуайвенчорр (высота 1075 метра)

Первое место нашего посещения в Хибинах это гора с необычным, саамским называнием Айкуайвенчорр. В дословном переводе на русский язык, ее название звучит как Гора с головой матери Бога. Но нам больше нравиться вольный перевод — Спящая красавица. И, действительно, в ее очертаниях можно увидеть, в зависимости от точки обзора, профиль спящую женщины с длинными волосами. Поднимемся на вершину горы в панорамных кабинках, прогуляемся до меча в камне и увидим необычное и знаменитое, природное явление хибинскую изморось.

Обедать мы будем в горах, на горе Айкуайвенчорр, с видом на Кировск. Кафе Плато, а в народе - Шайба всего два года. Современное, стильное кафе на высоте птичьего полета.

Музей Минералов И Горного Производства

В Хибинах обнаружено более 500 видов минералов, многие из которых являются очень редкими, а около 100 не встречаются больше нигде в мире. В Кировске расположен интересный и современный музей, вошедший в Топ-100 музеев России, не посетить его было бы огромным упущением. В нем рассказывается не только о горном производстве, но так же о природе и истории Хибин. Многие гости вначале относятся к музею скептически, но оказавшись в нем готовы там гулять часами!

Арт-Парк Таинственный Лес

Создатели этого сказочного места сумели совместить естественную красоту северного края с волшебной иллюминацией зимнего леса, завораживающими снежными скульптурами и привлекательными арт-объектами. Общая площадь территории 3 га, протяженность тропинок 1,2 км.

В случае если арт-парк Таинственный лес на момент поездки будет не работать, группа идет пешую прогулку в долину озера Малый Вудьявор. Перерасчет стоимости в связи с этим не прозиводится

Программа:

- поднимемся в панорамных кабинках на вершину горы;

- увидим город, приютившейся на склоне гор.

- обед, шведский стол В Панорамном Кафе На Вершине Горы;

- самые невероятные фотографии для своего инстаграма вы сделаете именно здесь;

- арт - парк Таинственный лес, входит в Топ мест для посещения туристами, с каждым годом его размер становится все больше! В случае если музей в этот период не работает, посещение Долины Малого Вудъявра к ледяным гейзерам.

- один из самых интересных, интерактивных музеев России.

В музее вас ждет три выставки: минералы со всего мира, история возникновения Кировска, особенности горного производства и добычи апатита.

Мы знаем, что многие считают музеи скучными, но музей в Кировске всегда поражает участников.

Возвращение в Мурманск около 20.30-21.00 часов.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере (раздельные кровати)
  • Завтраки в отеле в Мурманске
  • Транспорт на всем маршруте
  • Сопровождение гида-экскурсовода
  • Айс-флоатинг
  • Оформление пропуска в природный парк Териберка
  • Один выезд на охоту за северным сиянием с фото
  • Билеты в арт парк Таинственный лес (либо замена прогулка в горную долину, если парк не будет работать)
  • Подъем на вершину гору Айкуавенчорр, в кабинках
Что не входит в цену
  • Обед в Териберке (цена комплексного обеда в Териберке ориентировочно до 2000 р)
  • Вход в нац. парк Териберка 440 р. с человека (дети, пенсионеры, жители Мурманской области бесплатно). Обычно в начале года увеличение стоимости
  • Вход в эко парк (200 р), корм оленям (около 200 р ведро)
  • Вход в снежную деревню в Хибинах (посещается по желанию группы и временных возможностях)
  • Ужины (отличная возможность побывать в лучших ресторанах арктической кухни)
  • Дегустация морепродуктов в первый день
  • Обед в панорамном кафе на вершине горы в Хибинах (шведский стол), цена 1500-2000 руб
  • Поездка в санях за снегоходом в Териберке на пляж Яйца дакона и каньон (проводится при достаточном количестве снежного покрова, примерно с конца декабря, до этого момента пешая прогулка) - 1500
  • Морская прогулка на корабле из Териберки. Проводится при отсутствии шторма, ее можно заблаговременно забронировать у нас дополнительно - 5000 р, новогодние праздники 5500 руб с человека
  • Трансфер с и до аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Я и моя команда мы не просто местные мурманчане, которые знают все дорожные и погодные нюансы. А опытные люди по настоящему заряженные на результат. Я много лет молчала, но подумала кто
читать дальше

расскажет о нас как не я? - мы любим путешествовать сами и постоянно изучаем новые места региона. Авторы многих новых маршрутов - составители и издатели путеводителя по Хибинам, который продается в Санкт-Петербурге и в Москве - первая помощь. Знаем умеем практикуем в любых условиях. - спали человеку жизнь под лавиной в стадии клинический смерти - постоянно обучаемся (экскурсовод, гид-проводник, курсы первой помощи, лавинная безопасность) - имеем свой автопарк полноприводной техники - были более 30 раз выше 5000 метров по технически сложным маршрутам и руководили ими. Многие приезжают к нам два и более раза, для новых маршрутов и впечатлений.

