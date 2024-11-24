1 день

Айс-Флоатинг и обзорная экскурсия по г. Мурманску

Топ в необычных приключениях на Кольском! Такого с вами точно ни когда не происходило!

Купания пройдут на побережье Кольского залива, с берега нас ждет потрясающий вид на Мурманск. Будет масса положительных и необычных впечатлений, которыми точно захочется поделиться с друзьями.

Это необычное занятие совершенно безопасно и не требует от вас никакой специальной подготовки. Ваш уровень плавания совершено не важен, в этом костюме не возможно утонуть. Купание проходит под контролем инструкторов.

Всё, что от вас нужно это своя теплая одежда и рекомендуется балаклава. Во время купания вы не будете чувствовать холод и сырость, сможете полностью погрузиться в необычные ощущения невесомости.

Переодевшись, выпив чаю и выдохнув после активного приключения мы отправляемся на дегустацию свежайших морепродуктов - морских ежей и гребешков. Которых почистят прямо при нас, а так же интересно расскажут о вариантах приготовления.

Будет возможность попробовать мурманский необычный фастфуд - краббургер.

В Мурманске есть места которые известны на всю Россию и мы выбрали для посещения самые интересные из них.

Жизнь и судьба здесь тесно переплетена с морем. Во время экскурсии мы посетим все самые красивые обзорные площадки города на море и порт.

Посетим памятник неизвестному солдату - называемый ласково Алёша (мемориальный комплекс) с потрясающим видом на Кольский залив, сопки и порт.

А также рубку подводной лодки Курск, красивый памятник - маяк (памятник морякам погибшим в мирное время). Сделаем памятное фото у якоря. Вы же в Мурманске! Посмотрим на первый атомный ледокол Ленин (внешний осмотр).

По завершению экскурсии нас ждет заселение в отель и короткий брифинг по дальнейшим

действиям. У вас будет время, чтобы отдохнуть и поужинать в каком-либо лучшем ресторане арктической кухни в Мурманске!

Самые крутые рестораны расположены именно здесь. Впереди у нас ждет охота за северным сиянием!

1 День (поздний вечер) Охота За Северным Сиянием

Вернувшись в Мурманск, после перерыва на ужин, отправимся на охоту за северным сиянием. Будем делать красивые фотографии на фоне этого чуда. Выезд на охоту за северным сиянием осуществляем с учетом погодных условий.

