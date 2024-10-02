Описание тура
Самая насыщенная 5-дневная программа по Кольскому полуострову, которую вам больше не предложит никто - можете проверить:)
Вас ждут: охота за северным сиянием, снегоходы, Спа с видом на горы, прогулки с хаски и встреча с северными оленями, экскурсия по Мурманску, Териберка, замёрзшее Белое море и поход в снегоступах, айс-флоатинг и выход в море за китами.
Премиум-детали, которые делают тур особенным:
Маленькие группы — до 8 человек. Вы — не туристы в автобусе, а гости на персональном северном приключении.
Трансферы, организация, безопасность — на уровне, где вам не нужно ни о чём думать.
Гастрономическая часть — ужины в топовых ресторанах региона, где вы попробуете настоящую арктическую кухню.
Индивидуальное внимание — мы адаптируем маршрут, подстраиваемся, помогаем с любыми нюансами. У вас будет чувство: это тур сделан как будто под меня.
А если всё еще сомневаетесь, то перейдите в отзывы наших гостей. Они говорят сами за себя:)
Программа тура по дням
Мурманск, олени, саамы, сияние
Мы встречаем Вас аэропорту г. Мурманска и отвозим в гостиницу. Прилететь лучше в период с 12 до 14 часов, но все обсуждаемо. После перелета у вас будет время отдохнуть, переодеться и подготовиться к приключениям.
17:00 - отправляемся на обед в один из лучших ресторанов города, чтобы познакомиться и начать влюбляться в арктическую кухню
19:00 - знакомство с бытом и укладом жизни коренного народа севера.
Отправимся в гости к семье саамов, где у нас будет возможность из первых уст узнать, как жили и живут саамы на Кольском полуострове, из чего состоит их быт, познакомится с настоящими северными оленями и погреться у костра под интересные истории хозяйки подворья.
22:00 - первый выход на охоту за Полярным сиянием (при наличии благоприятных погодных условий
Хаски-парк, экскурсия по Мурманску
Наша зимняя сказка подходит к концу. Но как уехать из Мурманска, не получив порцию любви и антистресс-терапию.
09:00 - завтрак
10:00 - выезд в Хаски-парк
11:00 - катание на собачьей упряжке, экскурсия в мир ездовых собак, а ещё вкусный обед, который уже входит в стоимость тура
14:00 - авторская аудио-визуальная экскурсия по Мурманску.
Это не просто экскурсия. Это уникальная прогулка по городу, которая расскажет всю историю этого города-героя.
Перед вылетом заедем за сувенирами, рыбными деликатесами и отправимся в аэропорт.
16:00 - прощальный обед в очередном невероятном ресторане Мурманска.
17:30 - трансфер в аэропорт
Для вылета из Мурманска подойдут рейсы после 18:30
Териберка: киты и океан
Мы отлично отдохнули вчера и сегодня у нас ранний подъём.
8:00 - завтрак
9:00 - трансфер в Териберку
Териберка - это село, расположенное на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки, при впадении её в Баренцево море. Некогда Териберка славилась своими акульими и тресковыми промыслами, судоремонтными мастерскими. Дорога не будет скучной! По пути в Териберку мы пересечем несколько природных зон — лесную, лесотундру, тундру. Будем проезжать большое количество озер и живописных мест.
12:00 - экскурсия по Териберке Сегодня мы поедем на экскурсию на санях за снегоходом (при наличии снега). Прокатимся с ветерком по бескрайней тундре и заснеженным сопкам. Мы посетим красочные природные места в окрестностях села Териберка: метеостанцию, кладбище кораблей, пляж круглых камней яйца Дракона, ледяной водопад, впадающий в море. Зарядимся энергией сурового и прекрасного океана.
14:00 - выход в море за китами (доп. услуга)
16:30 - отправимся на ланч в ресторан
18:30 - трансфер в Мурманск
Существует 2 типа дороги из Териберки:
1) Все спят, потому что впечатления за день валят с ног каждого 1го туриста
2) Всех будит гид, потому что по дороге увидел сияние.
Оба варианта по-своему прекрасны
А ещё в Териберке можно полетать на вертолёте и увидеть китов с воздуха! (доп. услуга)
Кандалакша, выезд к морю, прогулка на снегоступах
Сегодня день, который всегда удивляет наших гостей тем, что от него они ждут меньше всего впечатлений, но для большинства он становится одним из самых ярких дней тура.
07:00 - завтрак
08:00 - выезжаем в Кандалакшу.
Кандалакша является самым южным из всех городов региона. Город находится на побережье Кандалакшского залива Белого моря, в устье реки Нива, в 200 км к югу от Мурманска, окружён территорией Зашейковского лесничества. Это настоящая зимняя новогодняя сказка!
12:00 - прогулка в снегоступах на гору Волосяная
Эта древнейшая экипировка внешне напоминает короткие широкие лыжи и подразумевает не скользящий, а поступательный способ передвижения. Несмотря на внешнюю простоту, именно снегоступы позволят прогуляться по зимнему лесу, дойти до вершины горы и полюбоваться прекрасными видами. В противном случае при отсутствии пеших троп турист рискует оказаться по пояс в снегу в первые же минуты прогулки. Еще один большой плюс этого снежного приключения состоит в том, что оно не требует специальной физической подготовки.
14:30 - отправимся на прогулку по берегу замерзшего моря
Желающие могут попробовать айс-флоатинг - купание в воде среди льдов Белого моря в специальных костюмах! (доп. услуга)
17:00 - ужин в ресторане арктической кухни
19:00 - трансфер в Мурманск
Кировск и сафари на снегоходах в Хибинах
07:00 - завтрак
08:00 - трансфер в Кировск
Мы отправимся в сказочный город Кировск — так назвал его писатель Михаил Пришвин. Вы узнаете, какими были первые годы освоения этой территории, услышите о камне апатит (ведь в Кировске находится его крупнейшее месторождение) и поймете, как сегодня живут горожане.
11:30 - посетим заброшенный жд вокзал и сделаем атмосферные фото.
До сих пор доподлинно неизвестно, как этот некогда роскошный и неоправданно дорогой вокзал появился в маленьком городке Кировске. Но его вид до сих пор привлекает туристов и местных жителей, не будем эту возможность упускать и мы.
12:00 - мы устроим сафари на снегоходах прямо в горах (по 2 человека на 1 снегоходе)
13:30 - перекус после активной поездки
14:00 - отправимся на 1,5-часовой релакс в спа-зону (сауна, хамам) с бассейном и панорамным видом на Хибины (вид будет доступен не всем группам, не забываем про полярную ночь). Но это безусловный бонус - отогреться после мороза. 10 из 10 туристов обожают это место. Поход в спа может быть заменен организаторами на подъем на гору с панорамным видом в связи с плотным таймингом и загруженностью спа-зоны в определенные периоды.
16:00 - посетим Снежную деревню - самое большое в России сооружение из снега и льда (для туров после 27 декабря)
17:00- отправляемся на ужин в одном из ресторанов
19:00 - трансфер в Мурманск
По дороге, как всегда, будем пытаться поймать красивое сияние. А некрасивым оно просто не бывает.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Мурманске (2х-местные номера)
- Завтраки + обед в хаски-парке
- Трансфер от/до аэропорта
- Все экскурсии, автосопровождение, гид по всему маршруту тура
- 2 выезда на охоту за Полярным сиянием (в случае, если первая окажется неудачной)
- Фотографии от фотографа на фоне сияния (общие и индивидуальные)
- Катание на санях за снегоходом в Териберке (зависит от наличия снега)
- Катание в собачьей упряжке (зависит от наличия снега)
- Помощь в подборе авиабилетов
- Снегоходы в Кировске
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные услуги по программе (айс-флоатинг, морская прогулка, вертолет). Услуги могут быть не оказаны в связи с погодными условиями, поэтому оплачиваются отдельно
О чём нужно знать до поездки
Охота на Полярное сияние будет проведена в ночь с наилучшими условиями.
В случае неудачи, мы совершим повторный выезд на охоту.
Программа может быть частично изменена в связи с погодными условиями и прочими форс-мажорными обстоятельствами, о чём участники тура будут предупреждены заблаговременно.
Тайминг программы указан Приблизительно. Все заявленные активности будут проведены.
Передвижение на внедорожнике (до 4х пассажиров) или минивэне (от 4х до 8 пассажиров).
Всю информацию по подготовке к туру вы получите от организатора напрямую. Сделаем вашу подготовку лёгкой и незатратной.
Пожелания к путешественнику
Ждём тебя, если тебе хочется активного отдыха в классной весёлой компании. Спокойный режим - не наш формат.