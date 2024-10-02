Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Самая насыщенная 5-дневная программа по Кольскому полуострову, которую вам больше не предложит никто - можете проверить:)

Вас ждут: охота за северным сиянием, снегоходы, Спа с видом на горы, прогулки с хаски и встреча с северными оленями, экскурсия по Мурманску, Териберка, замёрзшее Белое море и поход в снегоступах, айс-флоатинг и выход в море за китами.

Премиум-детали, которые делают тур особенным:

Маленькие группы — до 8 человек. Вы — не туристы в автобусе, а гости на персональном северном приключении.

Трансферы, организация, безопасность — на уровне, где вам не нужно ни о чём думать.

Гастрономическая часть — ужины в топовых ресторанах региона, где вы попробуете настоящую арктическую кухню.

Индивидуальное внимание — мы адаптируем маршрут, подстраиваемся, помогаем с любыми нюансами. У вас будет чувство: это тур сделан как будто под меня.

А если всё еще сомневаетесь, то перейдите в отзывы наших гостей. Они говорят сами за себя:)