Индивидуальная
до 3 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
- ООльга15 февраля 2026Замечательная экскурсия - интересный содержательный рассказ, охватывающий период от первого упоминания о поселении до наших дней, с возможностью увидеть своими
- ЕЕлена9 января 2026Огромное спасибо Станиславу за увлекательный рассказ! Экскурсия происходила при температуре минус 10 градусов. Грамотное распределение осмотра города на улице и
- ИИрина7 января 2026Рекомендуем к посещению замечательный, уютный город Тихвин, который в этом году стал столицей Серебряного кольца. Узнать о его 5-вековой истории
- ААнна5 января 2026Благодарим Станислава за великолепную подачу материала! Это было так увлекательно, что время пронеслось незаметно. Несмотря на мороз, мы окончили экскурсию в полном составе.
Спасибо вам за любовь к своему прекрасному городу!
- ААнастасия3 января 2026Очень подробный рассказ об истории монастыря и явлении иконы. Запомним навсегда! Большое спасибо 🎄
- ООльга19 ноября 2025Всё прошло замечательно, всем советуем. Прекрасно провели время. Совершенно не пожалели.
- ММарина14 ноября 2025экскурсия очень понравилось, доходчиво. Станислав
Отличный рассказчик.
- ННадежда4 ноября 2025Замечательная экскурсия по Тихвину со Станиславом! Дождливая погода совсем не испортила наше впечатление о городе, благодаря грамотно продуманному маршруту и интересной подаче материала от Станислава👍
- ИИрина2 ноября 2025Огромная благодарность Станиславу за подробную экскурсию. Наша семья осталась под впечатлением. Станислав отлично знает историю своего города. Рекомендуем всем.
- ЕЕлизавета24 октября 2025В Тихвин мы приехали на один день и узнали об этом замечательном городе очень много благодаря Станиславу. Несмотря на осеннюю
