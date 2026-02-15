Мои заказы

Введенский женский монастырь – экскурсии в Тихвине

Найдено 3 экскурсии в категории «Введенский женский монастырь» в Тихвине, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Пешая
2 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
Раскрыть историю обители и услышать о чудесах и странствиях знаменитой иконы Божьей Матери
Начало: В Тихвине
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей
Увлекательное путешествие в Тихвин для детей от 7 лет. Раскройте тайны прошлого, решая головоломки и исследуя артефакты
Начало: В Захаровском парке
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Тихвин
Индивидуальная экскурсия по Тихвину откроет перед вами древние улочки, живописные виды и богатую историю города. Уникальный опыт для каждого
Начало: На ул. Красноармейская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 февраля 2026
    Знакомьтесь, Тихвин
    Замечательная экскурсия - интересный содержательный рассказ, охватывающий период от первого упоминания о поселении до наших дней, с возможностью увидеть своими
    читать дальше

    глазами сохраненное наследие прошлых эпох. Всегда особое удовольствие доставляет общение с любящими свой город экскурсоводами, умеющими раскрыть его душу и скрытую от беглого взгляда прелесть. Знакомство с городом Тихвин рекомендуем вместе с экскурсоводом, не пожалеете.

  • Е
    Елена
    9 января 2026
    Знакомьтесь, Тихвин
    Огромное спасибо Станиславу за увлекательный рассказ! Экскурсия происходила при температуре минус 10 градусов. Грамотное распределение осмотра города на улице и
    читать дальше

    рассказа в машине позволило нам не замерзнуть и получить массу удовольствия от экскурсии. Станислав настолько увлекательно и театрально провел нам экскурсию, что у меня осталась в памяти практически вся информация, которую он нам преподносил. Я узнала много нового и даже слегка структурировала уже известную мне информацию, взглянула на неё с другой стороны. Когда мы прощались в конце экскурсии, Станислав сказал, что есть ещё много интересного в Тихвине, о чем можно рассказать. Теперь надо приехать в этот чудесный город летом)))

  • И
    Ирина
    7 января 2026
    Знакомьтесь, Тихвин
    Рекомендуем к посещению замечательный, уютный город Тихвин, который в этом году стал столицей Серебряного кольца. Узнать о его 5-вековой истории
    читать дальше

    интереснее всего из экскурсии гида Елены от агентства «Тихвин гид». Прекрасно организованная экскурсия длится 2,5 часа на комфортабельном автомобиле с выходом на смотровые площадки города. Но самое главное — это полученная богатейшая информация по истории и достопримечательностям города.
    Нам очень понравился наш гид Елена — прекрасная правильная речь, личное обаяние и удивительная доброжелательность просто очаровали нас. Чувствуется увлечённость своим делом и богатые знания!
    Огромное спасибо! Вы подарили нам прекрасные впечатления о Тихвине.
    Ирина, от группы друзей, не первый год путешествующих по малым городам России. Г. Санкт-петербург.

  • А
    Анна
    5 января 2026
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Благодарим Станислава за великолепную подачу материала! Это было так увлекательно, что время пронеслось незаметно. Несмотря на мороз, мы окончили экскурсию в полном составе.
    Спасибо вам за любовь к своему прекрасному городу!
  • А
    Анастасия
    3 января 2026
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Очень подробный рассказ об истории монастыря и явлении иконы. Запомним навсегда! Большое спасибо 🎄
  • О
    Ольга
    19 ноября 2025
    Знакомьтесь, Тихвин
    Всё прошло замечательно, всем советуем. Прекрасно провели время. Совершенно не пожалели.
  • М
    Марина
    14 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    экскурсия очень понравилось, доходчиво. Станислав
    Отличный рассказчик.
  • Н
    Надежда
    4 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Замечательная экскурсия по Тихвину со Станиславом! Дождливая погода совсем не испортила наше впечатление о городе, благодаря грамотно продуманному маршруту и интересной подаче материала от Станислава👍
  • И
    Ирина
    1 ноября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    Огромная благодарность Станиславу за подробную экскурсию. Наша семья осталась под впечатлением. Станислав отлично знает историю своего города. Рекомендуем всем.
  • Е
    Елизавета
    24 октября 2025
    Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери
    В Тихвин мы приехали на один день и узнали об этом замечательном городе очень много благодаря Станиславу. Несмотря на осеннюю
    читать дальше

    погоду, экскурсия прошла очень интересно. Информация представлена профессионально. Редкий случай, когда дети слушают😊.
    Если вы хотите подробнее познакомиться с историей этого чудесного города, Тихвина, рекомендую вам обратиться к Станиславу, не пожалеете 😉!!! 🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Тихвину в категории «Введенский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тихвине
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тихвинский Богородичный Успенский монастырь: дом Пречистой Богоматери;
  2. «Происшествие в уездном городе Тъ»: игровая экскурсия для детей;
  3. Знакомьтесь, Тихвин.
Какие места ещё посмотреть в Тихвине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Введенский женский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Тихвину в марте 2026
Сейчас в Тихвине в категории "Введенский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Тихвине на 2026 год по теме «Введенский женский монастырь», 182 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май