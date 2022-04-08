Приглашаю вас посетить одну из древнейших обителей севера Руси, Антониево Дымский мужской монастырь. Обитель находится в 15 км от Тихвина, на берегу живописного озера.

Мы с вами из Тихвина отправимся на комфортабельном автомобиле в деревню Дыми Бокситогорского района, и побываем в монастыре, который был основан в середине 13 века, преподобным Антонием Дымским. Во время экскурсии, я расскажу вам о жизни преподобного, о самых интересных фактах его жизни, которые дошли до наших дней. Я познакомлю вас с обителью, вы услышите её историю, от становления до наших дней. Мы прогуляемся по территории монастыря, спустимся к озеру и пройдём к месту, где когда-то молился преподобный. В часовне, что находится на берегу озера, полюбуемся мозаичными иконами. Далее, посетим Казанский храм, где пребывают мощи преподобного Антония Дымского. В церковной лавке вы сможете подать записки, приобрести свечи, иконы, литературу, а так же купить монастырский мёд и хлеб.

Здесь, вдали от суеты и шума больших городов, вы ощутите внутреннюю гармонию, а после купания в цельбоносном озере, почувствуете прилив сил и энергии. Красота природы, простота и тишина этого веками намоленного места, подарят вам отдых и душевное спокойствие.