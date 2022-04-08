Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси

Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси
Антониево Дымский монастырь - колыбель православия севера Руси

Что вас ожидает 🤩

  • Антониево Дымский монастырь: Казанский собор
  • Часовню Тихвинской иконы Божией Матери
  • Часовню в честь преподобного Антония Дымского
Приглашаю вас посетить одну из древнейших обителей севера Руси, Антониево Дымский мужской монастырь. Обитель находится в 15 км от Тихвина, на берегу живописного озера.
Мы с вами из Тихвина отправимся на комфортабельном автомобиле в деревню Дыми Бокситогорского района, и побываем в монастыре, который был основан в середине 13 века, преподобным Антонием Дымским. Во время экскурсии, я расскажу вам о жизни преподобного, о самых интересных фактах его жизни, которые дошли до наших дней. Я познакомлю вас с обителью, вы услышите её историю, от становления до наших дней. Мы прогуляемся по территории монастыря, спустимся к озеру и пройдём к месту, где когда-то молился преподобный. В часовне, что находится на берегу озера, полюбуемся мозаичными иконами. Далее, посетим Казанский храм, где пребывают мощи преподобного Антония Дымского. В церковной лавке вы сможете подать записки, приобрести свечи, иконы, литературу, а так же купить монастырский мёд и хлеб.
Здесь, вдали от суеты и шума больших городов, вы ощутите внутреннюю гармонию, а после купания в цельбоносном озере, почувствуете прилив сил и энергии. Красота природы, простота и тишина этого веками намоленного места, подарят вам отдых и душевное спокойствие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии входит: услуги гида
  • Поездка по маршруту экскурсии на транспорте гида
Что не входит
Место начала и завершения?
г. Тихвин ул. Советская 66 на парковке
Когда и сколько длится
Когда: Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для посещения монастыря, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду: женщинам рекомендуется иметь головные уборы и юбки.
  • Если вы планируете купание в озере, не забудьте взять с собой сменную одежду и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Экскурсия начинается в любой день недели с 10 часов до 17 часов

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