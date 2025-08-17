Мы с вами узнаем кем и когда был основан Тобольск, прогуляемся по единственному в Сибири каменному Кремлю и старинным улочкам города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсииТакже во время экскурсии мы посетим первый в Сибири каменный храм, увидим католический костел, прогуляемся по Базарной площади со старинными купеческими постройками XVIII-XIX веков, побываем на Плацпарадной площади города, на которой стоит дом, в котором восемь месяцев проживала семья последнего Императора Российской империи Николая II.
По согласованию с гидом
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тобольский Кремль
- Нижний Посад
- Католический костёл
- Базарная площадь
- Александровский сад
- Купеческие старинные здания
- Памятник основателю Тобольска Даниле Чулкову
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, стр. 5
Завершение: Улица Мира, стр. 10
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
17 авг 2025
Очень подробное описание от гида. Рекомендую
М
Маргарита
1 авг 2025
Е
Евгения
31 июл 2025
Понравилась экскурсия, город и экскурсовод. Всё прошло интересно, на все вопросы получили ответы. Спасибо 🙏
Д
Дмитрий
25 июл 2025
Рамиль - очень профессиональный, доброжелательный гид, провёл емкую и интересную экскурсию, ответил на наши вопросы.
М
Максим
24 июл 2025
М
Мария
16 июл 2025
Р
Рыбин
14 июн 2025
Красивый исторический город, очень ухоженный. Очень
понравилась продуманная политика сохранения исторических памятников и их реконструкция. Остались под большим положительным впечатлением.
Больше спасибо гиду.
понравилась продуманная политика сохранения исторических памятников и их реконструкция. Остались под большим положительным впечатлением.
Больше спасибо гиду.
