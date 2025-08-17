Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами узнаем кем и когда был основан Тобольск, прогуляемся по единственному в Сибири каменному Кремлю и старинным улочкам города. 5 7 отзывов

Описание экскурсии Также во время экскурсии мы посетим первый в Сибири каменный храм, увидим католический костел, прогуляемся по Базарной площади со старинными купеческими постройками XVIII-XIX веков, побываем на Плацпарадной площади города, на которой стоит дом, в котором восемь месяцев проживала семья последнего Императора Российской империи Николая II.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тобольский Кремль

Нижний Посад

Католический костёл

Базарная площадь

Александровский сад

Купеческие старинные здания

Памятник основателю Тобольска Даниле Чулкову Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Красная площадь, стр. 5 Завершение: Улица Мира, стр. 10 Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом Экскурсия длится около 2 часов

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 7 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 7 4 – 3 – 2 – 1 – А Алексей Очень подробное описание от гида. Рекомендую М Маргарита Е Евгения Понравилась экскурсия, город и экскурсовод. Всё прошло интересно, на все вопросы получили ответы. Спасибо 🙏 Д Дмитрий Рамиль - очень профессиональный, доброжелательный гид, провёл емкую и интересную экскурсию, ответил на наши вопросы. М Максим М Мария Р Рыбин Красивый исторический город, очень ухоженный. Очень

понравилась продуманная политика сохранения исторических памятников и их реконструкция. Остались под большим положительным впечатлением.

Больше спасибо гиду.