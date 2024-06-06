1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тобольск: тайны Нижнего посада
Погулять по одному из самых красивых дореволюционных районов города и узнать о нем интересные факты
Начало: У входа в Гостиный двор
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
15 июня в 14:00
16 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тобольску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Тобольску и Тюремный замок
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Тобольску «От Нижнего посада до Аптекарского сада»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Тобольский Кремль и Сад Ермака»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Историческая иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Начало: Сквер Ершова, у памятника П.П. Ершову
Расписание: См. расписание
12 июня в 16:00
16 июня в 16:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Тобольский кремль: обзорная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Замечательная и познавательная экскурсия, узнаешь много интересного о становлении России,об её истории и о людях которые её делали и делают до сих пор спасибо организаторам и экскурсоводу Наталье
- ААлександр3 июня 2024Отличная экскурсия! Спасибо, что несмотря на занятые даты, смогли найти время на нас) Не ожидал, что такая большая история есть у города!
- ДДмитрий1 июня 2024Интереснейшую экскурсию по Тобольску провела Олеся, огромное спасибо, и очень познавательно. Тобольск уютный, добрый и красивый город
- ММарина31 мая 2024Экскурсия понравилась, гидом была Олеся. Считаю, что ключевое всё рассказали, показали. Никакой спешки, комфортный индивидуальный темп. По времени не уложились. Олеся,не смотря на это, экскурсию завершила тогда, как закончился материал, а не время.
- ИИрина29 мая 2024Нам очень понравилась экскурсовод Ольга. Получили исчерпывающую информацию о Тобольске, услышали много интересных рассказов о главных туристических объектах города. Мы очень благодарны Ольге и рады, что именно она была нашим гидом по городу. От города получили наилучшие впечатления.
- ООльга27 мая 2024Огромное спасибо Наталье за интересный рассказ о красивейшем городе Тобольске. Наталья очень приятный и доброжелательный человек, увлеченный историей родного города. Благодаря ее
- ДДанилова23 мая 2024Все вроде бы показали-рассказали, но без души. Как будто аудиогида прослушали. И не понятно, почему заявлено было 2 часа+1 час на тюремный замок, если мы с экскурсоводом туда не заходили? Зачем хитрить?
- ТТатьяна19 мая 2024С нами была экскурсовод Людмила. Отлично владеет информацией. На любой вопрос отвечает без заминки. Потрясающие знания в области истории. Очень рекомендую!
- ТТатьяна19 мая 2024Очень понравилась экскурсия. С нами была экскурсовод Ольга. Рассказывает интересно, доступно даже для тех кто не обладает хорошими познаниями в истории. Рекомендую!
- ППозднякова14 мая 2024Тобольск удивил, однозначно стоит вернуться еще раз. Гид Сергей был отличный, спасибо агентству все прошло замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Пешеходные»
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