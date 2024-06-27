1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Прогуляйтесь по историческим местам Тобольска, узнайте о покорении Сибири и насладитесь видами города. Вся история за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Великолепие Тобольска: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Тобольскому кремлю, узнайте его тайны и насладитесь видами на Иртыш. Это уникальная возможность прикоснуться к истории Сибири
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 1 200₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил27 июня 2024Спасибо Людмиле за прекрасную, информативную экскурсию! Очень интересно и познавательно!
- ААлёна26 июня 2024Спасибо за экскурсию. Людмила - хороший экскурсовод, рассказала много информации, отлично взаимодействовала с детьми, не перегружая датами и именами.
- ИИнна19 июня 2024Отличная экскурсия, огромный объем материала дан чётко, понятно, с любовью к родному городу! Экскурсовод Олеся провела по главным историческим местам города с интереснейшим рассказом о знаковых личностях города. Ответила на все вопросы. Огромное спасибо за экскурсию!
- ШШипулин12 июня 2024Ольга провела очень интересную, динамичную экскурсию, рассказала много интересных фактов, мы посетили ключевые объекты - Сад Ермака, Гостиный Двор, Прямской взвоз, Троицкий мыс, ансамбль Софийско-Успенского кафедрального собора, башни и ворота Кремля.
- ННаталья10 июня 2024Очень хорошая экскурсия,замечательный гид! Интересео,познавательно!
- кксения3 июня 2024Наша семья очень довольна!!! Спасибо Ольге за работу!!!!
- ГГанина2 мая 2024Мы увидели Тобольск и Тобольский кремль. все очень впечатлило. отличная подача материала гидом. СУПЕР!!!
- ИИрина18 марта 2024Отлично погуляли, грамотно и интересно преподнесена информация, только благодарность 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «От красной площади»
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