М Михаил Тобольск - отец городов сибирских Спасибо Людмиле за прекрасную, информативную экскурсию! Очень интересно и познавательно!

А Алёна Тобольск - отец городов сибирских Спасибо за экскурсию. Людмила - хороший экскурсовод, рассказала много информации, отлично взаимодействовала с детьми, не перегружая датами и именами.

И Инна Тобольск - отец городов сибирских Отличная экскурсия, огромный объем материала дан чётко, понятно, с любовью к родному городу! Экскурсовод Олеся провела по главным историческим местам города с интереснейшим рассказом о знаковых личностях города. Ответила на все вопросы. Огромное спасибо за экскурсию!

Ш Шипулин Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю Ольга провела очень интересную, динамичную экскурсию, рассказала много интересных фактов, мы посетили ключевые объекты - Сад Ермака, Гостиный Двор, Прямской взвоз, Троицкий мыс, ансамбль Софийско-Успенского кафедрального собора, башни и ворота Кремля.

Н Наталья Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю Очень хорошая экскурсия,замечательный гид! Интересео,познавательно!

к ксения Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю Наша семья очень довольна!!! Спасибо Ольге за работу!!!!

Г Ганина Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа Мы увидели Тобольск и Тобольский кремль. все очень впечатлило. отличная подача материала гидом. СУПЕР!!!