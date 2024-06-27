Экскурсии от Красной площади в Тобольске

Найдено 3 экскурсии в категории «От красной площади» в Тобольске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тобольск - отец городов сибирских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
189 отзывов
Популярное предложение
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На Красной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Обзорная экскурсия по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
Прогуляйтесь по историческим местам Тобольска, узнайте о покорении Сибири и насладитесь видами города. Вся история за 2 часа
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Водонапорная башня
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 2 400 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
42 отзыва
Великолепие Тобольска: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Тобольскому кремлю, узнайте его тайны и насладитесь видами на Иртыш. Это уникальная возможность прикоснуться к истории Сибири
Начало: Кремль, Красная площадь, 2Б, Тобольск
Расписание: По выходным и праздничным дням, в любое время
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 1 200 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «От красной площади»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск - отец городов сибирских
  2. Обзорная по кремлю и городу Тобольску за 2 часа
  3. Обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю
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Сколько стоит экскурсия по Тобольску в июле 2024
Сейчас в Тобольске в категории "От красной площади" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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