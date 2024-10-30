🌟 Уникальные легенды и мифы 🏰 Тайны Тюремного замка 📸 Уникальные фото подземных ходов 📚 Авторский маршрут 🕵️‍♂️ Истории о сибирской язве

Приглашаем вас окунуться в мистическую атмосферу Тобольска, погрузившись в легенды и мифы этого древнего города. Маршрут охватывает знаковые места, такие как Спасская церковь, Тобольский кремль и Троицкий мыс.Вы узнаете о

волшебных панцирях Ермака, тайнах Тюремного замка и загадках Софийско-Успенского собора. Экскурсия позволит вам увидеть уникальные подземные ходы кремля и узнать, как город боролся с сибирской язвой. Этот авторский маршрут был тщательно составлен на основе редких материалов из библиотек и других источников

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Ваш гид в Тобольске

Марина Ваш гид в Тобольске

Время начала: 13:00, 14:00, 14:30, 15:30

Описание экскурсии

Спасская церковь. Это старейший кирпичный храм города. Вы услышите легенду о протопопе Аввакуме — лидере старообрядцев.

Смотровая площадка в Тобольском кремле. Здесь вас ждёт история о сибирской язве и её ликвидации.

Тюремный замок. Место распределения ссыльных и каторжан по Сибири. Я расскажу, какие призраки в нём обитают.

Троицкий и Чувашский мысы. Мы поговорим о том, что было до похода Ермака и во что верили местные жители.

Софийско-Успенский собор. Вы услышите историю возникновения и развития одного из старейших храмов Сибири. А также узнаете, что интересного нашли при его реставрации.

Софийский двор. Вы раскроете тайны Архиерейского дома и не только.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.