Легенды и мифы Тобольска

Погрузитесь в мистическую атмосферу Тобольска! Легенды о волшебных панцирях Ермака, тайны Тюремного замка и подземные ходы кремля ждут вас
Приглашаем вас окунуться в мистическую атмосферу Тобольска, погрузившись в легенды и мифы этого древнего города. Маршрут охватывает знаковые места, такие как Спасская церковь, Тобольский кремль и Троицкий мыс.

Вы узнаете о
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волшебных панцирях Ермака, тайнах Тюремного замка и загадках Софийско-Успенского собора.

Экскурсия позволит вам увидеть уникальные подземные ходы кремля и узнать, как город боролся с сибирской язвой.

Этот авторский маршрут был тщательно составлен на основе редких материалов из библиотек и других источников

4.71
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные легенды и мифы
  • 🏰 Тайны Тюремного замка
  • 📸 Уникальные фото подземных ходов
  • 📚 Авторский маршрут
  • 🕵️‍♂️ Истории о сибирской язве
    • Легенды и мифы Тобольска
    Легенды и мифы Тобольска
    Легенды и мифы Тобольска
    Ближайшие даты:
    Время начала: 13:00, 14:00, 14:30, 15:30

    Что можно увидеть

  • Спасская церковь
  • Смотровая площадка в Тобольском кремле
  • Тюремный замок
  • Троицкий мыс
  • Чувашский мыс
  • Софийско-Успенский собор
  • Софийский двор

    • Описание экскурсии

    Спасская церковь. Это старейший кирпичный храм города. Вы услышите легенду о протопопе Аввакуме — лидере старообрядцев.

    Смотровая площадка в Тобольском кремле. Здесь вас ждёт история о сибирской язве и её ликвидации.

    Тюремный замок. Место распределения ссыльных и каторжан по Сибири. Я расскажу, какие призраки в нём обитают.

    Троицкий и Чувашский мысы. Мы поговорим о том, что было до похода Ермака и во что верили местные жители.

    Софийско-Успенский собор. Вы услышите историю возникновения и развития одного из старейших храмов Сибири. А также узнаете, что интересного нашли при его реставрации.

    Софийский двор. Вы раскроете тайны Архиерейского дома и не только.

    Организационные детали

    Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

    в понедельник в 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 200 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В сквере Ершова
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник в 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.8
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
    4
    2
    3
    2
    1
    Е
    30 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась. Продолжительность оптимальная, дети не успели устать. Материал интересен как и взрослым, так и детям. Так же Марина дала рекомендации куда еще можно сходить посмотреть самостоятельно достопримечательности. Маршрут «не заезженный»
    Д
    17 окт 2024
    Были с ребенком, продолжительность экскурсии для нас была оптимальной.
    Интересно, ёмко, познавательно, понравилось.
    А
    22 сен 2024
    Спасибо, Марина!
    А
    20 сен 2024
    Отлично провели время.
    Узнали много новой информации, хочу отметить речь экскурсовода.
    Очень приятно и понятно)
    О
    15 сен 2024
    Все хорошо, только быстро.
    Все хорошо, только быстро.Все хорошо, только быстро.Все хорошо, только быстро.
    Юлия
    9 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия с Мариной. Маршрут не заезженный, интересная подача материала. Чувствуется любовь к своему городу и истории Сибири. Однозначно, рекомендасьон
    О
    9 сен 2024
    Интересная экскурсия, необычный материал. Послушать увлекательнее чем обычную экскурсию. Единственное что нам показалось мало времени, успели все за 50 минут. Хотелось бы маршрут подлиннее.

    Входит в следующие категории Тобольска

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