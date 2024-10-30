Приглашаем вас окунуться в мистическую атмосферу Тобольска, погрузившись в легенды и мифы этого древнего города. Маршрут охватывает знаковые места, такие как Спасская церковь, Тобольский кремль и Троицкий мыс.
Вы узнаете о
Вы узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 14:00, 14:30, 15:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Спасская церковь. Это старейший кирпичный храм города. Вы услышите легенду о протопопе Аввакуме — лидере старообрядцев.
Смотровая площадка в Тобольском кремле. Здесь вас ждёт история о сибирской язве и её ликвидации.
Тюремный замок. Место распределения ссыльных и каторжан по Сибири. Я расскажу, какие призраки в нём обитают.
Троицкий и Чувашский мысы. Мы поговорим о том, что было до похода Ермака и во что верили местные жители.
Софийско-Успенский собор. Вы услышите историю возникновения и развития одного из старейших храмов Сибири. А также узнаете, что интересного нашли при его реставрации.
Софийский двор. Вы раскроете тайны Архиерейского дома и не только.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
в понедельник в 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Ершова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Тобольске
Провела экскурсии для 59 туристов
Меня зовут Марина, я дипломированный гид. Родилась и выросла в Тобольске. Очень люблю свой город, изучаю его с разных сторон, уважаю его историю и увлекаюсь местными легендами. Каждый день стараюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Еретнова
30 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Продолжительность оптимальная, дети не успели устать. Материал интересен как и взрослым, так и детям. Так же Марина дала рекомендации куда еще можно сходить посмотреть самостоятельно достопримечательности. Маршрут «не заезженный»
Д
Дмитрий
17 окт 2024
Были с ребенком, продолжительность экскурсии для нас была оптимальной.
Интересно, ёмко, познавательно, понравилось.
Интересно, ёмко, познавательно, понравилось.
А
Артем
22 сен 2024
Спасибо, Марина!
А
Анастасия
20 сен 2024
Отлично провели время.
Узнали много новой информации, хочу отметить речь экскурсовода.
Очень приятно и понятно)
Узнали много новой информации, хочу отметить речь экскурсовода.
Очень приятно и понятно)
О
Ольга
15 сен 2024
Все хорошо, только быстро.
Юлия
9 сен 2024
Очень понравилась экскурсия с Мариной. Маршрут не заезженный, интересная подача материала. Чувствуется любовь к своему городу и истории Сибири. Однозначно, рекомендасьон
О
Ольга
9 сен 2024
Интересная экскурсия, необычный материал. Послушать увлекательнее чем обычную экскурсию. Единственное что нам показалось мало времени, успели все за 50 минут. Хотелось бы маршрут подлиннее.
Входит в следующие категории Тобольска
Похожие экскурсии из Тобольска
3 часа
Аудиогид
Лучший выборО чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
8 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Кафе «У Ершова»
5 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: во вторник, среду и четверг в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
1 500₽ за человека