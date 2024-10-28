О Ольга О чем расскажут ангелы Тобольска Большое спасибо Наталье за прекрасный день в Тобольске, за чудесный проект Ангелов, за ее энтузиазм и любовь к своему городу. Мы выбрали авто-пешеходный формат (спасибо водителю Александру), который позволил нам познакомиться со всеми Ангелами в городе.

Е Евгения О чем расскажут ангелы Тобольска Очень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! Увлекательно, познавательно! Огромное спасибо!!!

З Зиля О чем расскажут ангелы Тобольска Всё понравилось!

А Александра Тобольск: тайны Нижнего посада Ольга сумела очень грамотно и четко подать нам весь материал. Не смотря на то, что мы уже были в тех местах, где проходила экскурсия, Ольга все равно смогла рассказать нам много новых и интересных фактов! Спасибо огромное!

А Акентьева Тобольск: тайны Нижнего посада Мне очень понравились. Было очень приятно встречаться с гидом прогуливаясь по городу уже после экскурсии.