3 часа
Аудиогид
Лучший выборО чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
4 ноя в 08:00
8 ноя в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тобольск: тайны Нижнего посада
Нижний посад Тобольска - место, где оживает история. Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, узнайте о судьбах местных жителей и исследуйте архитектурные шедевры
Начало: У входа в Гостиный двор
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
2 700₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Тобольск - хранитель времени»
Встретиться с Менделеевым, «поговорить» с ангелами и по-новому взглянуть на город
Начало: В сквере П.П. Ершова
3 ноя в 15:00
9 ноя в 15:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 октября 2024Большое спасибо Наталье за прекрасный день в Тобольске, за чудесный проект Ангелов, за ее энтузиазм и любовь к своему городу. Мы выбрали авто-пешеходный формат (спасибо водителю Александру), который позволил нам познакомиться со всеми Ангелами в городе.
- ЕЕвгения22 октября 2024Очень понравился проект "Ангелы Тобольска", его автор и наш экскурсовод Наталья! Три часа пролетели незаметно! Увлекательно, познавательно! Огромное спасибо!!!
- ЗЗиля13 октября 2024Всё понравилось!
- ААлександра21 сентября 2024Ольга сумела очень грамотно и четко подать нам весь материал. Не смотря на то, что мы уже были в тех местах, где проходила экскурсия, Ольга все равно смогла рассказать нам много новых и интересных фактов! Спасибо огромное!
- ААкентьева19 сентября 2024Мне очень понравились. Было очень приятно встречаться с гидом прогуливаясь по городу уже после экскурсии.
- ААнна28 августа 2024Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод. Ответила на все наши вопросы. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «Базарная площадь»
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