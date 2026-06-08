Что вас ожидает

В частном доме-музее, где бережно хранятся различные ремесленные традиции, мы познакомимся с искусством росписи и украшения яиц.

Рассмотрим коллекцию «писанок», «крапанок» и «вощанок», поговорим о том, какими бывают пасхальные яйца и какие традиции с ними связаны.

Поиграем в одну из старинных пасхальных игр, вспомним, как играли наши родители, бабушки и дедушки, и поговорим о значении яйца в жизни человека традиционной культуры.

Поговорим о местных историях, связанных с яйцом, его почитанием и украшением.

А затем прикоснёмся к народному искусству декорирования яиц, сохранившемуся в монастырской среде до 19 века. С помощью пчелиного воска, канители и бисера создадим красивые вощанки, подобные тем, что представлены на фотографиях.

Организационные детали