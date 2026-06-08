Мы рассмотрим яйцо не как художественное творение, а как часть древнего культа, предшествующего тому, что мы сейчас знаем под общим названием «пасхальное яйцо».
Для этого поговорим о крашении и росписи яиц в народной культуре, о пасхальных играх и предшествовавших им обрядах.
Рассмотрим коллекцию народных писанок и познакомимся с практически утраченным искусством украшения яиц. А также сделаем собственный маленький шедевр.
Для этого поговорим о крашении и росписи яиц в народной культуре, о пасхальных играх и предшествовавших им обрядах.
Рассмотрим коллекцию народных писанок и познакомимся с практически утраченным искусством украшения яиц. А также сделаем собственный маленький шедевр.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
В частном доме-музее, где бережно хранятся различные ремесленные традиции, мы познакомимся с искусством росписи и украшения яиц.
Рассмотрим коллекцию «писанок», «крапанок» и «вощанок», поговорим о том, какими бывают пасхальные яйца и какие традиции с ними связаны.
Поиграем в одну из старинных пасхальных игр, вспомним, как играли наши родители, бабушки и дедушки, и поговорим о значении яйца в жизни человека традиционной культуры.
Поговорим о местных историях, связанных с яйцом, его почитанием и украшением.
А затем прикоснёмся к народному искусству декорирования яиц, сохранившемуся в монастырской среде до 19 века. С помощью пчелиного воска, канители и бисера создадим красивые вощанки, подобные тем, что представлены на фотографиях.
Организационные детали
- Чай, плюшки и материалы входят в стоимость.
- У нас в доме живут кот и собака. Если у вас аллергия, примите меры.
- Ваши маленькие шедевры вы сможете забрать с собой сразу.
- Если вы хотите взять с собой детей до 10 лет, то предварительно согласуйте. Без согласования возрастной ценз 10+.
- Занятие проведут:
— Антон Козлов — мастер писанчар, хранитель народной культуры
— Юлия Миних — мастерица иконописи, реставратор, мастер старинного искусства украшения яиц при помощи пчелиного воска, канители и бисера.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|семейный (от 2 человек)
|3000 ₽
|семейный + (от 4 человек)
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 238 туристов
Я коренной тоболяк. В юности увлекся изучением языка и народной культуры. В первый год обучения на филфаке я обнаружил, что многие, кто внес вклад в изучение народной культуры и языка, в
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