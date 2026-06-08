Мои заказы

От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске

Увидеть редкие образцы пасхальных яиц и создать свой маленький шедевр
Мы рассмотрим яйцо не как художественное творение, а как часть древнего культа, предшествующего тому, что мы сейчас знаем под общим названием «пасхальное яйцо».

Для этого поговорим о крашении и росписи яиц в народной культуре, о пасхальных играх и предшествовавших им обрядах.

Рассмотрим коллекцию народных писанок и познакомимся с практически утраченным искусством украшения яиц. А также сделаем собственный маленький шедевр.
От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске
От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске
От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

В частном доме-музее, где бережно хранятся различные ремесленные традиции, мы познакомимся с искусством росписи и украшения яиц.
Рассмотрим коллекцию «писанок», «крапанок» и «вощанок», поговорим о том, какими бывают пасхальные яйца и какие традиции с ними связаны.
Поиграем в одну из старинных пасхальных игр, вспомним, как играли наши родители, бабушки и дедушки, и поговорим о значении яйца в жизни человека традиционной культуры.
Поговорим о местных историях, связанных с яйцом, его почитанием и украшением.
А затем прикоснёмся к народному искусству декорирования яиц, сохранившемуся в монастырской среде до 19 века. С помощью пчелиного воска, канители и бисера создадим красивые вощанки, подобные тем, что представлены на фотографиях.

Организационные детали

  • Чай, плюшки и материалы входят в стоимость.
  • У нас в доме живут кот и собака. Если у вас аллергия, примите меры.
  • Ваши маленькие шедевры вы сможете забрать с собой сразу.
  • Если вы хотите взять с собой детей до 10 лет, то предварительно согласуйте. Без согласования возрастной ценз 10+.
  • Занятие проведут:
    — Антон Козлов — мастер писанчар, хранитель народной культуры
    — Юлия Миних — мастерица иконописи, реставратор, мастер старинного искусства украшения яиц при помощи пчелиного воска, канители и бисера.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
семейный (от 2 человек)3000 ₽
семейный + (от 4 человек)2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Тобольске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 238 туристов
Я коренной тоболяк. В юности увлекся изучением языка и народной культуры. В первый год обучения на филфаке я обнаружил, что многие, кто внес вклад в изучение народной культуры и языка, в
читать дальшеуменьшить

сохранение памяти о наследии нашего народа, все же не видят мир теми глазами, которыми видели его наши предки. В большинстве люди невольно считают себя поумнее наших предков, а все, что необъяснимо в рассказах о старине - либо не существующим, либо самообманом глупых давних людей. Я же верил, что волшебство возможно, а люди раньше знали что-то такое, что сейчас нам недоступно. Обращение к наследию и непосредственное обучение тому, чем жили раньше люди, захватило меня. Я познакомился с культурно-исторической психологией, как вольный слушатель в училищах народной культуры я поучился игре народных праздников, прикладной народной психологии и ремёслам. Прошло десятка два лет, и вот я и моя семья осознаем себя хранителями народной культуры. О ней все мероприятия в нашем музее-балагане.

Входит в следующие категории Тобольска

Похожие экскурсии на «От писанки до шедевра: путешествие в мир пасхальных традиций в Тобольске»

Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Пешая
2 часа
47 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
Тобольск: пешком по Верхнему посаду
Познакомиться с древнейшей частью города - на экскурсии в мини-группе
Начало: В районе сквера Декабристов
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:00
9 июн в 10:00
1600 ₽ за человека
О чем расскажут ангелы Тобольска
Пешая
3 часа
244 отзыва
Аудиогид
О чем расскажут ангелы Тобольска
Услышать самые интересные сюжеты из истории города на прогулке по знаковым местам с аудиоспектаклем
Начало: На площади Ремезова
22 июн в 08:00
23 июн в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Пешая
2 часа
295 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тобольск - отец городов сибирских
Индивидуальная прогулка по Тобольску: кремль, собор и тайны прошлого. Увлекательное путешествие в сердце Сибири
Начало: Кафе «У Ершова»
Завтра в 08:00
9 июн в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Тобольск
Откройте для себя уникальные места Тобольска: кремль, костёл и купеческие дома. Сравните прошлое и настоящее города с редкими фото Прокудина-Горского
Начало: У Тобольского кремля
20 июн в 10:00
21 июн в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тобольске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тобольске
5000 ₽ за человека