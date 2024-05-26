Из Тольятти - в замок Гарибальди

Увидеть воплощение творческого замысла талантливых скульпторов и архитекторов
На прогулке по территории замка, ландшафтному парку и песчаному пляжу Жигулёвского моря вы совершите настоящую историческую кругосветку.

Узнаете секреты создания цитадели, погрузитесь в атмосферу различных эпох — от Средневековья до романтизма.

И раскроете факты из истории грандиозных дворцовых строений, рыцарских времён и таинственной готики.
5
1 отзыв
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы погрузитесь в легенды о драконах, гаргульях, рыцарях круглого стола.
  • Узнаете историю владельца замка и самого первого рыцаря Беовульфа.
  • Разгадаете геральдические символы замка.
  • Совершите экскурс в архитектурные стили, которые использованы в проекте замка.
  • Познакомитесь с деталями проекта замка — барельефами, мозаикой, фонтанами, главной башней.
  • Изучите особенности фризской породы лошадей, которые были закуплены специально для работы на объекте.
  • Прогуляетесь по бескрайнему песчаному пляжу Жигулёвского моря.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида и трансфер по программе (автомобиль Лада Калина Кросс).
  • Трансфер осуществляется от г. Тольятти. Время в пути до 1 часа в одну сторону.
  • Экскурсия проходит по открытой для посещения территории замка. Посещение внутренних помещений не предусмотрено, т. к. там до сих пор ведутся отделочные работы.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 мая 2024
Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.

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