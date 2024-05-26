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друзьям и знакомым. А в 2018 году получила образование экскурсовода на курсе у известного самарского историка. Теперь проведение экскурсий — это моя профессия. Я творческий, активный, спортивный, компанейский, дружелюбный человек и интересный собеседник с чувством такта. Являюсь послом гостеприимства по Самарской области и представителем известного общероссийского конкурса. Гарантирую вам самый теплый прием на самарской земле. Люблю и хорошо знаю родные места и очень хочу поделиться этой любовью с вами. Обещаю погрузить вас в местный колорит, наполнить позитивными эмоциями и сделать все, чтобы Самарская область осталась в вашем сердце надолго!