Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Тольятти - это не только автомобили. Город с богатой историей и уникальной архитектурой ждёт вас.
В рамках экскурсии вы узнаете о его прошлом, увидите дворцы, построенные для рабочих, и узнаете, как читать дальше
город переехал на новое место. После отправитесь в село Хрящёвка, где вас ждёт неоготический замок Гарибальди. Это волшебное место, не имеющее аналогов в мире, станет идеальным фоном для ваших фотографий. Замок можно осмотреть снаружи, а трансфер включён в стоимость
Вы исследуете город с двумя именами — большую часть своей истории Тольятти носил имя Ставрополь, но сегодня мало кто об этом знает. Я расскажу о его идеальной планировке и дворцах, построенных для рабочих крупнейшего автомобильного предприятия страны. Вы узнаете, как город переехал на новое место, что роднит Тольятти с Италией и, наконец, кого ждёт бронзовый пёс Верный на перекрёстке оживлённых дорог.
Замок Гарибальди
Вторая часть экскурсии пройдёт за пределами Тольятти. Мы отправимся в село Хрящёвка, где располагается неоготический замок, который не похож ни на один замок мира. Вы узнаете, как это волшебное место появилось в обычном российском селе, кто и с какой целью воплотил мечту в жизнь. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать оригинальные фотографии и насладиться прогулкой.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле
Дополнительно можно посетить Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова и Музей истории АвтоВАЗа
Замок мы осмотрим только снаружи, поскольку внутри ведутся строительные работы
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Анжела — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 78 туристов
Привет, я Анжела, журналист и экскурсовод. Люблю лес и горы. С удовольствием делюсь этой любовью с гостями региона на протяжении последних 10 лет. Знаю лучшие места для встречи восхода, где самая вкусная в Тольятти пицца, почему среди русской равнины выросли Жигулёвские горы и много всего, чтобы влюбить вас в мой край навсегда! Поехали!
Л
Людмила
18 сен 2025
Выражаю огромную благодарность Анжеле за экскурсию! Очень увлекательно и с большой любовью к городу. Информация излагается доступно, с юмором и интересными деталями и фактами. Совершенно не заметили, как пролетело время)
Ольга
23 апр 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность, отзывчивость, умение преподнести материал интересным для ребёнка - показатель профессионализма! Очень неожиданно было получить от вас подарки, тем самым мы продлим воспоминания о встрече с Тольятти как самое сладко проведенное время!
Кира
25 янв 2025
Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!