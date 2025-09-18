Мои заказы

Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка

Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Тольятти - это не только автомобили. Город с богатой историей и уникальной архитектурой ждёт вас.

В рамках экскурсии вы узнаете о его прошлом, увидите дворцы, построенные для рабочих, и узнаете, как
читать дальше

город переехал на новое место. После отправитесь в село Хрящёвка, где вас ждёт неоготический замок Гарибальди. Это волшебное место, не имеющее аналогов в мире, станет идеальным фоном для ваших фотографий. Замок можно осмотреть снаружи, а трансфер включён в стоимость

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный замок Гарибальди
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🏙️ История Тольятти и его планировка
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🕰️ Погружение в советское прошлое
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка© Анжела
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка© Анжела
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка© Анжела
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Замок Гарибальди
  • Дворцы Тольятти

Описание экскурсии

Экскурсия по Тольятти

Вы исследуете город с двумя именами — большую часть своей истории Тольятти носил имя Ставрополь, но сегодня мало кто об этом знает. Я расскажу о его идеальной планировке и дворцах, построенных для рабочих крупнейшего автомобильного предприятия страны. Вы узнаете, как город переехал на новое место, что роднит Тольятти с Италией и, наконец, кого ждёт бронзовый пёс Верный на перекрёстке оживлённых дорог.

Замок Гарибальди

Вторая часть экскурсии пройдёт за пределами Тольятти. Мы отправимся в село Хрящёвка, где располагается неоготический замок, который не похож ни на один замок мира. Вы узнаете, как это волшебное место появилось в обычном российском селе, кто и с какой целью воплотил мечту в жизнь. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать оригинальные фотографии и насладиться прогулкой.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно можно посетить Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова и Музей истории АвтоВАЗа
  • Замок мы осмотрим только снаружи, поскольку внутри ведутся строительные работы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТРК «Парк Хаус»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 78 туристов
Привет, я Анжела, журналист и экскурсовод. Люблю лес и горы. С удовольствием делюсь этой любовью с гостями региона на протяжении последних 10 лет. Знаю лучшие места для встречи восхода, где самая вкусная в Тольятти пицца, почему среди русской равнины выросли Жигулёвские горы и много всего, чтобы влюбить вас в мой край навсегда! Поехали!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Людмила
18 сен 2025
Выражаю огромную благодарность Анжеле за экскурсию! Очень увлекательно и с большой любовью к городу. Информация излагается доступно, с юмором и интересными деталями и фактами. Совершенно не заметили, как пролетело время)
Ольга
Ольга
23 апр 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность, отзывчивость, умение преподнести материал интересным для ребёнка - показатель профессионализма! Очень неожиданно было получить от вас подарки, тем самым мы продлим воспоминания о встрече с Тольятти как самое сладко проведенное время!
Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность,
Кира
Кира
25 янв 2025
Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!
Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!

Входит в следующие категории Тольятти

Похожие экскурсии из Тольятти

Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
На машине
8 часов
-
10%
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Тольятти: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет путешествие по Тольятти, где вы узнаете о его тройном рождении, увидите главные достопримечательности и оцените промышленный потенциал города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тольятти. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тольятти