Тольятти - это не только автомобили. Город с богатой историей и уникальной архитектурой ждёт вас.В рамках экскурсии вы узнаете о его прошлом, увидите дворцы, построенные для рабочих, и узнаете, как

город переехал на новое место. После отправитесь в село Хрящёвка, где вас ждёт неоготический замок Гарибальди. Это волшебное место, не имеющее аналогов в мире, станет идеальным фоном для ваших фотографий. Замок можно осмотреть снаружи, а трансфер включён в стоимость

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Экскурсия по Тольятти

Вы исследуете город с двумя именами — большую часть своей истории Тольятти носил имя Ставрополь, но сегодня мало кто об этом знает. Я расскажу о его идеальной планировке и дворцах, построенных для рабочих крупнейшего автомобильного предприятия страны. Вы узнаете, как город переехал на новое место, что роднит Тольятти с Италией и, наконец, кого ждёт бронзовый пёс Верный на перекрёстке оживлённых дорог.

Замок Гарибальди

Вторая часть экскурсии пройдёт за пределами Тольятти. Мы отправимся в село Хрящёвка, где располагается неоготический замок, который не похож ни на один замок мира. Вы узнаете, как это волшебное место появилось в обычном российском селе, кто и с какой целью воплотил мечту в жизнь. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать оригинальные фотографии и насладиться прогулкой.

Организационные детали