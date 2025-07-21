Мои заказы

Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка

Исследуйте Тольятти с его советскими дворцами и уникальным замком Гарибальди. Откройте для себя город с новой стороны
Для многих Тольятти ассоциируется с автомобилями, но это место скрывает множество других тайн.

Узнайте о его прошлом, оцените архитектуру и посетите неоготический замок Гарибальди в селе Хрящёвка.

Этот тур предлагает уникальную возможность увидеть, как советская история переплетается с современными чудесами архитектуры. Не упустите шанс открыть для себя город с двух именами и его удивительные окрестности
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный замок Гарибальди
  • 🏙️ История Тольятти и Ставрополя
  • 🐕 Трогательная история пса Верного
  • 🏛️ Советская архитектура
  • 📸 Время для фото
Что можно увидеть

  • Замок Гарибальди
  • Скульптура пса Верного
  • Советские дворцы

Описание экскурсии

Друзья, приглашаю вас в путешествие по Тольятти и его окрестностям, которое откроет вам город с неожиданной стороны и познакомит с одним из самых необычных архитектурных чудес России — замком Гарибальди! Эта экскурсия — идеальный способ узнать, чем живёт и дышит Тольятти, помимо знаменитых «Лад», и увидеть сказочный замок, которому нет аналогов в мире.

Знакомство с Тольятти

Погрузитесь в историю и атмосферу города с двумя именами! Тольятти, который большую часть своей истории назывался Ставрополем, раскроет перед вами свои секреты. В рамках этой части экскурсии вы:

  • Узнаете о прошлом города. Я расскажу, почему Тольятти носил имя Ставрополь, как он переехал на новое место и что связывает его с Италией.
  • Оцените уникальную планировку. Познакомитесь с идеальной городской застройкой и дворцами, построенными для рабочих крупнейшего автозавода страны.
  • Увидите символ верности. На одном из оживлённых перекрёстков вы встретите бронзовую скульптуру пса Верного и узнаете трогательную историю, которая стоит за этим памятником.
  • Услышите любопытные факты. Откроете для себя малоизвестные детали из жизни Тольятти, которые удивят даже тех, кто думает, что знает город!
  • Замок Гарибальди в селе Хрящёвка.
После знакомства с Тольятти мы отправимся за город, в село Хрящёвка, где вас ждёт настоящее архитектурное чудо — неоготический замок Гарибальди. Это место, словно сошедшее со страниц сказки, поражает своей уникальностью и красотой. Что вас ждёт:
  • История создания. Вы узнаете, как и почему в обычном российском селе появился этот величественный замок, кто воплотил эту мечту в реальность и с какой целью.
  • Внешний осмотр замка. Мы полюбуемся замком снаружи, так как внутри сейчас ведутся строительные работы. Его изящные шпили, арки и витражные элементы в стиле неоготики создают невероятную атмосферу.
  • Время для фотографий. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать эффектные снимки на фоне замка и прогуляться по его живописным окрестностям.
  • Уникальность места. Замок Гарибальди не похож ни на один другой в мире, и вы убедитесь в этом сами!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Тольятти
  • АВТОВАЗ
  • Замок Гарибальди
  • Река Волга
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Дополнительно можно посетить Парковый комплекс истории техники ИМ.К.Г. Сахарова и Музей истории АвтоВАЗа
Место начала и завершения?
Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 июл 2025
Была мечта увидеть замок Гарибальди. Мы встретились с экскурсоводом Анжелой, в компании с которой легко, комфортно и интересно. Она отлично знает свое дело и умеет увлечь историей. За время экскурсии
читать дальше

мы узнали много нового и интересного об этапах становления города. Поняли, почему памятник Николаю Чудотворцу стоит там, где стоит; что за трогательная история связана с памятником преданности; почему лучше говорить не "копейка", а "первая"; как был спасен "тольяттинский комикс"; какие приятные особенности для детей были учтены в некоторых домах а автозаводском районе; какие увлечённые люди жили и продолжают жить в городе; почему так и не появился спорткомплекс имени Алексея Немова; историю автопрома и много много-много ещё всего интересного. В завершении замок Гарибальди… Многое о нем можно прочесть и на просторах интернета, но ровно столько же ещё добавит Анжела своим рассказом об этом сказачно-рыцарском месте:))) Время, а это целых 6 часов, пролетели настолько незаметно, что мы и не поняли, как нас вернули в тоже место откуда забирали. Расставаться не хотелось, было желание ещё и ещё продолжать слушать, задавать вопросы и получать развернутые ответы. Сказать, что мы остались довольны экскурсией, ничего не сказать. Ещё раз огромное спасибо за открытие с новой стороны для себя Ставрополя на Волге. Анжела, в том, что нам захотелось непременно еще раз вернуться в Тольятти и посоветовать друзьям посетить город - полностью Ваша заслуга:))))))

Входит в следующие категории Тольятти

