мы узнали много нового и интересного об этапах становления города. Поняли, почему памятник Николаю Чудотворцу стоит там, где стоит; что за трогательная история связана с памятником преданности; почему лучше говорить не "копейка", а "первая"; как был спасен "тольяттинский комикс"; какие приятные особенности для детей были учтены в некоторых домах а автозаводском районе; какие увлечённые люди жили и продолжают жить в городе; почему так и не появился спорткомплекс имени Алексея Немова; историю автопрома и много много-много ещё всего интересного. В завершении замок Гарибальди… Многое о нем можно прочесть и на просторах интернета, но ровно столько же ещё добавит Анжела своим рассказом об этом сказачно-рыцарском месте:))) Время, а это целых 6 часов, пролетели настолько незаметно, что мы и не поняли, как нас вернули в тоже место откуда забирали. Расставаться не хотелось, было желание ещё и ещё продолжать слушать, задавать вопросы и получать развернутые ответы. Сказать, что мы остались довольны экскурсией, ничего не сказать. Ещё раз огромное спасибо за открытие с новой стороны для себя Ставрополя на Волге. Анжела, в том, что нам захотелось непременно еще раз вернуться в Тольятти и посоветовать друзьям посетить город - полностью Ваша заслуга:))))))