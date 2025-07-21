Для многих Тольятти ассоциируется с автомобилями, но это место скрывает множество других тайн.
Узнайте о его прошлом, оцените архитектуру и посетите неоготический замок Гарибальди в селе Хрящёвка.
Этот тур предлагает уникальную возможность увидеть, как советская история переплетается с современными чудесами архитектуры. Не упустите шанс открыть для себя город с двух именами и его удивительные окрестности
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный замок Гарибальди
- 🏙️ История Тольятти и Ставрополя
- 🐕 Трогательная история пса Верного
- 🏛️ Советская архитектура
- 📸 Время для фото
Что можно увидеть
- Замок Гарибальди
- Скульптура пса Верного
- Советские дворцы
Описание экскурсии
Друзья, приглашаю вас в путешествие по Тольятти и его окрестностям, которое откроет вам город с неожиданной стороны и познакомит с одним из самых необычных архитектурных чудес России — замком Гарибальди! Эта экскурсия — идеальный способ узнать, чем живёт и дышит Тольятти, помимо знаменитых «Лад», и увидеть сказочный замок, которому нет аналогов в мире.
Знакомство с Тольятти
Погрузитесь в историю и атмосферу города с двумя именами! Тольятти, который большую часть своей истории назывался Ставрополем, раскроет перед вами свои секреты. В рамках этой части экскурсии вы:
- Узнаете о прошлом города. Я расскажу, почему Тольятти носил имя Ставрополь, как он переехал на новое место и что связывает его с Италией.
- Оцените уникальную планировку. Познакомитесь с идеальной городской застройкой и дворцами, построенными для рабочих крупнейшего автозавода страны.
- Увидите символ верности. На одном из оживлённых перекрёстков вы встретите бронзовую скульптуру пса Верного и узнаете трогательную историю, которая стоит за этим памятником.
- Услышите любопытные факты. Откроете для себя малоизвестные детали из жизни Тольятти, которые удивят даже тех, кто думает, что знает город!
- Замок Гарибальди в селе Хрящёвка.
После знакомства с Тольятти мы отправимся за город, в село Хрящёвка, где вас ждёт настоящее архитектурное чудо — неоготический замок Гарибальди. Это место, словно сошедшее со страниц сказки, поражает своей уникальностью и красотой. Что вас ждёт:
- История создания. Вы узнаете, как и почему в обычном российском селе появился этот величественный замок, кто воплотил эту мечту в реальность и с какой целью.
- Внешний осмотр замка. Мы полюбуемся замком снаружи, так как внутри сейчас ведутся строительные работы. Его изящные шпили, арки и витражные элементы в стиле неоготики создают невероятную атмосферу.
- Время для фотографий. У вас будет достаточно времени, чтобы сделать эффектные снимки на фоне замка и прогуляться по его живописным окрестностям.
- Уникальность места. Замок Гарибальди не похож ни на один другой в мире, и вы убедитесь в этом сами!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Тольятти
- АВТОВАЗ
- Замок Гарибальди
- Река Волга
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Дополнительно можно посетить Парковый комплекс истории техники ИМ.К.Г. Сахарова и Музей истории АвтоВАЗа
Место начала и завершения?
Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 июл 2025
Была мечта увидеть замок Гарибальди. Мы встретились с экскурсоводом Анжелой, в компании с которой легко, комфортно и интересно. Она отлично знает свое дело и умеет увлечь историей. За время экскурсии
Входит в следующие категории Тольятти
