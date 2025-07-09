Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
«А после отправитесь в село, где вырос сказочный замок Гарибальди, которому нет аналогов во всём мире»
Завтра в 13:00
15 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
«Друзья, приглашаю вас в путешествие по Тольятти и его окрестностям, которое откроет вам город с неожиданной стороны и познакомит с одним из самых необычных архитектурных чудес России — замком Гарибальди»
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
13 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина9 июля 2025Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
- ССофья28 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
- ЕЕлена16 июня 2025До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
- ООльга23 апреля 2025Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность, отзывчивость, умение преподнести материал
- ККира25 января 2025Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Замок Гарибальди»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тольятти
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июле 2025
Сейчас в Тольятти в категории "Замок Гарибальди" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Тольятти на 2025 год по теме «Замок Гарибальди», 12 ⭐ отзывов, цены от 13₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь