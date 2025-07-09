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Замок Гарибальди – экскурсии в Тольятти

Найдено 3 экскурсии в категории «Замок Гарибальди» в Тольятти, цены от 13 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Тольятти - в замок Гарибальди
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до замка
Погрузитесь в историю Тольятти, от советских дворцов до уникального замка Гарибальди. Узнайте, как город переехал и что связывает его с Италией
Начало: У ТРК «Парк Хаус»
«А после отправитесь в село, где вырос сказочный замок Гарибальди, которому нет аналогов во всём мире»
Завтра в 13:00
15 июл в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Начало: Автозаводское ш., 6 (ТРК «Парк-Хаус»)
«Друзья, приглашаю вас в путешествие по Тольятти и его окрестностям, которое откроет вам город с неожиданной стороны и познакомит с одним из самых необычных архитектурных чудес России — замком Гарибальди»
Завтра в 09:00
15 июл в 09:00
13 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    9 июля 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
  • С
    Софья
    28 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
    Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно иБольшое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и
  • Е
    Елена
    16 июня 2025
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
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    в замок Гарибальди и в парк Самарская Лука. Думали будет сложно, но день пролетел незаметно - красота природы, интереснейшие рассказы, новые впечатления. Увидели прекрасный замок, поднялись в горы, посмотрели на Тольятти и дамбу с высоты птичьего полета, посетили музей Репина, купили местные вкусняшки, и в конце - встретили закат на горе Стрельная и милых диких лисят по пути из заповедника. Спасибо Ольге за комфортную поездку, под конец даже спели много песен) Очень рада, что познакомилась с таким потрясающим, добрым, интеллигентным, увлеченным своим делом человеком! Завидую тем, кому еще только предстоит знакомство с чудесным краем вместе с Ольгой!

    До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсииДо сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии
  • О
    Ольга
    23 апреля 2025
    Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность, отзывчивость, умение преподнести материал
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    интересным для ребёнка - показатель профессионализма! Очень неожиданно было получить от вас подарки, тем самым мы продлим воспоминания о встрече с Тольятти как самое сладко проведенное время!

    Спасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательностьСпасибо за прекрасную экскурсию по Тольятти, замку Гарибальди и особенно за музей военной техники. Ваша доброжелательность
  • К
    Кира
    25 января 2025
    Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
    Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!
    Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!Благодарю Анжелу за экскурсию. Все очень подробно, интересно, я с удовольствием буду рекомендовать!

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «Замок Гарибальди»

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  3. Тольятти: от советских дворцов до неоготического замка
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июле 2025
Сейчас в Тольятти в категории "Замок Гарибальди" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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