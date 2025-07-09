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в замок Гарибальди и в парк Самарская Лука. Думали будет сложно, но день пролетел незаметно - красота природы, интереснейшие рассказы, новые впечатления. Увидели прекрасный замок, поднялись в горы, посмотрели на Тольятти и дамбу с высоты птичьего полета, посетили музей Репина, купили местные вкусняшки, и в конце - встретили закат на горе Стрельная и милых диких лисят по пути из заповедника. Спасибо Ольге за комфортную поездку, под конец даже спели много песен) Очень рада, что познакомилась с таким потрясающим, добрым, интеллигентным, увлеченным своим делом человеком! Завидую тем, кому еще только предстоит знакомство с чудесным краем вместе с Ольгой!