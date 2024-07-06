8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волга и Жигули с обзорных площадок
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рачейский бор и Каменный лабиринт: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рачейскому бору и Каменному лабиринту: сосны, скалы, болота и дюны в одном месте. Уникальные лишайники, мхи и папоротники ждут вас
Начало: Тольятти, бульвар Ленина, 1
Расписание: Всю неделю по календарю занятости на сайте
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
17 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июля 2024У нас был экскурсовод Светлана и прекрасный водитель Юрий. С таким поистине душевным гостеприимством встретились впервые! Сказать, что путешествие понравилось-
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Тольятти в августе 2024
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