Экскурсия по Томску предлагает уникальную возможность увидеть город через призму уличного искусства.
Яркие муралы и граффити рассказывают о культуре и истории, превращая обычные здания в галерею под открытым небом. Погружение в
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные муралы
- 🖌 Истории граффити
- 🏛 Культурное погружение
- 📜 Эволюция искусства
- 👀 Эксклюзивные места
- 🗣 Личный опыт гида
Что можно увидеть
- Муралы Томска
- Граффити Томска
Описание экскурсииУникальная авторская экскурсия, где уличное искусство становится живой летописью! 🔹 Что вас ждет? Яркие муралы, рассказывающие о культуре и истории Томска. Легендарные граффити, скрывающие истории своих создателей. Погружение в эволюцию уличного искусства: от дореволюционных времён до современных арт-объектов. Я расскажу о том как искусство превращает обычные дома в галерею под открытым небом! Поразмышляем над тем, как отличить уличное искусство от вандализма. А также поделюсь личным опытом создания муралов на улицах города! Заглядываем туда, куда остальные обычно не заглядывают. Слушаем интересные истории создания Томских муралов от человека, который их создает.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 📍Мурал выдающемуся российскому писателю Сергею Алексеевичу Заплавному + Томская областная универсальная научная библиотека им. Пушкина 📖
- 📍 Дом купца первой гильдии Ивана Ивановича Смирнова, мурал Старец Федор Кузьмич Томский ✨
- 📍 гостиница «Северная», дом купчихи Некрасовой 🎩
- 📍 Томское Алексеевское реальное училище, история про мурал «Принцесса - свинка» ⚒🐽
- 📍 мурал «Традиция живет интерпретацией» 🦄
- 📍Каменный мост с ростральными колоннами К.К. Лыгина 🌉
- 📍 мурал врачам 💉
- 📍Площадь Батенькова
- 📍 Мурал Эрдману
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пер. Кооперативный 2а
Завершение: Площадь Батенькова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
17 авг 2025
Экскурсия оставила достойные впечатления. Люблю необычные особенности городов. Эта отражает одну из сторон Томска. Гид Константин профессионален и готов ответить на любые вопросы. Рекомендую.
