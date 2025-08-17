Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Яркие муралы и граффити рассказывают о культуре и истории, превращая обычные здания в галерею под открытым небом. Погружение в эволюцию искусства от дореволюционных времён до современных арт-объектов. Личные истории и опыт создания муралов делают эту экскурсию незабываемой.



Что можно увидеть Муралы Томска

Граффити Томска

Описание экскурсии Уникальная авторская экскурсия, где уличное искусство становится живой летописью! 🔹 Что вас ждет? Яркие муралы, рассказывающие о культуре и истории Томска. Легендарные граффити, скрывающие истории своих создателей. Погружение в эволюцию уличного искусства: от дореволюционных времён до современных арт-объектов. Я расскажу о том как искусство превращает обычные дома в галерею под открытым небом! Поразмышляем над тем, как отличить уличное искусство от вандализма. А также поделюсь личным опытом создания муралов на улицах города! Заглядываем туда, куда остальные обычно не заглядывают. Слушаем интересные истории создания Томских муралов от человека, который их создает.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 📍Мурал выдающемуся российскому писателю Сергею Алексеевичу Заплавному + Томская областная универсальная научная библиотека им. Пушкина 📖

📍 Дом купца первой гильдии Ивана Ивановича Смирнова, мурал Старец Федор Кузьмич Томский ✨

📍 гостиница «Северная», дом купчихи Некрасовой 🎩

📍 Томское Алексеевское реальное училище, история про мурал «Принцесса - свинка» ⚒🐽

📍 мурал «Традиция живет интерпретацией» 🦄

📍Каменный мост с ростральными колоннами К.К. Лыгина 🌉

📍 мурал врачам 💉

📍Площадь Батенькова

📍 Мурал Эрдману Где начинаем и завершаем? Начало: Пер. Кооперативный 2а Завершение: Площадь Батенькова Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.