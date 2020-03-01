Обзорные экскурсии в Томске

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Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии

Сергей
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Сергей – ваш гид
Вы проедете по улочкам Томска и увидите старинные церкви, резные деревянные купеческие усадьбы и современную архитектуру.

Я расскажу, чем жил и живет наш город и какие у него планы на будущее.

А также раскрою секрет, почему Томск не смог удержать титул «Столицы Сибири» но сохранил звание «Сибирских Афин».
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра

Что вас ожидает

Воскресенская церковь и Царь-колокол
От камня в честь основания города мы отправимся по булыжной мостовой времен конных повозок к старинной церкви на Воскресенской горе, построенной в стиле сибирского барокко. Рассматривая 1000-пудовый Царь-колокол XVIII века, вы узнаете, как и почему он был разрушен и когда и чьими силами его все же удалось восстановить.

Томск сквозь века
Спустившись по Кузнечному Взвозу в центр города, мы проедем по историческому району Татарской слободы с его деревянными особняками и окажемся у дворца Хана. Далее я покажу вам центральную улицу города — проспект Ленина — и познакомлю с главными томскими университетами. А напоследок поделюсь практическими советами и «паролями и явками» местного жителя.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Тойота Камри.

Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра
Томск вчера, сегодня, завтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, мне 57 лет. Я живу в Томске всю жизнь, много колесил по улочкам родного города и знаю как его известные исторические места, так и красивые укромные уголки. С радостью поделюсь своими знаниями и любовью к городу с вами. До встречи!
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