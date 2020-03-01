Обзорные экскурсии в Томске

Что вас ожидает

Воскресенская церковь и Царь-колокол

От камня в честь основания города мы отправимся по булыжной мостовой времен конных повозок к старинной церкви на Воскресенской горе, построенной в стиле сибирского барокко. Рассматривая 1000-пудовый Царь-колокол XVIII века, вы узнаете, как и почему он был разрушен и когда и чьими силами его все же удалось восстановить.

Томск сквозь века

Спустившись по Кузнечному Взвозу в центр города, мы проедем по историческому району Татарской слободы с его деревянными особняками и окажемся у дворца Хана. Далее я покажу вам центральную улицу города — проспект Ленина — и познакомлю с главными томскими университетами. А напоследок поделюсь практическими советами и «паролями и явками» местного жителя.