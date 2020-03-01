Обзорные экскурсии в Томске

Воскресенская церковь и Царь-колокол От камня в честь основания города мы отправимся по булыжной мостовой времен конных повозок к старинной церкви на Воскресенской горе, построенной в стиле сибирского барокко. Рассматривая 1000-пудовый Царь-колокол XVIII века, вы узнаете, как и почему он был разрушен и когда и чьими силами его все же удалось восстановить.
Томск сквозь века Спустившись по Кузнечному Взвозу в центр города, мы проедем по историческому району Татарской слободы с его деревянными особняками и окажемся у дворца Хана. Далее я покажу вам центральную улицу города — проспект Ленина — и познакомлю с главными томскими университетами. А напоследок поделюсь практическими советами и «паролями и явками» местного жителя.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Тойота Камри.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, мне 57 лет. Я живу в Томске всю жизнь, много колесил по улочкам родного города и знаю как его известные исторические места, так и красивые укромные уголки. С радостью поделюсь своими знаниями и любовью к городу с вами. До встречи!
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Приглашаю вас прокатиться по Томску на комфортабельном автомобиле и увидеть, если не весь город, то уж точно его самые знаковые места. За 2,5 часа вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнете очарование этого «Северного Парижа», воспетого в стихах и прозе.
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города. Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири. Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Холмистый, дружелюбный, спокойный, просторный и удивляющий — я с радостью познакомлю вас с Томском. И предлагаю для этого особенный формат. Во-первых, это экскурсия для настоящих гурманов городских прогулок, которая позволит узнать о городе главное и не пропустить must-see места. А во-вторых, вы сами выберете из списка предложенных тем-акцентов наиболее интересные для вас. В результате вы рассмотрите Томск, поймёте логику его развития и роль в истории страны. И конечно, почувствуете атмосферу!