Что вас ожидает

Все грани Томска — на прогулке по его украшенным улочкам

1. Деревянная архитектура города для уютных сибирских зим и символика кружевных наличников.

2. Знаменитые мифы: Транссиб, А. Чехов, подземелья, разбойники-миллионеры, цель ЦРУ и другие.

3. Как были основаны первые в Сибири университеты, и что из этого вышло.

4. Основание города, казачьи нравы времен освоения Сибири или как «отъясачить побольше».

5. Таёжное Отдалённое Место Ссылки Каторжан (ТОМСК) в истории царской и советской ссылки.

6. Томск времен Великой Отечественной войны: жизнь для фронта, эвакуация, убежище семьи Берия и родина Бессмертного полка.

7. Что появилось здесь за 5 лет: новые и обновлённые городские пространства.

8. Церкви и легенда о томском святом старце Феодоре Кузьмиче, отождествляемом с императором Александром I.

9. Золотая лихорадка 19 века в Сибири и дореволюционные миллионеры Томска.

10. Татарская история Томска.

11. Петербургские мотивы каменной архитектуры города.

Вы можете написать в сообщении к заказу номер интересующей темы или даже предложить свою.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле для 1-2 участников, если вас будет больше, потребуется аренда минивэна или микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1400 руб. /час).