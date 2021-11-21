Зимний и праздничный Томск

Деревянное кружево, ледяные сюжеты и четыре века таёжной истории на прогулке по новогодним улицам

Чтобы встреча с нарядным Томском получилась особенной именно для вас, я предлагаю экскурсию-конструктор с возможностью выбора тем.

Буду рада рассказать о символике наличников и петербургских мотивах в архитектуре города, мифах, легендах и святынях, освоении региона, томских казаках и татарах, золотой лихорадке и ссылках, а также о ВУЗах Сибири и современном благоустройстве.
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Зимний и праздничный Томск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Все грани Томска — на прогулке по его украшенным улочкам

1. Деревянная архитектура города для уютных сибирских зим и символика кружевных наличников.
2. Знаменитые мифы: Транссиб, А. Чехов, подземелья, разбойники-миллионеры, цель ЦРУ и другие.
3. Как были основаны первые в Сибири университеты, и что из этого вышло.
4. Основание города, казачьи нравы времен освоения Сибири или как «отъясачить побольше».
5. Таёжное Отдалённое Место Ссылки Каторжан (ТОМСК) в истории царской и советской ссылки.
6. Томск времен Великой Отечественной войны: жизнь для фронта, эвакуация, убежище семьи Берия и родина Бессмертного полка.
7. Что появилось здесь за 5 лет: новые и обновлённые городские пространства.
8. Церкви и легенда о томском святом старце Феодоре Кузьмиче, отождествляемом с императором Александром I.
9. Золотая лихорадка 19 века в Сибири и дореволюционные миллионеры Томска.
10. Татарская история Томска.
11. Петербургские мотивы каменной архитектуры города.

Вы можете написать в сообщении к заказу номер интересующей темы или даже предложить свою.

Организационные детали

В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле для 1-2 участников, если вас будет больше, потребуется аренда минивэна или микроавтобуса за дополнительную плату (1000-1400 руб. /час).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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