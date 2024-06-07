1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск в зеркале модерна: Путешествие по архитектурным шедеврам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Томску, где модерн и история переплетаются в архитектурных шедеврах
Начало: В районе Политехнического института
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 10 156₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 71885 750₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам
Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: Проспект Ленина, 41
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Томск: исследование города в 4-часовой индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте его историю и культуру за 4 часа. Незабываемое путешествие ждет вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Томску: от деревянного зодчества до смотровых площадок
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск в деталях: исследование тайных мест и историй великих людей
Погрузитесь в историю Томска, открывая тайные места и встречаясь с историями великих личностей в уникальной двухчасовой прогулке
Начало: Пр. Фрунзе, 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю
Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке
Начало: Проспект Ленина 80а
Расписание: Поводится в темное время суток
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 703₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск купеческий: историческое путешествие по великому городу
Познакомьтесь с богатой историей Томска, города с вековыми традициями и культурным наследием, на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Бакунина 3
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Томску на авто: история и архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Томска, насладитесь красотой его архитектуры и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Начало: Ул. Бакунина д. 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой
Начало: УЛ.К. Маркса, 2
Расписание: По индивидуальной договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск: загадки и тайны царской семьи Романовых в индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых
Начало: Площадь Новособорная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 июня 2024Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
- ААлександр1 июня 2024Всё прошло замечательно, рекомендую
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ССергей27 мая 2024Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Индивидуальные»
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