Откроем Томск как важную религиозную точку Сибири: узнаем не только об истории и архитектуре церквей и соборов, но и о святынях, которые хранятся в них. Увидим и посетим монастырь-ровесник города, кафедральный собор и часовни. Полюбуемся уникальными иконами с мощами и фресками XIX века. Часто даже жители Томска удивляются, насколько у нас много церквей, часовен и соборов, сколько хранится в городе святынь. Я проведу вас по самым знаковым православным религиозным объектам, зайдем внутрь церквей, поставим свечи и обратим внимание на жизнь томских святых. Важная информация: я не религиовед и не теолог. Но я человек интересующийся темой православия, и в общем религий мира. Просто и доходчиво расскажу о святынях, куда подойти, где остановиться. Вам будет комфортно со мной, даже если это ваше первое посещение религиозных объектов. Узнаем: об архитектуре, внешнем и внутреннем убранстве храмов. О жизни томских святых (Старца Федора Кузьмича (Императора Александра I), Домны Томской, Татьяны Томской Гримблит). О том, какие святыни ныне существуют в Томске, а какие утеряны. В пешеходной программе (2 часа) увидим и посетим:

Богородице-Алексеевский монастырь - ровесник города Томска (на его территории Казанская церковь, Трехсвятительский храм, часовня Святого Федора Томска). Святыни: икона с мощами Алексия, человека Божьего, ковчег с мощами 20 православных святых (в том числе Матроны Московской), ковчег с мощами 12 Оптинских старцев, рака с мощами Старца Федора Томского - местночтимого покровителя здоровья, икона Троицы, мироточащая в 2004 г.

Площадь Батенькова (Старо-Соборная). Здесь я расскажу об уничтоженных храмах города.

Богоявленский кафедральный собор. Святыни: икона с мощами Матроны Московской, ковчег с мощами Святого Пантелеймона - покровителя здоровья, икона с мощами Георгия Победоносца, икона с изображением Блаженной Домны Томской. (У собора два придела, какой будет открыт - зависит от дня экскурсии).

Иверская часовня, где хранится икона Иверской Богоматери, созданная на горе Афон.

Святой Воскресенский ключ с маленькой часовенкой, где можно набрать святую воду.

Католический костел (внешний осмотр, он нам попутно).

Воскресенская церковь - оригинальный храм в стиле сибирского барокко. Посетим верхний праздничный придел. Полюбуемся сохранившимися с середины XIX века фресками, увидим 17-тонный Царь-колокол, а летом - красивый райский сад. Святыни: икона с мощами Анастасии Узорешительницы, икона с мощами Марии Магдалины, ковчег с мощами святых Киприана и Устиньи, оберегающих от злых сил. В программе есть подъем в гору по пологой лестнице. В 2х-часовой программе на транспорте увидим и посетим:.

Воскресенская церковь - оригинальный храм в стиле сибирского барокко. Посетим верхний праздничный придел. Полюбуемся сохранившимися с середины XIX века фресками, увидим 17-тонный Царь-колокол, а летом - красивый райский сад. Святыни: икона с мощами Анастасии Узорешительницы, икона с мощами Марии Магдалины, ковчег с мощами святых Киприана и Устиньи, оберегающих от злых сил.

Свято-Троицкая церковь - первый единоверческий храм в Сибири, ныне - русский православный. Святыни: икона с мощами священномученика Харалампия, икона с мощами святителя Николая Чудотворца. Так же в церкви представлена обширная коллекция домовых икон, спасенных прихожанами в период советской власти.

Петропавловский собор, считается одним из самых любимых прихожанами и намоленных в Томске, действовал в советский период. Храм с необычной краснокирпичной архитектурой. Святыни: чудотворная икона святителя Николая, которая остановила пожар (увидим обгоревший киот нетронутую пожаром икону), икона с мощами первоверховных апостолов Петра и Павла. В 3х-часовой программе на транспорте увидим и посетим: Все то же, что в 2х-часовой, и дополнительно:.

Территорию упраздненного в годы советской власти Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Увидим: сохранившийся Белый (Первый корпус), восстановленную трапезную, возведенную в 1996 году часовню Домны Томской. Этот монастырь считался одним из самых богатых и крупных в Сибири. Для кого: индивидуальные путешественники, преимущественно взрослые. ⏱️2 или 3 часа, на транспорте или пешая Доп. расходы: пожертвования в храмах, свечи, личные расходы

