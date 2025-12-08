Откроем Томск как важную религиозную точку Сибири: узнаем не только об истории и архитектуре церквей и соборов, но и о святынях, которые хранятся в них. Увидим и посетим монастырь-ровесник города, кафедральный собор и часовни. Полюбуемся уникальными иконами с мощами и фресками XIX века.
Описание экскурсии
Откроем Томск как важную религиозную точку Сибири: узнаем не только об истории и архитектуре церквей и соборов, но и о святынях, которые хранятся в них. Увидим и посетим монастырь-ровесник города, кафедральный собор и часовни. Полюбуемся уникальными иконами с мощами и фресками XIX века. Часто даже жители Томска удивляются, насколько у нас много церквей, часовен и соборов, сколько хранится в городе святынь. Я проведу вас по самым знаковым православным религиозным объектам, зайдем внутрь церквей, поставим свечи и обратим внимание на жизнь томских святых. Важная информация: я не религиовед и не теолог. Но я человек интересующийся темой православия, и в общем религий мира. Просто и доходчиво расскажу о святынях, куда подойти, где остановиться. Вам будет комфортно со мной, даже если это ваше первое посещение религиозных объектов. Узнаем: об архитектуре, внешнем и внутреннем убранстве храмов. О жизни томских святых (Старца Федора Кузьмича (Императора Александра I), Домны Томской, Татьяны Томской Гримблит). О том, какие святыни ныне существуют в Томске, а какие утеряны. В пешеходной программе (2 часа) увидим и посетим:
- Богородице-Алексеевский монастырь - ровесник города Томска (на его территории Казанская церковь, Трехсвятительский храм, часовня Святого Федора Томска). Святыни: икона с мощами Алексия, человека Божьего, ковчег с мощами 20 православных святых (в том числе Матроны Московской), ковчег с мощами 12 Оптинских старцев, рака с мощами Старца Федора Томского - местночтимого покровителя здоровья, икона Троицы, мироточащая в 2004 г.
- Площадь Батенькова (Старо-Соборная). Здесь я расскажу об уничтоженных храмах города.
- Богоявленский кафедральный собор. Святыни: икона с мощами Матроны Московской, ковчег с мощами Святого Пантелеймона - покровителя здоровья, икона с мощами Георгия Победоносца, икона с изображением Блаженной Домны Томской. (У собора два придела, какой будет открыт - зависит от дня экскурсии).
- Иверская часовня, где хранится икона Иверской Богоматери, созданная на горе Афон.
- Святой Воскресенский ключ с маленькой часовенкой, где можно набрать святую воду.
- Католический костел (внешний осмотр, он нам попутно).
- Воскресенская церковь - оригинальный храм в стиле сибирского барокко. Посетим верхний праздничный придел. Полюбуемся сохранившимися с середины XIX века фресками, увидим 17-тонный Царь-колокол, а летом - красивый райский сад. Святыни: икона с мощами Анастасии Узорешительницы, икона с мощами Марии Магдалины, ковчег с мощами святых Киприана и Устиньи, оберегающих от злых сил. В программе есть подъем в гору по пологой лестнице. В 2х-часовой программе на транспорте увидим и посетим:.
По согласованию с туристами. Выберем удобное время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В пешеходной программе (2 часа) увидим и посетим:
- Богородице-Алексеевский монастырь
- Площадь Батенькова (Старо-Соборная)
- Богоявленский кафедральный собор
- Иверская часовня
- Святой Воскресенский ключ с маленькой часовенкой
- Католический костел (внешний осмотр, он нам попутно)
- Воскресенская церковь и Царь-колокол
- В 2х-часовой программе на транспорте увидим и посетим:
- Свято-Троицкая церковь
- Петропавловский собор
- В 3х-часовой программе на транспорте увидим и посетим:
- Все то же, что в 2х-часовой, и дополнительно:
- Святой Воскресенский ключ с маленькой часовенкой, где можно набрать святую воду
- Территорию упраздненного в годы советской власти Иоанно-Предтеченского женского монастыря, часовню Домны Томской
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт в некоторых форматах
Что не входит в цену
- Транспорт в некоторых форматах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Крылова 12/1
Завершение: Октябрьский взвоз 10
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с туристами. Выберем удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ЧЕЛОВЕК. ПИШИТЕ
- Важная информация: я не религиовед и не теолог. Но я человек интересующийся темой православия, и в общем религий мира. Просто и доходчиво расскажу о святынях, куда подойти, где остановиться. Вам будет комфортно со мной, даже если это ваше первое посещение религиозных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
