Религиозные экскурсии по святым местам Томска

Найдено 8 экскурсий в категории «Святые места» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
«У камня основания и старейшего мужского монастыря, Богородице-Алексеевского, обратимся к истокам сибирского поселения — началу 17 века, когда здесь возвели военную крепость»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«церковь, двести лет парящую над городом»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Воскресенская церковь и Царь-колокол»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
«Эту историю я расскажу в монастыре-ровеснике города, где мы насладимся роскошью церкви в стиле сибирского барокко и узнаем о главных святынях обители»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
«Также в нашей программе храм, чьи колокола в 1981 году возвещали о визите будущего императора Николая II»
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
  2. Томск: от динозавров до наших дней
  3. По Томску на автомобиле
  4. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  5. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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