1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро»»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Воскресенская церковь и Царь-колокол»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
«Эту историю я расскажу в монастыре-ровеснике города, где мы насладимся роскошью церкви в стиле сибирского барокко и узнаем о главных святынях обители»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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