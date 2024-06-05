Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Томска

Найдено 5 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Томске, цены от 5 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро»»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
«Воскресенская церковь и Царь-колокол»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
«Эту историю я расскажу в монастыре-ровеснике города, где мы насладимся роскошью церкви в стиле сибирского барокко и узнаем о главных святынях обители»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
  4. Томск вчера, сегодня, завтра
  5. Закоулки и великие люди Томска
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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