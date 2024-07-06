Томск - студенческая столица России

Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Томск - это город, где мудрость старины встречается с озорством студенческой юности. Здесь находятся шесть государственных университетов, и каждый седьмой житель - студент.

На экскурсии вы узнаете, почему Томск называют интеллектуальной
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столицей Сибири, увидите Сибирский Императорский университет, его природный заповедник Университетскую рощу, учебные корпуса и студгородок Политехнического университета.

Также посетите памятники Менделееву и Флоринскому, студенческие скверы и современные памятники, посвященные студенческой истории Томска. Это путешествие станет незабываемым событием для старшеклассников и студентов

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎓 Уникальная история Томска
  2. 🏛 Посещение знаменитых университетов
  3. 📸 Возможность сделать красивые фото
  4. 📚 Интересные истории о студенческой жизни
  5. 🗿 Увидите памятники Менделееву и Флоринскому
Томск - студенческая столица России
Томск - студенческая столица России
Томск - студенческая столица России
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Сибирский Императорский университет
  • Университетская роща
  • Учебные корпуса Политехнического университета
  • Памятник Менделееву и Флоринскому
  • Студенческие скверы

Описание экскурсии

Уже в конце XIX века Томск называли интеллектуальной столицей Сибири, и он до сих пор поддерживает свой статус высокоинтеллектуального города. Томск — единственный город в России, в уставе которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики. В городе расположены шесть государственных университетов, каждый седьмой житель города — студент. За право открытия в Сибири первого университета боролись семь крупных городов, но именно Томску выпала такая честь. Сибирский императорский университет стал девятым в России и первым в Сибири высшим учебным заведением.

Что вас ждет

Мы будем знакомиться с вековой историей студенческой столицы России, гулять по старинным кварталам, делать красивые фото на память, делиться интересными историями о студенческой жизни города. Знакомство с «Сибирскими Афинами» или «Сибирским Оксфордом» станет познавательным и запоминающимся событием в жизни старшеклассников-будущих студентов и для тех, кто уже постигает «гранит науки».

Во время экскурсии увидите и посетите

Основные вузовские локации:

  • Сибирский Императорский университет и его природный заповедник Университетскую рощу;
  • учебные корпуса и студгородок Политехнического университет;
«Святая Татьяна» — покровительница томского студенчества, • Скульптурная композиция «Учительница первая моя» • Памятник «Профессорам В. М. Флоринскому и Д. И. Менделееву (устроителям первого университета за Уралом) от благодарных сибиряков» и «Каменные бабы» в Университетской роще • «Древо знаний» — символизирующее духовное зарождение человека, формирование профессионала, открытость дорог в жизни, обретение собственного жизненного опыта и мудрости • Памятник «Первый выпускник ТТУ-ТПУ», студенту-выпускнику 1906 г.
  • основоположники советского вертолетостроения Николай Камов и Михаил Миль, студенты ТПУ • летчик-космонавт Н. Н. Рукавишников, дважды Герой СССР • «Моцарт» ХХ в.
  • композитор Эдисон Денисов • создатель первой в СССР атомной электростанции А. К. Красин • писатель-сказочник, автор сказки «Волшебник изумрудного города» А. М. Волков • русский физиолог, уникальный ученый из Томска А. А. Кулябко первым в мире оживил сердце ребенка, спустя 20 часов после наступления смерти • архитекторы А. Д. Крячков, Н. Н. Лыгин, П. П. Наранович и др. по проектам которых строились города-соседи Новосибирск, Красноярск, Барнаул • участники известных КВН команд «Дети лейтенанта Шмидта» и «Максимум».
  • старинные корпуса Медицинского университета и университета систем образования и радиоэлектроники • студенческие скверы ТГАСУ и Педагогического университета. Современные памятники, посвященные студенческой истории Томска:.
  • Памятник «Рудознатцу Фёдору Еремееву и рудокопу» в архитектурно-ландшафтном комплексе Аллеи геологов • памятник-копилка «Братьям нашим меньшим» возле студенческого общежития «Парус», установленный по инициативе студентов-волонтеров и другие Прогуляемся по «Профессорской слободке», где Вы не только увидите купеческие усадьбы — шедевры деревянного зодчества, но и услышите личные истории из жизни известных томичей или томских студентов, ученых, деятелей искусства и литературы и многих других. В Томске жили и учились:.
Михаил Башкатов и Алексей Бурковский — в настоящее время российские актеры театра и кино, начинали свою карьеру в составе актёров скетч-кома «Да

Ёшь молод

Ёжь!» и другие.

каждый день с 9:00 до 21:00

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Аренда транспорта
  • Входные билеты (по желанию включаем посещение музеев)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Завершение: Площадь Новособорная
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Дополнительно оплачивается транспорт: для группы 1-4 человека - 1500 руб., 5-6 человек - 3000 руб., 7-14 человек - 5100 руб., 8-25 человек - 6000 руб., 26-50 человек - 7500 руб
  • Подъем на смотровую площадку 40 руб. /чел. - школьник, пенсионер, 50 руб. /чел. Взрослый. Действует Пушкинская карта
  • Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (стоимость не меняется)
  • По желанию заказчика возможно организовать встречи с приемными комиссиями ВУЗов, подробнее познакомиться с условиями поступления, посетить университетские музеи, учебные лаборатории, музей науки и техники, Ботанический сад и тп
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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