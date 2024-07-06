Уже в конце XIX века Томск называли интеллектуальной столицей Сибири, и он до сих пор поддерживает свой статус высокоинтеллектуального города. Томск — единственный город в России, в уставе которого научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики. В городе расположены шесть государственных университетов, каждый седьмой житель города — студент. За право открытия в Сибири первого университета боролись семь крупных городов, но именно Томску выпала такая честь. Сибирский императорский университет стал девятым в России и первым в Сибири высшим учебным заведением.

Что вас ждет

Мы будем знакомиться с вековой историей студенческой столицы России, гулять по старинным кварталам, делать красивые фото на память, делиться интересными историями о студенческой жизни города. Знакомство с «Сибирскими Афинами» или «Сибирским Оксфордом» станет познавательным и запоминающимся событием в жизни старшеклассников-будущих студентов и для тех, кто уже постигает «гранит науки».

Во время экскурсии увидите и посетите

Основные вузовские локации:

Сибирский Императорский университет и его природный заповедник Университетскую рощу;

учебные корпуса и студгородок Политехнического университет;

«Святая Татьяна» — покровительница томского студенчества, • Скульптурная композиция «Учительница первая моя» • Памятник «Профессорам В. М. Флоринскому и Д. И. Менделееву (устроителям первого университета за Уралом) от благодарных сибиряков» и «Каменные бабы» в Университетской роще • «Древо знаний» — символизирующее духовное зарождение человека, формирование профессионала, открытость дорог в жизни, обретение собственного жизненного опыта и мудрости • Памятник «Первый выпускник ТТУ-ТПУ», студенту-выпускнику 1906 г.

основоположники советского вертолетостроения Николай Камов и Михаил Миль, студенты ТПУ • летчик-космонавт Н. Н. Рукавишников, дважды Герой СССР • «Моцарт» ХХ в.

композитор Эдисон Денисов • создатель первой в СССР атомной электростанции А. К. Красин • писатель-сказочник, автор сказки «Волшебник изумрудного города» А. М. Волков • русский физиолог, уникальный ученый из Томска А. А. Кулябко первым в мире оживил сердце ребенка, спустя 20 часов после наступления смерти • архитекторы А. Д. Крячков, Н. Н. Лыгин, П. П. Наранович и др. по проектам которых строились города-соседи Новосибирск, Красноярск, Барнаул • участники известных КВН команд «Дети лейтенанта Шмидта» и «Максимум».

старинные корпуса Медицинского университета и университета систем образования и радиоэлектроники • студенческие скверы ТГАСУ и Педагогического университета. Современные памятники, посвященные студенческой истории Томска:.

Памятник «Рудознатцу Фёдору Еремееву и рудокопу» в архитектурно-ландшафтном комплексе Аллеи геологов • памятник-копилка «Братьям нашим меньшим» возле студенческого общежития «Парус», установленный по инициативе студентов-волонтеров и другие Прогуляемся по «Профессорской слободке», где Вы не только увидите купеческие усадьбы — шедевры деревянного зодчества, но и услышите личные истории из жизни известных томичей или томских студентов, ученых, деятелей искусства и литературы и многих других. В Томске жили и учились:.

Михаил Башкатов и Алексей Бурковский — в настоящее время российские актеры театра и кино, начинали свою карьеру в составе актёров скетч-кома «Да

Ёшь молод

Ёжь!» и другие.