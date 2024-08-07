Автомобильная экскурсия по Томску позволит за короткое время увидеть знаковые места города. Начав с квартала деревянных теремов, участники увидят дом с жар-птицами и изумрудный замок. Прогулка по исторической части города
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобство передвижения на автомобиле
- 🏛 Посещение исторических достопримечательностей
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🕌 Знакомство с культурным наследием
- 🗺 Ощущение атмосферы старого города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии по Томску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает, радуя туристов своей красотой. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться атмосферой зимнего Томска, однако следует быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Деревянные терема
- Старейший монастырь
- Деревянный острог
- Памятник Чехову
- Татарская слобода
Описание экскурсии
Мы будем останавливаться, гулять, фотографироваться, делиться интересными историями о Томске.
- Начнём с квартала деревянных кружевных теремов — найдём дом, где на крыше угнездились жар-птицы, чертог с драконами, дом с шатром и сказочный изумрудный замок.
- Продолжим колесить по исторической части города по проспекту и площадям — увидим старейшие российские университеты, обязательно посетим самый старый от Урала до Тихого океана действующий мужской монастырь. Узнаем тайны и легенды, которые бережно хранят старинные монастырские стены.
- По мощёной улице с русским названием «Обруб» поднимемся к месту основания города — деревянному острогу. Неподалеку от этого места находится одна из красивейших церквей в стиле сибирское барокко, величественный «Царь-колокол» и таинственное «Белое озеро».
- Далее, плутая по извилистым старинным улочкам, мы выйдем к самому романтическому месту Томска, где сфотографируемся у «неоднозначного» памятника Антону Павловичу Чехову.
- Прокатимся по Томскому центральному проспекту — деловому центру города 19 века с величественными каменными дворцами, куполами, шпилями, парадными и арками, ведущими во дворы-колодцы.
- В одном месте свернем на незаметную улочку и, как по волшебству, окажемся в Татарской слободе: мечети и медресе, лавки с халяльными продуктами. Здесь, гуляя по совсем нетуристическому Томску, можно услышать пение муэдзина и случайно, среди деревянных домиков, наткнуться на «ханский дворец» в мавританском стиле. Увидим кружево деревянных узоров, солярные знаки невиданной красоты и тонкую вязь обережной резьбы.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 732 туристов
Томск — мой родной город, и я веду экскурсии здесь уже больше десяти лет. Для меня каждая встреча с путешественниками — праздник, а каждая экскурсия — живой рассказ, где «3
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 104 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромная благодарность Юрию. Прекрасная экскурсия, продуманный маршрут. Очень хорошая подача материала, без привычного занудства экскурсоводов, очень легко, интересно. Гид с которым интересно вести диалог.
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Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
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А
Юрий оказался интересным рассказчиком. Сама экскурсия пролетела как один миг. Он не только знает всё об истории Томска, но и об истории всей Сибири и России. Порой тот или иной
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Юрию огромная благодарность за не зря потраченные нами время и деньги! Три часа пролетели незаметно, увлекательно, буду рекомендовать экскурсию знакомым.
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А
Экскурсия отличная. Прочувствовали русский дух Томска. Экскурсовод замечательный, знает и любит город, подача материала интересная, на любые вопросы отвечает. Очень продуктивно провели время. Рекомендуем
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О
Экскурсия на автомобиле- это отличный способ узнать за небольшой период времени максимальную информацию про город. Наш гид Юрий очень интересно и увлекательно рассказывал в пути и во время небольших остановок про достопримечательности Томска. Рекомендуем такой вид экскурсии.
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