Автомобильная экскурсия по Томску позволит за короткое время увидеть знаковые места города. Начав с квартала деревянных теремов, участники увидят дом с жар-птицами и изумрудный замок. Прогулка по исторической части города

откроет старейшие университеты и мужской монастырь. Подъем к деревянному острогу через улицу Обруб приведет к церкви в стиле сибирское барокко и Белому озеру. Прогулка по центральному проспекту и Татарской слободе завершит экскурсию, оставив незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Томску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, и город оживает, радуя туристов своей красотой. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В остальные месяцы, хотя и холоднее, можно насладиться атмосферой зимнего Томска, однако следует быть готовым к морозам и снегу.

Сейчас июнь — это идеальное время.