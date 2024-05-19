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все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже томичам места и истории! . Великолепное знание истории города, грамотная речь Арины. Нам очень понравилось! Ну и погода подыграла. Фотографии получились прекрасные в ясный солнечный день. И мы решили, что приедем ещё! На другую экскурсию с Ариной)))))