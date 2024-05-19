От Площади Ленина – экскурсии в Томске

Найдено 5 экскурсий в категории «От Площади Ленина» в Томске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
5 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
Правдивые истории главного проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
5 июля в 10:00
18 июля в 10:30
5 850 за всё до 4 чел.
Томск: от динозавра до любовника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 188 за всё до 6 чел.
Томские ужастики и приведения
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 71885 750 за всё до 6 чел.
Томск - студенческая столица России
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
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    все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже томичам места и истории! . Великолепное знание истории города, грамотная речь Арины. Нам очень понравилось! Ну и погода подыграла. Фотографии получились прекрасные в ясный солнечный день. И мы решили, что приедем ещё! На другую экскурсию с Ариной)))))

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Чудесная, позитивная, искрящаяся гид Арина! Экскурсия прошла в теплой, дружеской атмосфере, узнали многое про Томск, послушали городские легенды, посетили секретные местечки, про которые не прочитаешь в интернет-гидах и зарядились позитивными эмоциями! Мы в полном восторге!
  • Е
    Евгения
    12 мая 2024
    Правдивые истории главного проспекта
    Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
  • И
    Ирина
    16 апреля 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Были на экскурсии семьей на школьных каникулах. Получилась замечательная прогулка с интересным рассказом о городе. Спасибо Арине!!! Всем рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2024
    Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
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    - предпринимателях и меценатах, которым город многим обязан. А ещё о жизни простых обывателей, проживавших на территории Заозерья. Рассказ был настолько интересен, что мы забыли о времени. После прогулки нам открылась "душа" Томска. Спасибо!

    Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитыхОчень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых
  • А
    Алёна
    29 июня 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
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    краеведческом музее. Гид Любовь смогла раскрыть нам город с новой стороны. На экскурсии "правдивые истории главного проспекта" мы как будто перенеслись в конец 1800х-начало 1900х и побывали в гостях у известных томичей того времени. Объем знаний гида широчайший, мы получили ответы на все свои вопросы по ходу экскурсии. Однозначно рекомендую.

  • Ю
    Юрий
    8 марта 2023
    Правдивые истории главного проспекта
    Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «От Площади Ленина»

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Сколько стоит экскурсия по Томску в июле 2024
Сейчас в Томске в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 7 188 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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