1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
5 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
5 июля в 10:00
18 июля в 10:30
5 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 71885 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья19 мая 2024Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
- ММария13 мая 2024Чудесная, позитивная, искрящаяся гид Арина! Экскурсия прошла в теплой, дружеской атмосфере, узнали многое про Томск, послушали городские легенды, посетили секретные местечки, про которые не прочитаешь в интернет-гидах и зарядились позитивными эмоциями! Мы в полном восторге!
- ЕЕвгения12 мая 2024Багодарим Любовь за позновательную интересную, насыщенную новой информацией экскурсию! Теперь другими глазами смотрим на знакомые здания Проспекта Ленина, уже зная их историю и неординарных людей, создавших такую красоту!
- ИИрина16 апреля 2024Были на экскурсии семьей на школьных каникулах. Получилась замечательная прогулка с интересным рассказом о городе. Спасибо Арине!!! Всем рекомендуем.
- ТТатьяна7 января 2024Очень понравилась экскурсия. Любовь Рыбина открыла нам Томск немного с другой стороны. Мы узнали о знаменитых и не очень купцах
- ААлёна29 июня 2023Спасибо большое за увлекательную, познавательную прогулку! Мы уже были в Томске на разных экскурсиях - обзорной, в музее истории Томска, в
- ЮЮрий8 марта 2023Качественная, емкая экскурсия. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «От Площади Ленина»
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