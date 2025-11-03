Описание экскурсииВы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с прошлым города и его настоящим. Мы посетим главные туристические и социальные места города, а также заглянем туда, куда обычные люди не заглядывают и поймем, чем же так притягателен Томск. Предупреждаю! Возможно после экскурсии вы захотите остаться здесь на ПМЖ! В экскурсию включены: автомобильное сопровождение, экскурсионное сопровождение, остановки возле достопримечательностей для детального осмотра и фото. Продолжительность экскурсии- 2 часа. Убедительная просьба для групп от 5 человек бронировать экскурсию минимум за сутки для того, чтобы нам успеть забронировать трансфер.
В любой день недели с 10.00-20.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воскресенская гора
- Набережная реки Ушайки
- Пассаж Второва
- Доходный дом Макушина
- Деревянное зодчество Томска
- Площадь Новособорная
- Лагерный сад
Что включено
- Экскурсионное сопровождение гида
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Бакунина 3
Завершение: Пл. Новособорная
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 10.00-20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 ноя 2025
М
Мария
1 ноя 2025
Мы-семья из Новосибирска, впервые посетили Томск. Решили для знакомства с городом взять экскурсию. Наши два подростка, 14 и 15 лет, обсуждали с нами полученную информацию, а это значит, подача от
Б
Буланкина
27 окт 2025
Здравствуйте! Хотим поблагодарить Константина от лица гостей города Томск, группа из которых, из разных частей России, попала на обзорную экскурсию по городу. Знакомство с Томском прошло от лица любящего свой
Т
Татьяна
24 окт 2025
Очень понравился гид. Познакомил с прекрасным старинным городом, ответил на все вопросы, рассказал какие ещё есть варианты экскурсий и что можно посмотреть самим.
Е
Елена
21 окт 2025
Экскурсия супер, открытый приятный Экскурсовод познакомил с историй города Томска без навязчивости и утомленного рассказа. Человек, влюбленный в свой город, показал город Томск с разных сторон и в разных отрезках
Е
Евгений
24 сен 2025
Т
Татьяна
23 сен 2025
Совершенно случайно выбрала экскурсию "Три центра Томска". Гидом у меня был Константин Черенков - который знает о Томске наверное ВСЁ! Рассказывает очень живо, интересно. Два часа экскурсии пролетели незаметно. Осталось горячее желание побывать на других экскурсиях! Спасибо огромное Константину - замечательному рассказчику! Желаю ему благодарных туристов и успехов в его интересной работе!!!
П
Павел
16 сен 2025
Константин - просто отличный экскурсовод! Ни разу не пожалел, что заказал у него индивидуальную экскурсию."Моя задача - сделать так, чтобы за два часа вы влюбились в Томск" - сказал он
Е
Евгения
9 сен 2025
Идеальный формат, чтобы познакомиться с городом. Константин за пару часов показал нам весь колорит Томска. Рассказ был живым, не скучным, чувствовалась любовь к городу. Отдельный восторг — виды с терассы Лагерного сада. Получили прекрасные рекомендации, куда сходить дальше. Спасибо!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Экскурсия насыщенная, удачно скомпонована. Экскурсовод Константин оставил самые положительные впечатления, учёл наши пожелания. Умеет донести материал, узнали много интересного и нового для себя. Буду рекомендовать друзьям.
