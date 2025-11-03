Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 10 отзывов

Константин Ваш гид в Томске
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-15 человек
Как проходит Пешком
Можно с детьми Да
Когда В любой день недели с 10.00-20.00
6800 ₽ за экскурсию
Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с прошлым города и его настоящим. Мы посетим главные туристические и социальные места города, а также заглянем туда, куда обычные люди не заглядывают и поймем, чем же так притягателен Томск. Предупреждаю! Возможно после экскурсии вы захотите остаться здесь на ПМЖ! В экскурсию включены: автомобильное сопровождение, экскурсионное сопровождение, остановки возле достопримечательностей для детального осмотра и фото. Продолжительность экскурсии- 2 часа. Убедительная просьба для групп от 5 человек бронировать экскурсию минимум за сутки для того, чтобы нам успеть забронировать трансфер.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Воскресенская гора

Набережная реки Ушайки

Пассаж Второва

Доходный дом Макушина

Деревянное зодчество Томска

Площадь Новособорная

Лагерный сад Что включено Экскурсионное сопровождение гида

Что включено Экскурсионное сопровождение гида
Трансфер Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Бакунина 3 Завершение: Пл. Новособорная Когда и сколько длится? Когда: В любой день недели с 10.00-20.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.