5
10 отзывов
Описание экскурсии

Вы впервые в нашем странном городе? Тогда вам не обойтись без обзорной экскурсии, в которой вы сможете познакомиться с прошлым города и его настоящим. Мы посетим главные туристические и социальные места города, а также заглянем туда, куда обычные люди не заглядывают и поймем, чем же так притягателен Томск. Предупреждаю! Возможно после экскурсии вы захотите остаться здесь на ПМЖ! В экскурсию включены: автомобильное сопровождение, экскурсионное сопровождение, остановки возле достопримечательностей для детального осмотра и фото. Продолжительность экскурсии- 2 часа. Убедительная просьба для групп от 5 человек бронировать экскурсию минимум за сутки для того, чтобы нам успеть забронировать трансфер.

В любой день недели с 10.00-20.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воскресенская гора
  • Набережная реки Ушайки
  • Пассаж Второва
  • Доходный дом Макушина
  • Деревянное зодчество Томска
  • Площадь Новособорная
  • Лагерный сад
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение гида
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Бакунина 3
Завершение: Пл. Новособорная
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели с 10.00-20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Андрей
3 ноя 2025
М
Мария
1 ноя 2025
Мы-семья из Новосибирска, впервые посетили Томск. Решили для знакомства с городом взять экскурсию. Наши два подростка, 14 и 15 лет, обсуждали с нами полученную информацию, а это значит, подача от
читать дальше

гида Константина «зашла». Он интересный рассказчик, с чувством юмора, где мифы, факты, легенды, все переплетено. Многое из того, что показал Константин проездом, мы на следующий день посетили сами. Лично для нас было бы классно, если бы экскурсия была на час подольше и, соответственно, помедленнее😁, а то не все успевали записывать, как в известном фильме. Рекомендуем к посещению город Томск и экскурсию-знакомство с Константином.

Б
Буланкина
27 окт 2025
Здравствуйте! Хотим поблагодарить Константина от лица гостей города Томск, группа из которых, из разных частей России, попала на обзорную экскурсию по городу. Знакомство с Томском прошло от лица любящего свой
читать дальше

город человека, знающего его исторические вехи, культуру, связанную неотрывно с ходом истории. Этот старинный уездный купеческий город, со своим обликом деревянного зодчества, а сегодня- научный, университетский,студенческий, промышленный, бережно хранит и преумножает свои богатства. Край интересный, самобытный раскрыл нам Константин, как гостеприимный хозяин. Мы ознакомились со многими узнаваемыми местами, которые и составляют особенность Томска-Лагерный сад, старые особняки, набережная, узнаваемые памятники, музеи. Особый восторг получили гости из Центральной России, Юга, Приволжья. Благодарим за теплую и комфортную атмосферу на экскурсии.

Т
Татьяна
24 окт 2025
Очень понравился гид. Познакомил с прекрасным старинным городом, ответил на все вопросы, рассказал какие ещё есть варианты экскурсий и что можно посмотреть самим.
Е
Елена
21 окт 2025
Экскурсия супер, открытый приятный Экскурсовод познакомил с историй города Томска без навязчивости и утомленного рассказа. Человек, влюбленный в свой город, показал город Томск с разных сторон и в разных отрезках
читать дальше

времени. Нам удалось посмотреть разнообразные стороны Томска - религиозного, деревянного зодчества, студенческого городка, исторических и современных проспектов. Особое спасибо за автомобильное путешествие - комфортно, заехали в разные уголки. Константин пообещал и в дальнейшем консультировании нашего путешествия по Томску.

Е
Евгений
24 сен 2025
Т
Татьяна
23 сен 2025
Совершенно случайно выбрала экскурсию "Три центра Томска". Гидом у меня был Константин Черенков - который знает о Томске наверное ВСЁ! Рассказывает очень живо, интересно. Два часа экскурсии пролетели незаметно. Осталось горячее желание побывать на других экскурсиях! Спасибо огромное Константину - замечательному рассказчику! Желаю ему благодарных туристов и успехов в его интересной работе!!!
П
Павел
16 сен 2025
Константин - просто отличный экскурсовод! Ни разу не пожалел, что заказал у него индивидуальную экскурсию."Моя задача - сделать так, чтобы за два часа вы влюбились в Томск" - сказал он
читать дальше

перед началом, и по итогу я могу сказать, что с задачей своей Константин справился. Я видел сотни городов в десятках стран, не буду лукавить и говорить, что Томск украл моё сердце безвозвратно… но в этот город после экскурсии Константина я действительно немного влюбился!

Е
Евгения
9 сен 2025
Идеальный формат, чтобы познакомиться с городом. Константин за пару часов показал нам весь колорит Томска. Рассказ был живым, не скучным, чувствовалась любовь к городу. Отдельный восторг — виды с терассы Лагерного сада. Получили прекрасные рекомендации, куда сходить дальше. Спасибо!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Экскурсия насыщенная, удачно скомпонована. Экскурсовод Константин оставил самые положительные впечатления, учёл наши пожелания. Умеет донести материал, узнали много интересного и нового для себя. Буду рекомендовать друзьям.

