1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
«Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: 50 руб»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«За короткий промежуток времени вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнёте его очарование»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
«На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города — его тёмных временах и периодах расцвета»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
«Обзорная экскурсия, в ходе которой мы увидим визитные карточки Томска и секретные места»
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
«В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 10 156₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 71885 750₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
«Я предлагаю Вам индивидуальную, обзорную экскурсию по Томску»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Томску: от деревянного зодчества до смотровых площадок
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет: Знакомство с городом начнется с Соляной площади, которая возникла в XIX столетии у основного въезда в Томский острог»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
«За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
«Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Томску на авто: история и архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Томска, насладитесь красотой его архитектуры и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Начало: Ул. Бакунина д. 4
«Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири»
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
«Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
- ААлександр1 июня 2024Всё прошло замечательно, рекомендую
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕвгения24 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ННаталия20 мая 2024Совершенно чудесная прогулка (несмотря на погоду) с Ольгой. Ольга- интересный рассказчик, знающий, опытный гид. Все было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно, а первое впечатление о Томске действительно составлено.
- ННаталья19 мая 2024Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
- ЕЕлена16 мая 2024Экскурсия была для учеников 6-9 классов, все остались в восторге! Натерли Чехову нос и погуляли прекрасно, с погодой особенно повезло.
- ММария13 мая 2024Чудесная, позитивная, искрящаяся гид Арина! Экскурсия прошла в теплой, дружеской атмосфере, узнали многое про Томск, послушали городские легенды, посетили секретные местечки, про которые не прочитаешь в интернет-гидах и зарядились позитивными эмоциями! Мы в полном восторге!
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Обзорные»
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