🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Томск: историческое путешествие от динозавров до современности Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории Начало: На набережной Томи «Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: 50 руб» от 7187 5 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 92 отзыва По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа «За короткий промежуток времени вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнёте его очарование» 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды Начало: В районе Белого озера «Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его» от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 177 отзывов Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ... «Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири» 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Воскресенской горе «На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города — его тёмных временах и периодах расцвета» 2 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск «Обзорная экскурсия, в ходе которой мы увидим визитные карточки Томска и секретные места» Расписание: По договоренности с вами:) от 7 188 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас Начало: По договоренности «В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города» Расписание: По договоренности от 10 156 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск Расписание: По договоренности с вами:) от 7188 5 750 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей Начало: Ул. Бакунина д. 3 «Я предлагаю Вам индивидуальную, обзорную экскурсию по Томску» Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по Томску: от деревянного зодчества до смотровых площадок Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом «Что вас ждет: Знакомство с городом начнется с Соляной площади, которая возникла в XIX столетии у основного въезда в Томский острог» Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом Начало: Памятник Чехову «За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности» Расписание: По договоренности от 7 188 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию Начало: Заберем вас в любом месте в центре города «Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии» Расписание: Ежедневно 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Обзорная экскурсия по Томску на авто: история и архитектура Погрузитесь в многовековую историю Томска, насладитесь красотой его архитектуры и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий Начало: Ул. Бакунина д. 4 «Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири» Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00 7 500 ₽ за всё до 4 чел.