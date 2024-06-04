Обзорные и познавательные экскурсии Томска

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Томске, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
«Дополнительно оплачивается подъём на обзорную площадку: 50 руб»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
«За короткий промежуток времени вы посмотрите то, что едва ли можно обойти за 2 дня, а главное — ощутите атмосферу улочек старого города и вдохнёте его очарование»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
«Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
«Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Первая встреча с Томском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
«На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города — его тёмных временах и периодах расцвета»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700 за всё до 10 чел.
Томск: от динозавра до любовника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
«Обзорная экскурсия, в ходе которой мы увидим визитные карточки Томска и секретные места»
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.
Всё о Томске за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
«В программе: главные достопримечательности города, любимые всеми памятники, объекты деревянного зодчества, Татарская слобода, рассказы о первом в Сибири университете и Чехове – в общем о самых значимых моментах для города»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 10 156 за всё до 6 чел.
Мимо главного проспекта
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 71885 750 за всё до 12 чел.
Нескучная экскурсия по Томску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
«Я предлагаю Вам индивидуальную, обзорную экскурсию по Томску»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на транспорте туриста
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Томску: от деревянного зодчества до смотровых площадок
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Что вас ждет: Знакомство с городом начнется с Соляной площади, которая возникла в XIX столетии у основного въезда в Томский острог»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
«За 2 часа на авто мы увидим все главные достопримечательности»
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 6 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
«Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Томску на авто 2,5-3 ч
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Томску на авто: история и архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Томска, насладитесь красотой его архитектуры и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий
Начало: Ул. Бакунина д. 4
«Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири»
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
«Экскурсия подходит для гостей города и станет прекрасной альтернативой обзорной программы, а так же для жителей Томска, чтобы глубже познакомиться с городом и порелаксировать»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Первая встреча с Томском
    Всё прошло замечательно, рекомендую
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Первая встреча с Томском
    Совершенно чудесная прогулка (несмотря на погоду) с Ольгой. Ольга- интересный рассказчик, знающий, опытный гид. Все было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно, а первое впечатление о Томске действительно составлено.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
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    все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже томичам места и истории! . Великолепное знание истории города, грамотная речь Арины. Нам очень понравилось! Ну и погода подыграла. Фотографии получились прекрасные в ясный солнечный день. И мы решили, что приедем ещё! На другую экскурсию с Ариной)))))

  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Первая встреча с Томском
    Экскурсия была для учеников 6-9 классов, все остались в восторге! Натерли Чехову нос и погуляли прекрасно, с погодой особенно повезло.
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    Дети слушали с интересом, так что такая экскурсия будет полезна и интересна не только взрослым. Экскурсовод Ольга рассказывала очень понятным и интересным языком. Будем рекомендовать Вас друзьям обязательно!

  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Чудесная, позитивная, искрящаяся гид Арина! Экскурсия прошла в теплой, дружеской атмосфере, узнали многое про Томск, послушали городские легенды, посетили секретные местечки, про которые не прочитаешь в интернет-гидах и зарядились позитивными эмоциями! Мы в полном восторге!
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Томск: от динозавров до наших дней
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  4. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
  5. Томск вчера, сегодня, завтра
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 700 до 10 156 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 470 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Томска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Томске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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