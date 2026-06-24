37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр. Вы увидите знаковые места города, узнаете о его развитии в разные века, услышите местные легенды и проникнитесь духом старины.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Программа

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А. Радищев, идеолог анархизма М. Бакунин, ссыльный декабрист Г. Батеньков. Узнаете, почему Томск — купеческий город. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его.

Мы начнём прогулку там, где когда-то стоял старинный острог. Увидим красавицу Воскресенскую церковь, которую начали строить ещё в 18 веке. Рассмотрим сибирский царь-колокол. По самой старой улице дойдём до места основания Томска.

Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).

Окунуться в жизнь и быт томских купцов нам поможет небольшая, но очень атмосферная выставка «Старый добрый Томск» в Первом музее Славянской мифологии (посещение по желанию). Многие экспонаты можно трогать руками, можно сделать необычные фото.

Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А. П. Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В. И. Ленину — все смешалось на этой площади.

Вы узнаете:

историю основания города

о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток

какой вклад внесли ссыльные в развитие города

о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;

о вкладе богатых купцов в развитие города

о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.

о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города

и многое другое

Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.

Организационные детали