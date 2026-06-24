37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар

Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины
Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр.

Вы увидите знаковые места города, узнаете о его развитии в разные века, услышите местные легенды и проникнитесь духом старины.
5
88 отзывов
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар

Описание экскурсии

Программа

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А. Радищев, идеолог анархизма М. Бакунин, ссыльный декабрист Г. Батеньков. Узнаете, почему Томск — купеческий город. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его.

  • Мы начнём прогулку там, где когда-то стоял старинный острог. Увидим красавицу Воскресенскую церковь, которую начали строить ещё в 18 веке. Рассмотрим сибирский царь-колокол. По самой старой улице дойдём до места основания Томска.
  • Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).
  • Окунуться в жизнь и быт томских купцов нам поможет небольшая, но очень атмосферная выставка «Старый добрый Томск» в Первом музее Славянской мифологии (посещение по желанию). Многие экспонаты можно трогать руками, можно сделать необычные фото.
  • Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А. П. Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В. И. Ленину — все смешалось на этой площади.

Вы узнаете:

  • историю основания города
  • о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток
  • какой вклад внесли ссыльные в развитие города
  • о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;
  • о вкладе богатых купцов в развитие города
  • о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.
  • о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города
  • и многое другое

Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.

Организационные детали

  • Посещение смотровой площадки оплачивается дополнительно — 100 ₽ с чел.
  • Посещение выставки «Старый добрый Томск» оплачивается дополнительно — 200 ₽ с чел.
  • Экскурсия пешеходная — одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
  • Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Также можно арендовать автомобиль за дополнительную плату
  • При желании можно сократить или увеличить продолжительность экскурсии с соответствующим изменением стоимости

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Дети до 12 лет50 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Белого озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
5
3
2
1
Екатерина
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до наших дней! обязательно поднимайтесь на пожарную каланчу на смотровую! это того стоит! Спасибо Любови за отличную экскурсию и учет всех наших пожеланий! еще вернемся в Томск!
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до+12
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия по Томску, ходили с дочкой 7 лет, было познавательно и интересно. Экскурсовод Любовь ответила на наши вопросы, в конце экскурсии подарила дочке открытку ☺️ Также поделилась с нами списком интересных мест, достопримечательностей города, ресторанов и кафе, музеев.
Очень понравилась экскурсия по Томску, ходили с дочкой 7 лет, было познавательно и интересно. Экскурсовод Любовь
Очень понравилась экскурсия по Томску, ходили с дочкой 7 лет, было познавательно и интересно. Экскурсовод Любовь
Очень понравилась экскурсия по Томску, ходили с дочкой 7 лет, было познавательно и интересно. Экскурсовод Любовь
Любовь
Любовь
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за добрые слова!
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно и приятно. Рассказала о возникновении города Томска, о его первых поселенцах, о важных вехах
читать дальшеуменьшить

в истории. В целом о структуре города, о его районах, исторической застройке, деревянной резьбе, традициях в зодчестве и бытовании. Рассказала о ссыльных видных деятелях, купцах, о пути из европейской части России в Китай и Монголию. Забрались на пожарную каланчу и посмотрели сверху на панораму города. Ух! Томск прекрасен и сам по себе, и через увлекательные рассказы местных жителей.

10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно
10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно
10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно
10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Спустя 2 года после экскурсии, поняла, что не оставила отзыв) Исправляюсь! Приезжали в Томск на выходные с семьёй — с удовольствием и интересом провели время на экскурсии. Любовь рассказывала всё интересно, а главное — нормальным языком (некоторые экскурсоводы часто просто «задавливают» цифрами и будто цитируют зазубренный учебник). Поэтому — советую посетить её экскурсии и побольше узнать про Томск.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо за экскурсию. Любовь -отличный рассказчик и экскурсовод. Я получила ответы на все вопросы, даже не заданные вслух. Кроме того, Любовь подсказала массу интересных мест в Томске, которые мы смогли посетить самостоятельно. Всем рекомендую: Любовь 10 из 10.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест, начиная с Воскресенской горы и заканчивая Губернаторским кварталом. Обсудили биографии известных людей, связанных с городом, архитектурные стили и местные обычаи. Считаю эту экскурсию отличной возможностью как для знакомства с городом, так и для углубления своих знаний.
Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест,
Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест,
Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест,
Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Томска

Похожие экскурсии на «Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар»

Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
228 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Авторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Первая встреча с Томском
Пешая
1.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
22 авг в 09:30
23 авг в 09:30
от 4225 ₽ за всё до 10 чел.
В гости к томским казакам
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Томске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Томске
от 6900 ₽ за группу