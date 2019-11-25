37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа
Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А.Радищев, идеолог анархизма М.Бакунин, ссыльный декабрист Г.Батеньков. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город.
- Мы начнём прогулку там, где был основан Томск. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).
- Мимо Польского костёла, по самой старой улице города мы дойдём до Воскресенской церкви, её начали строить ещё в 18 веке. Увидим сибирский царь-колокол.
- По улице, носившей удивительное название Раскат, мы спустимся к купеческим особнякам и Губернаторскому кварталу.
- Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А.П.Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В.И. Ленину — все смешалось на этой площади.
Вы узнаете:
- историю основания города;
- о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток;
- какой вклад внесли ссыльные в развитие города;
- о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;
- о вкладе богатых купцов в развитие города;
- о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.;
- о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города;
- и многое другое.
Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.