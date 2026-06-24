37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней. Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр.
Вы увидите знаковые места города, узнаете о его развитии в разные века, услышите местные легенды и проникнитесь духом старины.
Вы увидите знаковые места города, узнаете о его развитии в разные века, услышите местные легенды и проникнитесь духом старины.
Описание экскурсии
Программа
Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А. Радищев, идеолог анархизма М. Бакунин, ссыльный декабрист Г. Батеньков. Узнаете, почему Томск — купеческий город. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими его.
- Мы начнём прогулку там, где когда-то стоял старинный острог. Увидим красавицу Воскресенскую церковь, которую начали строить ещё в 18 веке. Рассмотрим сибирский царь-колокол. По самой старой улице дойдём до места основания Томска.
- Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).
- Окунуться в жизнь и быт томских купцов нам поможет небольшая, но очень атмосферная выставка «Старый добрый Томск» в Первом музее Славянской мифологии (посещение по желанию). Многие экспонаты можно трогать руками, можно сделать необычные фото.
- Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А. П. Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В. И. Ленину — все смешалось на этой площади.
Вы узнаете:
- историю основания города
- о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток
- какой вклад внесли ссыльные в развитие города
- о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;
- о вкладе богатых купцов в развитие города
- о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.
- о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города
- и многое другое
Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.
Организационные детали
- Посещение смотровой площадки оплачивается дополнительно — 100 ₽ с чел.
- Посещение выставки «Старый добрый Томск» оплачивается дополнительно — 200 ₽ с чел.
- Экскурсия пешеходная — одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь
- Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Также можно арендовать автомобиль за дополнительную плату
- При желании можно сократить или увеличить продолжительность экскурсии с соответствующим изменением стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|50 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Белого озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличный маршрут, интересный рассказ, живописные места Томска - история города от белого озера, острога и до наших дней! обязательно поднимайтесь на пожарную каланчу на смотровую! это того стоит! Спасибо Любови за отличную экскурсию и учет всех наших пожеланий! еще вернемся в Томск!
+12
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Н
Очень понравилась экскурсия по Томску, ходили с дочкой 7 лет, было познавательно и интересно. Экскурсовод Любовь ответила на наши вопросы, в конце экскурсии подарила дочке открытку ☺️ Также поделилась с нами списком интересных мест, достопримечательностей города, ресторанов и кафе, музеев.
Любовь
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за добрые слова!
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10 марта 2026г Любовь провела для нас с подругой очень интересную экскурсию. Три часа пролетели незаметно и приятно. Рассказала о возникновении города Томска, о его первых поселенцах, о важных вехах
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Спустя 2 года после экскурсии, поняла, что не оставила отзыв) Исправляюсь! Приезжали в Томск на выходные с семьёй — с удовольствием и интересом провели время на экскурсии. Любовь рассказывала всё интересно, а главное — нормальным языком (некоторые экскурсоводы часто просто «задавливают» цифрами и будто цитируют зазубренный учебник). Поэтому — советую посетить её экскурсии и побольше узнать про Томск.
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Спасибо за экскурсию. Любовь -отличный рассказчик и экскурсовод. Я получила ответы на все вопросы, даже не заданные вслух. Кроме того, Любовь подсказала массу интересных мест в Томске, которые мы смогли посетить самостоятельно. Всем рекомендую: Любовь 10 из 10.
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Очень познавательная экскурсия. Любовь удивила нас основательными, систематизированными знаниями об истории Томска. Прошли много интересных мест, начиная с Воскресенской горы и заканчивая Губернаторским кварталом. Обсудили биографии известных людей, связанных с городом, архитектурные стили и местные обычаи. Считаю эту экскурсию отличной возможностью как для знакомства с городом, так и для углубления своих знаний.
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