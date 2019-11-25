37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар

Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины

Любовь
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Любовь – ваш гид
Прогулка по центру города позволит вам совершить путешествие во времени от 1604 года до наших дней.

Томск покажет разные лица: пограничная крепость, место ссылки, торговый и административный центр.

Вы увидите знаковые места города, узнаете о его развитии в разные века, услышите местные легенды и проникнитесь духом старины.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии37 отзывов
4.92
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар

Программа

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А.Радищев, идеолог анархизма М.Бакунин, ссыльный декабрист Г.Батеньков. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город.

  • Мы начнём прогулку там, где был основан Томск. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).
  • Мимо Польского костёла, по самой старой улице города мы дойдём до Воскресенской церкви, её начали строить ещё в 18 веке. Увидим сибирский царь-колокол.
  • По улице, носившей удивительное название Раскат, мы спустимся к купеческим особнякам и Губернаторскому кварталу.
  • Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А.П.Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В.И. Ленину — все смешалось на этой площади.

Вы узнаете:

  • историю основания города;
  • о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток;
  • какой вклад внесли ссыльные в развитие города;
  • о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;
  • о вкладе богатых купцов в развитие города;
  • о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.;
  • о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города;
  • и многое другое.

Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.

Организационные детали

  • Обращаю ваше внимание: билеты на смотровую площадку Воскресенской горы оплачиваются дополнительно: 50 руб. на человека.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому следует одеваться по погоде и отправляться на прогулку в удобной обуви.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Любовь
Любовь
Я получила историческое образование. Работала в Томском краеведческом музее. Уже много лет занимаюсь совсем другим делом, но любовь к истории и краеведению осталась. Я люблю свой город, люблю показывать его людям, делиться его красотой.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Прекрасная прогулка с Людмилой!
25 ноября 2019
Замечательная экскурсия от человека любящего свой город! Любовь - замечательный экскурсовод! Когда она рассказывает, картинки рисуются сами. История оживает!
Т.к. экскурсия все-таки ограничена по времени, Любовь обязательно расспросит о будущих планах и посоветует замечательные места в городе, где еще можно побывать самостоятельно! Огромное спасибо за приятное общение!
22 июня 2019
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Любовь очень знающий и заинтересованный потребностями туристов экскурсовод. Маршрут продуман.
9 июня 2019
Большое спасибо гиду! Замечательная экскурсия, с любовью о городе. Рекомендуем всем, кто в Томске впервые, да и тем,кто не в первый раз тоже будет интересно.
4 мая 2019
Были в Томске в первый раз. Заказали экскурсию "Пешком по центру......" Остались в восторге . Любовь замечательный гид! Маршрут построен оптимально. А сколько интересных легенд, фактов и сведений мы узнали!!!! Три часа пролетели незаметно. СПАСИБО.
4 мая 2019
Замечательная, интересная экскурсия. Ознакомились с историей города, прониклись его духом. Любовь - отличный гид и рассказчик, время пролетело незаметно!
27 марта 2019
С удовольствием прошли по старинным улочкам Томска с гидом Любовью, которая смогла донести до нас свою заинтересованность и любовь к истрории своего города. Экскурсия понравилась информативностью, маршрут составлен грамотно. Порадовало, что предусмотрено все до мелочей, даже чай в прохладную погоду был очень кстати. Спасибо за массу новых впечатлений.
10 декабря 2018
То, что нужно для первого знакомства с городом :)
2 декабря 2018
Здравствуйте!
Был с другом в Северске в конце ноября по служебным делам, решили организовать небольшую культурную программу в Томске. На сайте выбрали экскурсию «Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар». Понравилось то, что экскурсия по параметрам подходила для первого знакомства с городом и резюме гида, Любови Рыбиной, внушало доверие. Не ошиблись. Прогулка получилась интересная, остались исключительно хорошие впечатления, как от города, так и от профессионализма гида. Отдельно стоит отметить, что экскурсия проходила в конце ноября. Совсем не жарко, но благодаря отличной организации маршрута почти не замерзли.
Большое спасибо!
1 сентября 2018
Мы были первый раз в Томске, поэтому взяли экскурсию по центру города. Экскурсия замечательная, экскурсовод Любовь большая умничка! Очень любит свой город, знает много интересного, нам понравилось. Рекомендую)
Ещё 27 отзывов

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