37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Вы увидите стены деревянной крепости; церковь, двести лет парящую над городом. Прочитаете рекламную вывеску столетней давности; пройдёте улицей, по которой ходили писатель-бунтовщик А.Радищев, идеолог анархизма М.Бакунин, ссыльный декабрист Г.Батеньков. Познакомитесь с ироничными памятниками, украшающими наш город.

Мы начнём прогулку там, где был основан Томск. Поднимемся на смотровую площадку и увидим город с высоты пожарной каланчи. Здесь, на Воскресенской горе, вы можете сфотографироваться в старинных русских костюмах, в музее истории Томска их дают напрокат (50 руб. за костюм).

Мимо Польского костёла, по самой старой улице города мы дойдём до Воскресенской церкви, её начали строить ещё в 18 веке. Увидим сибирский царь-колокол.

По улице, носившей удивительное название Раскат, мы спустимся к купеческим особнякам и Губернаторскому кварталу.

Губернаторский квартал — это музей под открытым небом: кафедральный собор, старинные торговые корпуса, памятные «вековые» столбы, памятник А.П.Чехову, уже ставший одним из символов нашего города. Современные здания и фонтаны, часовня и памятник В.И. Ленину — все смешалось на этой площади.

Вы узнаете:

историю основания города;

о роли Томска в 17 веке как пограничной крепости и фортпоста для дальнейшего продвижения русских на восток;

какой вклад внесли ссыльные в развитие города;

о формировании в 18 веке в Томске самой длинной в мире сухопутной дороги: сибирского тракта и роли этой дороги в развитии города;

о вкладе богатых купцов в развитие города;

о базарной площади, которая находилась в Томске с начала 17 века до середины 20 в.;

о крупных переменах Томска после обретения статуса губернского города;

и многое другое.

Таким образом, знакомясь с главными достопримечательностями города, вы проследите его развитие в разные эпохи, проникнитесь атмосферой прошлого и узнаете об исторических событиях, благодаря которым сложился дух и облик современного Томска.