Описание Фото Ответы на вопросы Мы отправимся в загадочное путешествие по Томску, узнаем его тайны и познакомимся с его самыми интригующими историями. Знакомство с городом будет проходить с элементами квест-заданий.



За правильные ответы участники экскурсии будут зарабатывать «золотые монеты», в конце самые эрудированные порлучат подарок на память — эксклюзивный сувенир.

Светлана Ваш гид в Томске
Индивидуальная экскурсия
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-5 человек
На чём проводится На автомобиле
1700 ₽ за экскурсию
Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Квест-экскурсия по Томску На этой экскурсии мы раскроем секреты купеческих особняков и подземелий, а заодно поищем маскаронов — мистических стражей города. Участников ждут интересные задания и «золотые монеты» за их выполнение. Те, кто ответит правильно на все вопросы, получат памятные подарки. Эта экскурсия — настоящее приключение, где можно увидеть город через призму ушедших столетий и прикоснуться к его тайнам. Важная информация: Экскурсия проводится для группы от 5 человек. Если группа меньше, стоимость пропорционально увеличивается

