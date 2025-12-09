Мы отправимся в загадочное путешествие по Томску, узнаем его тайны и познакомимся с его самыми интригующими историями. Знакомство с городом будет проходить с элементами квест-заданий.
За правильные ответы участники экскурсии будут зарабатывать «золотые монеты», в конце самые эрудированные порлучат подарок на память — эксклюзивный сувенир.
Описание экскурсииКвест-экскурсия по Томску На этой экскурсии мы раскроем секреты купеческих особняков и подземелий, а заодно поищем маскаронов — мистических стражей города. Участников ждут интересные задания и «золотые монеты» за их выполнение. Те, кто ответит правильно на все вопросы, получат памятные подарки. Эта экскурсия — настоящее приключение, где можно увидеть город через призму ушедших столетий и прикоснуться к его тайнам. Важная информация: Экскурсия проводится для группы от 5 человек. Если группа меньше, стоимость пропорционально увеличивается
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музейные комплексы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина на парковке возле Театра Драмы
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится для группы от 5 человек. Если группа меньше
- Стоимость пропорционально увеличивается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
