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2.5 часа
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
- ННадежда26 мая 2024Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
- ЕЕлена20 мая 2024Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
- ААлексей14 мая 2024Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
- ТТамара12 мая 2024Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
- ННаталья10 мая 202409.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
- ННаталья8 мая 2024Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Очень замечательная экскурсия.
- ААнна30 апреля 2024Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На машине»
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