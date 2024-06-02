Экскурсии по Томску на машине с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «На машине» в Томске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
По Томску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
По Томску на автомобиле за 2,5 часа - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска на индивидуальной автомобильной экскурсии за 2,5 часа
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
7 500 за всё до 3 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
177 отзывов
Томск: обзорная экскурсия на автомобиле с посещением исторических мест
Погрузитесь в многовековую историю Томска, исследуя его уникальные архитектурные памятники и живописные уголки на комфортабельном автомобиле
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Томск вчера, сегодня, завтра: путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальную атмосферу Томска, где каждый уголок рассказывает свою историю. От старинных церквей до современных зданий
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 6 чел.
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
ТОМСК на автомобиле. Обзорная экскурсия
Увидеть самые знаковые места и проникнуться атмосферой старого Томска на автомобильной экскурсии. Дождь, холод или ветер не помешают вашему путешествию
Начало: Заберем вас в любом месте в центре города
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.
В гости к томским казакам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Очень все доступно, легко, понятно, позитивно!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Замечательная экскурсия! Все понятно, интересно и доступно! Город открылся другими глазами. Рекомендуем!!
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
  • Т
    Тамара
    12 мая 2024
    По Томску на автомобиле
    Рада, что не ошиблась в выборе гида! Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Юрий очень хороший гид и рассказчик! Много интересных, порой неожиданных фактов! Я влюбилась в Томск!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал что ещё посмотреть самостоятельно. Очень теплые впечатления, человек любит свой город, историю и своё дело.
    09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал09.05.2024 большое спасибо Сергею за замечательную экскурсию, очень познавательно, ёмко, интересно, комфортно. Забрал от гостиницы, посоветовал
  • Н
    Наталья
    8 мая 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся в теме. Отвечает на вопросы. Спасибо.
    Экскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаясяЭкскурсия понравилась. Все понятно, чётко, доступно. Удобно на автомобиле, пешком обойти энергозатратно. Светлана организована, спокойная, разбирающаяся
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Очень замечательная экскурсия.
  • А
    Анна
    30 апреля 2024
    Томск вчера, сегодня, завтра
    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем заявлено) нас встретил прямо
    читать дальше

    с вокзала! Экскурсия длилась больше 2х часов. Мы везде остановились и пофоткались. Сергей фотографировал и никуда не подгонял! Все супер! На экскурсию только с ним)

    Спасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чемСпасибо большое Сергею за интересную экскурсию и любовь к родному городу! Все было даже лучше, чем

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «На машине»

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  3. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
  4. Томск вчера, сегодня, завтра
  5. Томск и тайны Дома Романовых
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  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
Сейчас в Томске в категории "На машине" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 6 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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