Заразилось 294 +15

Умерло 3

Выздоровело 58 +2

Болеют сейчас 233 +13

Летальность 1.02% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Томской области, включая Томск, находится 0.13%, 294 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 58 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 233 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Томске и Томской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Томской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.12 раза в Томской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Томской области

Карта распространения коронавируса в Томской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Томской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Томской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 294 +15+5% 3 58 +2+4% ▲ 233+13 11 мая 2020 279 +69+33% 3 +1+50% 56 ▲ 220+68 10 мая 2020 210 +19+10% 2 56 +5+10% ▲ 152+14 9 мая 2020 191 +15+9% 2 51 +3+6% ▲ 138+12 8 мая 2020 176 +14+9% 2 +1+100% 48 +7+17% ▲ 126+6 7 мая 2020 162 +2+1% 1 41 +7+21% ▼ 120-5 6 мая 2020 160 +13+9% 1 34 +5+17% ▲ 125+8 5 мая 2020 147 +19+15% 1 29 +2+7% ▲ 117+17 4 мая 2020 128 +9+8% 1 27 ▲ 100+9 3 мая 2020 119 +17+17% 1 27 +3+13% ▲ 91+14 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Томской области по дням