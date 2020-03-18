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Последние новости коронавируса в Томской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 294+15
  • Умерло 3
  • Выздоровело 58+2
  • Болеют сейчас 233+13
  • Летальность 1.02%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Томской области, включая Томск, находится 0.13%, 294 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 58 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 233 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Томске и Томской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Томской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.12 разав Томской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Томской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Томской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Томской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Томской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020294+15+5%358+2+4%233+13
11 мая 2020279+69+33%3+1+50%56220+68
10 мая 2020210+19+10%256+5+10%152+14
9 мая 2020191+15+9%251+3+6%138+12
8 мая 2020176+14+9%2+1+100%48+7+17%126+6
7 мая 2020162+2+1%141+7+21%120-5
6 мая 2020160+13+9%134+5+17%125+8
5 мая 2020147+19+15%129+2+7%117+17
4 мая 2020128+9+8%127100+9
3 мая 2020119+17+17%127+3+13%91+14
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Томской области по дням

Томская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Томской области

Российский губернатор назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей
Российский губернатор назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей
lenta.ru
01.05.2020 12:32
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей и пообещал, что для томичей они пока вводиться не будут, пока ситуация не станет экстренной. Тогда регион введет строгие меры, как в Москве, сказал губернатор. Сейчас в Томской области 97 случаев коронавируса.
В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд
В российском регионе ввели ограничения на въезд и выезд
lenta.ru
26.04.2020 15:35
В Томской области ввели запрет на въезд и выезд из региона. Соответствующее решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанными со служебной, производственной деятельностью, либо в случае крайней необходимости.
Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»
Российский губернатор пригрозил жителям фразой «государство знает ваши адреса»
lenta.ru
22.04.2020 17:40
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим в интернете фейки о коронавирусе и новости, которые «мажут грязью власть», фразой «государство знает ваши фамилии и адреса». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Томское время», опубликованном на YouTube.
В Россию завезли новый штамм коронавируса из США
В Россию завезли новый штамм коронавируса из США
lenta.ru
14.04.2020 10:44
В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований с целью создания вакцины ввезла из США в Московский регион вирусные частицы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Томской таможни. Вирусные частицы перемещались с специальном контейнере.
Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию
Прилетающих из Москвы жителей российского региона отправят на самоизоляцию
lenta.ru
05.04.2020 15:15
Жителей Томской области, прилетающих в регион из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавируса. Решение вступит в силу 6 апреля. Вернувшиеся жители региона будут обязаны находиться дома 14 дней. Прилетающих в Томск жителей других субъектов России на тот же срок поместят в обсерватор.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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