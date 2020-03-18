Последние новости коронавируса в Томской области на сегодня со статистикой
Заразилось 294+15
Умерло 3
Выздоровело 58+2
Болеют сейчас 233+13
Летальность 1.02%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Томской области, включая Томск, находится 0.13%, 294 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 58 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 233 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Томске и Томской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Томской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Томской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Томской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Томской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
294+15+5%
3
58+2+4%
▲233+13
11 мая 2020
279+69+33%
3+1+50%
56
▲220+68
10 мая 2020
210+19+10%
2
56+5+10%
▲152+14
9 мая 2020
191+15+9%
2
51+3+6%
▲138+12
8 мая 2020
176+14+9%
2+1+100%
48+7+17%
▲126+6
7 мая 2020
162+2+1%
1
41+7+21%
▼120-5
6 мая 2020
160+13+9%
1
34+5+17%
▲125+8
5 мая 2020
147+19+15%
1
29+2+7%
▲117+17
4 мая 2020
128+9+8%
1
27
▲100+9
3 мая 2020
119+17+17%
1
27+3+13%
▲91+14
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Томской области по дням
Томская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Томской области
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал пропуска с QR-кодами унижающими достоинство людей и пообещал, что для томичей они пока вводиться не будут, пока ситуация не станет экстренной. Тогда регион введет строгие меры, как в Москве, сказал губернатор. Сейчас в Томской области 97 случаев коронавируса.
В Томской области ввели запрет на въезд и выезд из региона. Соответствующее решение принял оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанными со служебной, производственной деятельностью, либо в случае крайней необходимости.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пригрозил жителям региона, распространяющим в интернете фейки о коронавирусе и новости, которые «мажут грязью власть», фразой «государство знает ваши фамилии и адреса». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Томское время», опубликованном на YouTube.
В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований с целью создания вакцины ввезла из США в Московский регион вирусные частицы, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Томской таможни. Вирусные частицы перемещались с специальном контейнере.
Жителей Томской области, прилетающих в регион из Москвы, отправят на самоизоляцию в связи с распространением коронавируса. Решение вступит в силу 6 апреля. Вернувшиеся жители региона будут обязаны находиться дома 14 дней. Прилетающих в Томск жителей других субъектов России на тот же срок поместят в обсерватор.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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