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Торопец - древний город-музей под открытым небом
Открыть прекрасное, полное легенд и загадок место с тысячелетней историей
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Сегодня в 19:00
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Древний Торопец - хранитель тысячелетней истории
Вдумчивая прогулка по главным местам города
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Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто)
Погрузиться в историю и прикоснуться к истокам великой музыки
Начало: У Корсунско-Богородицкого собора
Завтра в 09:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Торопецу в категории «На выходные»
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