Начнем экскурсию ⛳ с посещения острова «Столбный». Именно здесь находится православная святыня, мужской монастырь «Нилова Пустынь». В стенах древней обители хранятся чудотворные мощи преподобного Нила Столобенского. Осмотрим архитектуру монастыря, узнаем интересные факты его истории 📖. Поднимемся на колокольную, полюбуемся красивейшей панорамой Селигерских просторов. Спустимся в монастырскую трапезную и отведаем постных блюд.

Продолжим экскурсию посещением Осташкова. Небольшой самобытный городок стоит на полуострове. Прогуляемся по его уютным улочкам, сохранившим свой неподражаемый колорит и очарование.