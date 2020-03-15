38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город древний

Мы отправимся на территорию древнего городища: в Новоторжский кремль, державший длительную осаду монголов в XIII веке. Вы услышите об основании города и поймете, почему Торг стал Торжком. В Борисоглебском монастыре — одном из древнейших в России — увидите все стили храмового строительства. Мы поговорим о деревянном зодчестве, любуясь Тихвинской церковью, живописно расположившейся у обрыва: внутри сохранились росписи петровского времени. А соседствует с ним величественный образец ампира — Спасо-Преображенский собор.

Торговое прошлое

Перейдем на другой берег реки Тверцы, по которой бурлаки тянули барки с хлебом к Великому Новгороду и Петербургу — я расскажу о купеческом прошлом города и торговых водных путях. Вы увидите Путевой дворец, из окон которого Екатерина II любовалась видами на город, и узнаете, кто еще из государей останавливался здесь на пути из одной столицы в другую. Я покажу самую популярную гостиницу XIX века — гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. А после осмотрите старинные усадьбы, услышите о знаменитом архитекторе Львове и о мастерстве золотого шитья, которое сохранили через века послушницы Вознесенского монастыря.