38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Торжок: на перекрестке дорог и эпох

Увидеть старинные храмы и памятники и узнать о провинциальном городе с тысячелетней историей

Павел
Задать вопрос
Павел – ваш гид
Торжок — небольшой городок, вместивший богатое прошлое и многочисленные достопримечательности.

Вы посетите древние монастыри и церкви, осмотрите усадьбы, гостиный двор и Путевой дворец.

Услышите о вехах в летописи города, о торговых путях — и удивитесь, как на таком небольшом пространстве сочетаются контрасты архитектуры и встречаются времена.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча — улица Дзержинского, 71
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох

Что вас ожидает

Город древний
Мы отправимся на территорию древнего городища: в Новоторжский кремль, державший длительную осаду монголов в XIII веке. Вы услышите об основании города и поймете, почему Торг стал Торжком. В Борисоглебском монастыре — одном из древнейших в России — увидите все стили храмового строительства. Мы поговорим о деревянном зодчестве, любуясь Тихвинской церковью, живописно расположившейся у обрыва: внутри сохранились росписи петровского времени. А соседствует с ним величественный образец ампира — Спасо-Преображенский собор.

Торговое прошлое
Перейдем на другой берег реки Тверцы, по которой бурлаки тянули барки с хлебом к Великому Новгороду и Петербургу — я расскажу о купеческом прошлом города и торговых водных путях. Вы увидите Путевой дворец, из окон которого Екатерина II любовалась видами на город, и узнаете, кто еще из государей останавливался здесь на пути из одной столицы в другую. Я покажу самую популярную гостиницу XIX века — гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. А после осмотрите старинные усадьбы, услышите о знаменитом архитекторе Львове и о мастерстве золотого шитья, которое сохранили через века послушницы Вознесенского монастыря.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предвидится.

Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок: на перекрестке дорог и эпох

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — улица Дзержинского, 71.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Павел
Павел
Здравствуйте, уважаемые путешественники и любители истории. Да, именно живой истории, а не легенд и баек! Я много лет занимаюсь изучением родного города и спешу вас заверить, что реальная история намного интересней и увлекательней мифов и легенд. Да и зачем что-то придумывать о городе с тысячелетней историей, если с ним связаны десятки исторических событий и выдающихся деятелей? Буду рад показать вам замечательный древний город Торжок, рассказать о его истории и ответить на вопросы.
Напишите мне

38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Описание маршрута и его тематика полностью соответствуют заявленному. Павел удивительный рассказчик и большой знаток истории как своего города, так и России в целом. Несмотря на плохую погоду мы очень много узнали о Торжке и непременно захотели приехать ещё раз. Это ли не лучшее подтверждение профессионализма экскурсовода. Огромное спасибо!
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. История города была рассказана в доступной и интересной форме. Павел очень подробно останавливался на тех деталях, которые были нам интересны. Если вернусь еще раз в Торжок, обязательно обращусь к Павлу.
23 февраля 2020
Очень приятно, что есть такие замечательные гиды как Павел. Очень интересная экскурсия, прекрасный язык, интересный собеседник! Всем рекомендую!
22 января 2020
Пять дней в начале января провели в славном старинном городе Торжке. Приехали из Петербурга 2 января. Повезло и с размещением, и, в общекм-то, с погодой, но самое большое впечатление произвела на нас экскурсия «Торжок: на перекрестке дорог и эпох», которую провел для нас Павел Морозов. Сразу хочется подчеркнуть, как много значит личность гида! Павел не просто прекрасно владеет материалом, но и по-настоящему увлечен историей своего края, заражает любовью к Торжку и людям, жившим и творившим на этой земле. Всегда знали Николая Львова как архитектора, по проектам которого возведено немало прекрасных объектов в Петербурге. Но после встречи с Павлом открыли для себя нового Львова – Русского Леонардо. И за это Павлу – отдельное, огромное спасибо! Кстати, вернувшись домой, стали читать литературу о жизни и творчестве Львова…
Когда в малых русских городах есть такие краеведы как Павел Морозов, веришь в возрождение этих святынь, в скорое восстановление замечательных памятников архитектуры, которых так много в Торжке. Хочется пожелать Павлу дальнейших успехов в его работе. Верится, что творческий, исследовательский интерес Павла получит дальнейшее развитие. Завидуем студентам, учащимся у такого замечательного историка и человека! Спасибо огромное!
9 января 2020
Павел - замечательный экскурсовод! Мы получили большое удовольствие от общения с ним. На любой наш вопрос - интересный и исчерпывающий рассказ. Выбрали тему экскурсии - исторический обзор по Торжку и узнали множество интересных фактов и о городе, и о том, чем он жил, как он жил, какие интересные люди здесь бывали и что превнесли в славную историю города. Любителям истории во многих её проявлениях (город, архитектура, ремесла, личности, памятники и прочее, и прочее) рекомендуем эту экскурсию.
5 января 2020
Экскурсия была 04 января 2019г. Нам все очень понравилось. Павел очень интересно рассказывал о Торжке, об истории. Профессионал своего дела! Очень рекомендуем!
5 января 2020
Очень понравилось. Гид Павел просто великолепный рассказчик. Отлично знает историю своего края. В экскурсии принимали участие и взрослые и дети, все остались очень довольны. Долго делились впечатлениями. Спасибо большое.
4 января 2020
Павел - отличный рассказчик. Обладает академическими знаниями об истории Торжка, любит свой город. Несмотря на холодную погоду, с удовольствием посетили экскурсию. Понравилось и детям, и взрослым. Рекомендую.
3 января 2020
Спасибо огромное за экскурсию. Это было динамично, интересно, информация была не только прослушана, но и что-то запомнили. Узнали много нового. Советую!
1 января 2020
Интересная экскурсия, эрудированный экскурсовод, без "экскурсионных сказок", всё по делу. Рекомендую.
Ещё 28 отзывов

Обзорные экскурсии в Торжке

Добро пожаловать в Торжок!Добро пожаловать в Торжок!Добро пожаловать в Торжок!
2500 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Увидеть, услышать и почувствовать древний город на обзорной экскурсии
Я помогу понять Торжок через эмоции, а не серые факты, фамилии и даты, которые тут же забываются. Вас ждут местные легенды разных веков, байки, интересные события и современная жизнь города. А также старинные площади, монастыри, дворцы, торговые ряды и другие удивительные места.

Выбирайте и другие экскурсии в Торжке

ИндивидуальныеВсеПешкомОбзорныеИстория и архитектура