Индивидуальная экскурсия по Торжоку: Встреча с древнейшими монастырями России
Мы откатимся на машине времени на много веков назад и попадем в Новый Торг. «Град велик, бесчисленное множество людии в нем».
Здесь, на вершине холма, стоит один из древнейших монастырей России, основанный новоторжскими преподобными чудотворцами Ефремом и Аркадием. Рассмотрим сохранившиеся памятники архитектуры. Узнаем, кого называли «Гений вкуса». Вспомним строки А. С. Пушкина о пожарских котлетах, познакомимся с историей знаменитой гостиницы.
Здесь, на вершине холма, стоит один из древнейших монастырей России, основанный новоторжскими преподобными чудотворцами Ефремом и Аркадием. Рассмотрим сохранившиеся памятники архитектуры. Узнаем, кого называли «Гений вкуса». Вспомним строки А. С. Пушкина о пожарских котлетах, познакомимся с историей знаменитой гостиницы.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
Что вас ожидает:
- Борисоглебский монастырь
- Центр города
- Памятник Н. А. Львову
- Гостиницу Пожарских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы увидите:
- Борисоглебский монастырь — один из древнейших монастырей России, основанный новоторжскими преподобными чудотворцами Ефремом и Аркадием.
- Памятник Н. А. Львову — знаменитому архитектору.
- Гостиницу Пожарских, где гостил Пушкин и многие другие знаменитые люди.
- И, конечно, центр города, где сохранилось множество интересных памятников архитектуры.
понедельник - пятница в 18.00, суббота и воскресенье с 10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Посещения музеев
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Борисоглебский монастырьЗавершение: гостиница Пожарских
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник - пятница в 18.00, суббота и воскресенье с 10.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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