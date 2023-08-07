Привези мне из Торжка

Индивидуальная экскурсия по Торжоку: Встреча с древнейшими монастырями России

Описание
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Ответы на вопросы
Мы откатимся на машине времени на много веков назад и попадем в Новый Торг. «Град велик, бесчисленное множество людии в нем».

Здесь, на вершине холма, стоит один из древнейших монастырей России, основанный новоторжскими преподобными чудотворцами Ефремом и Аркадием. Рассмотрим сохранившиеся памятники архитектуры. Узнаем, кого называли «Гений вкуса». Вспомним строки А. С. Пушкина о пожарских котлетах, познакомимся с историей знаменитой гостиницы.
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Привези мне из Торжка
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг

Что вас ожидает:

  • Борисоглебский монастырь
  • Центр города
  • Памятник Н. А. Львову
  • Гостиницу Пожарских
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы увидите:

  • Борисоглебский монастырь — один из древнейших монастырей России, основанный новоторжскими преподобными чудотворцами Ефремом и Аркадием.
  • Памятник Н. А. Львову — знаменитому архитектору.
  • Гостиницу Пожарских, где гостил Пушкин и многие другие знаменитые люди.
  • И, конечно, центр города, где сохранилось множество интересных памятников архитектуры.

понедельник - пятница в 18.00, суббота и воскресенье с 10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Посещения музеев
Где начинаем и завершаем?
Начало: Борисоглебский монастырь
Завершение: гостиница Пожарских
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник - пятница в 18.00, суббота и воскресенье с 10.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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