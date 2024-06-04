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Индивидуальная
3 часа
В тренде
Влюбиться в Торжок за 3 часа: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, открывая его исторические сокровища и живописные уголки на этой экскурсии
Начало: Ул. Дзержинского, 48
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: на перекрестке дорог и эпох - погружение в историю города
Погрузитесь в историю Торжка, где древние монастыри и церкви расскажут вам о прошлом этого удивительного места
Начало: улица Дзержинского, 71
10 июня в 13:00
13 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древний Торжок: прогулка вглубь эпох
Старинные храмы, панорамы города, истории о князьях и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии по Торжку
Начало: У музея Пушкина (Ул. Дзержинского д. 71)
Завтра в 09:30
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок сквозь века: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Борисоглебского монастыря
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Торжок: прогулка по старинным улицам с личным гидом
Откройте для себя душу Торжка в индивидуальной экскурсии: от величественных монастырей до купеческих площадей
Начало: Площадь 9 го января
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Торжок: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Торжку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: на площади 9 января
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: красота древнего города - индивидуальная экскурсия
Торжок - маленький городок с богатой историей. Прогуляемся по старинным улицам, полюбуемся церквями и монастырями, узнаем о жизни купечества
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Торжок - северная Флоренция на Тверской земле: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Торжка, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя великолепие северной Флоренции
Начало: В центре города
10 июня в 14:00
13 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Торжок: путешествие во времени
Погрузитесь в 1000-летнюю историю Торжка, пройдитесь по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и узнайте интересные факты о городе
Начало: Борисоглебский монастырь
Сегодня в 19:00
10 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
22 июля в 12:00
30 июля в 12:00
11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Торжок: по старинным улочкам
Торжок впечатляет архитектурными шедеврами. Узнайте о ключевых этапах истории города, посетите знаменитые места и окунитесь в атмосферу старинного Торжка
Начало: Около Борисоглебского монастыря
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия «С любовью о Торжке»
Погрузитесь в историю Торжка: древние улицы, купечество, монастыри и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Улица Дзержинского, дом 48. Напротив через дорогу ...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Знакомьтесь, Торжок: путешествие по историческим местам и культуре
Погрузитесь в атмосферу древнего Торжка, его удивительные истории и традиции, которые оживают на каждом шагу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина4 июня 2024Отличная экскурсия, нам очень понравилось! Могу советовать и вам! Георгий - человек-энтузиаст, знает город и его историю отлично. Уверена, ответит на любой вопрос! На прогулку по Торжку обуйте кроссовки-не благодарите))
- ЛЛюбовь3 июня 2024на одном дыхании, легко, интересно
- ММария3 июня 2024Большое спасибо Георгию за увлекательную экскурсию! Не заметили, как пролетело время. Понравилось все: подача материала, маршрут, готовность ответить на любые вопросы. Видно, что экскурсовод любит город и отлично знает его историю.
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии с Павлом год назад, до сих пор осталось приятное" послевкусие" от экскурсии. очень содержательно, Павел отличный гид.
- ЕЕлена31 мая 2024нашим гидом был Георгий, нам понравился. молодой, энергичный, образованный. любящий свой город. Рекомендуем:)
- ССергей30 мая 2024Павел отличный рассказчик и знаток своего дело. глубоко погружен в историю. Очень интересно его слушатью Спасибо ему большое
- ГГалина29 мая 2024Потрясающая экскурсия от Михаила. Редкое умение подавать материал интересно, доступно, «не избито» и показывать город с самых красивых ракурсов. Потрясающая
- РРоза27 мая 2024Очень интересная получилась экскурсия! Игорь очень интересно рассказывает! Торжок замечательный и очень красивый город!
- ВВалерия26 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к
- ВВалентин26 мая 2024Очень благодарны Павлу за проведение замечательной, интересной и познавательной экскурсии. Особенно ценно его доброжелательное и внимательное отношение к экскурсантам, интеллигентность и глубокое знание предмета. Молодец!!
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