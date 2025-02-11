Борисоглебский монастырь – экскурсии в Торжке

Найдено 3 экскурсии в категории «Борисоглебский монастырь» в Торжке, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Торжок - магия древнего русского города
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - магия древнего русского города: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на уникальное путешествие по Торжоку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Завтра в 18:00
9 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Торжок - Гурман-тур
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - Гурман-тур: путешествие по кулинарным традициям
Погрузитесь в кулинарные традиции Торжка, узнайте о новоторжских розовых блинах и хлебе на капустных листах
Начало: Площадь 9-го Января, у памятника Н.А. Львову
Расписание: воскресение, понедельник в 10:00
11 мар в 09:00
12 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Торжок: красота древнего города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Торжок: красота древнего города
Индивидуальная экскурсия по Торжку: интересные здания, история купечества и уникальная архитектура. Откройте для себя колоритную атмосферу и традиции новоторов
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 февраля 2025
    Торжок - магия древнего русского города
    Большое спасибо экскурсоводу Жанне за увлекательное путешествие по городу, за интересный рассказ и возможность прикоснуться к истории.
  • З
    Зоя
    7 января 2025
    Торжок - Гурман-тур
    Посмотрели основные достопримечательности города. Узнали много интересного об истории города. Очень приятная и увлекательная прогулка. В качестве гида рекомендую Ларису, проведете замечательно и интересно время
  • Е
    Ефимов
    29 апреля 2024
    Торжок - Гурман-тур
    Большой обзор Торжка, и рассказ о рецептах и блюдах
  • О
    Орлова
    5 сентября 2023
    Торжок - Гурман-тур
    Экскурсия очень понравилась. Лариса прекрасный гид, показала нам Торжок и рассказала интересные истории про его жителей, храмы и монастыри. Пожарские котлеты были очень вкусные. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Борисоглебский монастырь»

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  1. Самое главное
  2. Борисоглебский мужской монастырь
  3. Тверецкая набережная
  4. Набережная
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Река Тверца
  7. Путевой дворец Екатерины
  8. Почтовая улица-лестница
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Сколько стоит экскурсия по Торжку в марте 2025
Сейчас в Торжке в категории "Борисоглебский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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