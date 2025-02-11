Индивидуальная
до 8 чел.
Торжок - магия древнего русского города: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на уникальное путешествие по Торжоку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Новгородская набережная
Расписание: ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Завтра в 18:00
9 мар в 09:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Торжок - Гурман-тур: путешествие по кулинарным традициям
Погрузитесь в кулинарные традиции Торжка, узнайте о новоторжских розовых блинах и хлебе на капустных листах
Начало: Площадь 9-го Января, у памятника Н.А. Львову
Расписание: воскресение, понедельник в 10:00
11 мар в 09:00
12 мар в 09:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Торжок: красота древнего города
Индивидуальная экскурсия по Торжку: интересные здания, история купечества и уникальная архитектура. Откройте для себя колоритную атмосферу и традиции новоторов
Начало: Г. Торжок, пл. 9 января
Расписание: По договоренности
9 мар в 09:00
10 мар в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 февраля 2025Большое спасибо экскурсоводу Жанне за увлекательное путешествие по городу, за интересный рассказ и возможность прикоснуться к истории.
- ЗЗоя7 января 2025Посмотрели основные достопримечательности города. Узнали много интересного об истории города. Очень приятная и увлекательная прогулка. В качестве гида рекомендую Ларису, проведете замечательно и интересно время
- ЕЕфимов29 апреля 2024Большой обзор Торжка, и рассказ о рецептах и блюдах
- ООрлова5 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. Лариса прекрасный гид, показала нам Торжок и рассказала интересные истории про его жителей, храмы и монастыри. Пожарские котлеты были очень вкусные. Большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Борисоглебский монастырь»
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