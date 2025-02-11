Е Елена Торжок - магия древнего русского города Большое спасибо экскурсоводу Жанне за увлекательное путешествие по городу, за интересный рассказ и возможность прикоснуться к истории.

З Зоя Торжок - Гурман-тур Посмотрели основные достопримечательности города. Узнали много интересного об истории города. Очень приятная и увлекательная прогулка. В качестве гида рекомендую Ларису, проведете замечательно и интересно время

Е Ефимов Торжок - Гурман-тур Большой обзор Торжка, и рассказ о рецептах и блюдах