читать дальше профессии. По прибытию домой захотелось снова углубиться в исторические сведения г. Торжка, почитать книги, которые приобрели в храме. Город уютный, милый, зелёный. Вкусно пообедали в "Ониксе". Устали, но очень рады, что побывали в Торжке. Будем с теплотой вспоминать!

Большое спасибо за интересную экскурсию Ирине Волковой! Вся наша группа осталась довольна. Очень приятный и лёгкий человек. С любовью к