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Города-Мастера Тверской области. Осенне-зимний тур

Города-Мастера Тверской области
В Крестцах вы станете волшебником на единственной в Северо-Западе круглогодичной фабрике игрушек: своими руками выдуете и распишете новогоднее чудо.

А затем в Вышнем Волочке погрузитесь в хрустальное зазеркалье музея стекла и
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примерите двухметрового «Царь-валенка» весом 52 кг! Древний Торжок откроет вам шедевры классицизма и живое искусство золотного шитья, которое сохранилось только здесь.

Завершите тур в Лихославле за гончарным кругом: вылепите свою игрушку из глины и получите диплом мастера.

Города-Мастера Тверской области. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Города-Мастера Тверской области. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Города-Мастера Тверской области. Осенне-зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок

07:15 Подача автобуса. ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (автобус будет стоять между памятником В. И. Ленину и Домом Советов).

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.

11:30 Прибытие в Крестцы. В поселке Крестцы находится единственная на Северо-Западе России круглогодичная фабрика по изготовлению елочных игрушек!

Это самая настоящая мастерская, в которой создается новогодняя сказка, а из обычного стекла там творят чудеса. На фабрике работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая ее от начала и до конца.

Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку!

14:00 Обед в кафе «Подворье».

Переезд в Вышний Волочёк.

16:00 Экскурсия в Музей стекла «Красный Май», который теперь располагается в новом здании в центре города. Музей стекла был основан на базе завода «Красный май» и является одним из крупнейших в России музеев стекла.

В экспозициях музея представлены массовые и авторские изделия из стекла начиная с 1870 года: богатейшая коллекция изделий из технического и художественного стекла, которая насчитывает более 4 тысяч предметов.

17:00 Экскурсия в музей Валенок. Музей открылся совсем недавно – в 2012 году при фабрике по производству валенок. В музее выставлены не только образцы валенок всевозможных цветов и моделей, но и старинное оборудование для их производства.

Привлекает всеобщее внимание необычный экспонат, носящий имя «Царь-валенок». Его высота 2 метра 25 см, вес 52 кг. Размер обуви – 201-ый.

Переезд в Торжок. Размещение в отеле.

Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Торжок и Лихославль

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья.

В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря.

А также Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

11:30 Экскурсия в музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.

Переезд в Лихославль.

13:30 Посещение гончарной фабрики в Лихославле. Посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов, с образной стилизацией глиняных игрушек, с секретами мастерства создания керамических изделий.

Мастер-класс по лепке глиняной игрушки с вручением диплома; посещение музея предприятия народных художественных промыслов ЗАО «Художественные промыслы».

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00.

Торжок и ЛихославльТоржок и ЛихославльТоржок и ЛихославльТоржок и ЛихославльТоржок и Лихославль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице.

Гостиница «Торжок», г. Торжок.

Размещение Стоимость
2-местный номер (раздельные кровати)18 900
2-местный номер «Люкс»19 670
Дополнительное место в номере17 550
1-местный номер стандарт20 580

Гостиница «Староямская», г. Торжок.

РазмещениеСтоимость
2-х-местный номер стандарт (двуспальная кровать)18 600
2-х-местный номер стандарт (раздельные кровати)19 070
3-х местный стандарт (раздельные кровати)18 830
1-местный номер стандарт (1 корп.)20 740

Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Торжок»

1 ночь

Отель «Торжок» — комфортный отель, позволяющий размещать от одного гостя до группы туристов.

Очень удобным является расположение отеля: в шаговой доступности находится музей А. С. Пушкина, Дом Пояса, Ильинская церковь, музей Гостиница Пожарских, Тверецкая набережная, а также авто- и ж/д вокзал.

На территории расположены три корпуса отеля, ресторация «Комильфо», а также банный комплекс (русская баня с джакузи и холодной бочкой, бочка Фурако).

Номерной фонд представлен в различных категориях.

Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»Гостиница «Торжок»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Староямская»

1 ночь

Спа-отель находится в Тверской области. К услугам постояльцев прачечная, массаж, ночной клуб, боулинг, бильярд, бассейн, сауна, сувенирный магазин на территории, парковка и доступ в интернет.

Номерной фонд оборудован одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, шкафом, столом, тумбочками, стульями. Из техники предоставляется телевизор, кондиционер.

В ресторане подаются блюда разнообразной кухни. В баре большой выбор прохладительных напитков.

Рядом есть: Никольская церковь, Борисоглебский монастырь и музей Пушкина. Дорога в пути до железнодорожного вокзала составляет примерно пять минут, до аэропорта расстояние составляет 59 км.

Гостиница «Староямская»Гостиница «Староямская»Гостиница «Староямская»Гостиница «Староямская»Гостиница «Староямская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание гостинице, в номере выбранной категории
  • Питание, указанное в программе: 1 завтрак 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер-класс
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?
  1. Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
  2. Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
  3. При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
  4. При себе необходимо иметь паспорт.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Тур входит в следующие категории Торжка

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