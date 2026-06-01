А затем в Вышнем Волочке погрузитесь в хрустальное зазеркалье музея стекла и
Программа тура по дням
Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок
07:15 Подача автобуса. ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (автобус будет стоять между памятником В. И. Ленину и Домом Советов).
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.
11:30 Прибытие в Крестцы. В поселке Крестцы находится единственная на Северо-Западе России круглогодичная фабрика по изготовлению елочных игрушек!
Это самая настоящая мастерская, в которой создается новогодняя сказка, а из обычного стекла там творят чудеса. На фабрике работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая ее от начала и до конца.
Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку!
14:00 Обед в кафе «Подворье».
Переезд в Вышний Волочёк.
16:00 Экскурсия в Музей стекла «Красный Май», который теперь располагается в новом здании в центре города. Музей стекла был основан на базе завода «Красный май» и является одним из крупнейших в России музеев стекла.
В экспозициях музея представлены массовые и авторские изделия из стекла начиная с 1870 года: богатейшая коллекция изделий из технического и художественного стекла, которая насчитывает более 4 тысяч предметов.
17:00 Экскурсия в музей Валенок. Музей открылся совсем недавно – в 2012 году при фабрике по производству валенок. В музее выставлены не только образцы валенок всевозможных цветов и моделей, но и старинное оборудование для их производства.
Привлекает всеобщее внимание необычный экспонат, носящий имя «Царь-валенок». Его высота 2 метра 25 см, вес 52 кг. Размер обуви – 201-ый.
Переезд в Торжок. Размещение в отеле.
Торжок и Лихославль
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу. Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья.
В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря.
А также Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
11:30 Экскурсия в музей Золотного шитья. Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Переезд в Лихославль.
13:30 Посещение гончарной фабрики в Лихославле. Посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов, с образной стилизацией глиняных игрушек, с секретами мастерства создания керамических изделий.
Мастер-класс по лепке глиняной игрушки с вручением диплома; посещение музея предприятия народных художественных промыслов ЗАО «Художественные промыслы».
Обед.
Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице.
Гостиница «Торжок», г. Торжок.
|Размещение
|Стоимость
|2-местный номер (раздельные кровати)
|18 900
|2-местный номер «Люкс»
|19 670
|Дополнительное место в номере
|17 550
|1-местный номер стандарт
|20 580
Гостиница «Староямская», г. Торжок.
|Размещение
|Стоимость
|2-х-местный номер стандарт (двуспальная кровать)
|18 600
|2-х-местный номер стандарт (раздельные кровати)
|19 070
|3-х местный стандарт (раздельные кровати)
|18 830
|1-местный номер стандарт (1 корп.)
|20 740
Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Торжок»
Отель «Торжок» — комфортный отель, позволяющий размещать от одного гостя до группы туристов.
Очень удобным является расположение отеля: в шаговой доступности находится музей А. С. Пушкина, Дом Пояса, Ильинская церковь, музей Гостиница Пожарских, Тверецкая набережная, а также авто- и ж/д вокзал.
На территории расположены три корпуса отеля, ресторация «Комильфо», а также банный комплекс (русская баня с джакузи и холодной бочкой, бочка Фурако).
Номерной фонд представлен в различных категориях.
Гостиница «Староямская»
Спа-отель находится в Тверской области. К услугам постояльцев прачечная, массаж, ночной клуб, боулинг, бильярд, бассейн, сауна, сувенирный магазин на территории, парковка и доступ в интернет.
Номерной фонд оборудован одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, шкафом, столом, тумбочками, стульями. Из техники предоставляется телевизор, кондиционер.
В ресторане подаются блюда разнообразной кухни. В баре большой выбор прохладительных напитков.
Рядом есть: Никольская церковь, Борисоглебский монастырь и музей Пушкина. Дорога в пути до железнодорожного вокзала составляет примерно пять минут, до аэропорта расстояние составляет 59 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание гостинице, в номере выбранной категории
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер-класс
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка школьникам до 16 лет – 250 рублей, пенсионерам – 150 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
- Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
- Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
- При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
- При себе необходимо иметь паспорт.