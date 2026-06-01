1 день

Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок

07:15 Подача автобуса. ст. м. «Московская», Демонстрационный проезд (автобус будет стоять между памятником В. И. Ленину и Домом Советов).

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.

11:30 Прибытие в Крестцы. В поселке Крестцы находится единственная на Северо-Западе России круглогодичная фабрика по изготовлению елочных игрушек!

Это самая настоящая мастерская, в которой создается новогодняя сказка, а из обычного стекла там творят чудеса. На фабрике работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая ее от начала и до конца.

Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку!

14:00 Обед в кафе «Подворье».

Переезд в Вышний Волочёк.

16:00 Экскурсия в Музей стекла «Красный Май», который теперь располагается в новом здании в центре города. Музей стекла был основан на базе завода «Красный май» и является одним из крупнейших в России музеев стекла.

В экспозициях музея представлены массовые и авторские изделия из стекла начиная с 1870 года: богатейшая коллекция изделий из технического и художественного стекла, которая насчитывает более 4 тысяч предметов.

17:00 Экскурсия в музей Валенок. Музей открылся совсем недавно – в 2012 году при фабрике по производству валенок. В музее выставлены не только образцы валенок всевозможных цветов и моделей, но и старинное оборудование для их производства.

Привлекает всеобщее внимание необычный экспонат, носящий имя «Царь-валенок». Его высота 2 метра 25 см, вес 52 кг. Размер обуви – 201-ый.

Переезд в Торжок. Размещение в отеле.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160