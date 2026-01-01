Зимний релакс-тур на Селигер
Начало: Санкт-Петербург
2 янв в 10:00
от 40 270 ₽ за человека
30 дек в 10:00
от 47 590 ₽ за человека
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 34 970 ₽ за человека
Сейчас в Торжке в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 34 970 до 47 590.
Туры по окрестностям Торжка и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март