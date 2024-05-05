Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Тотьме
Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей
Начало: Гостиница Рассвет
10 июня в 13:00
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тотьма - город купцов и мореходов
Почувствовать провинциальную тишину в бывшей «метрополии Русской Америки»
15 июня в 12:00
16 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Начало: Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Кирова, 12
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
17 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖеня5 мая 2024Потрясающая экскурсия! Татьяна увлекла нас историей Тотьмы. Рассказ был живой, интересный, увлекательный! Спасибо!
- ЕЕлена5 мая 2024Замечательный город, с очень интересной историей. Экскурсовод рассказывала увлечённо, с любовью к своему городу. Таких памятников архитектуры как в Тотьме
- ООльга30 апреля 2024Большое спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию! Было интересно, познавательно и нескучно! Вся семья получала удовольствие!
- ИИгорь29 февраля 2024Это была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранее самостоятельно. Все прошло великолепно, интересно и познавательно.
- ССергей25 февраля 2024Все очень понравилось! Большое спасибо Татьяне!
- ААндрей13 декабря 2023Посетили город Тотьма. Погода выдалась знатная, мороз минус 18, но ничто не повлияло на полученные впечатления. Описать эту экскурсию можно
- ЛЛейла3 июня 2023Алексей - отличный рассказчик и прекрасный знаток истории и архитектуры. Единственное замечание состоит в том, что экскурсия оказалась примерно на
- ООксана14 февраля 2023Миллион раз отвечу "Да"!!! Обязательно порекомендую Алексея своим друзьям и другим путешественникам! Нереальное погружение в историю с остроумным, эрудированным гидом,
- ААнтон19 сентября 2022Экскурсия по Тотьме очень понравилась - всё интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Тотьме в категории «Пешеходные»
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