Индивидуальные экскурсии в Тотьме с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Тотьме, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Душевная прогулка по Тотьме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Душевная прогулка по Тотьме
Влюбиться в уютный провинциальный городок соли, мореходов и необычных церквей
Начало: Гостиница Рассвет
10 июня в 13:00
17 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Тотьма - город купцов и мореходов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Тотьма - город купцов и мореходов
Почувствовать провинциальную тишину в бывшей «метрополии Русской Америки»
15 июня в 12:00
16 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
Начало: Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Кирова, 12
Расписание: По договоренности
10 июня в 14:00
17 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женя
    5 мая 2024
    Душевная прогулка по Тотьме
    Потрясающая экскурсия! Татьяна увлекла нас историей Тотьмы. Рассказ был живой, интересный, увлекательный! Спасибо!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
    Замечательный город, с очень интересной историей. Экскурсовод рассказывала увлечённо, с любовью к своему городу. Таких памятников архитектуры как в Тотьме
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    нет нигде больше. Если бы жили ближе, то обязательно вернулись бы ещё. Очень удобно посетит город при поездке в великий Устюг. Но для лучшего знакомства обязательно надо заказывать экскурсию.

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
    Большое спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию! Было интересно, познавательно и нескучно! Вся семья получала удовольствие!
  • И
    Игорь
    29 февраля 2024
    Душевная прогулка по Тотьме
    Это была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранее самостоятельно. Все прошло великолепно, интересно и познавательно.
    Это была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранееЭто была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранееЭто была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранееЭто была душевная прогулка… встретившись обговорили содержание экскурсии, подкорректировали, т. к. по музеям мы прошли ранее
  • С
    Сергей
    25 февраля 2024
    Душевная прогулка по Тотьме
    Все очень понравилось! Большое спасибо Татьяне!
  • А
    Андрей
    13 декабря 2023
    Обзорная экскурсия по Тотьме «Город, что душу и сердце греет»
    Посетили город Тотьма. Погода выдалась знатная, мороз минус 18, но ничто не повлияло на полученные впечатления. Описать эту экскурсию можно
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    одним словом — восхитительно. Спасибо гиду Татьяне. Очень увлеченный и внимательный специалист. Большое спасибо за экскурсию. Узнали много интересного про город. Татьяна очень интересного рассказывает.

  • Л
    Лейла
    3 июня 2023
    Тотьма - город купцов и мореходов
    Алексей - отличный рассказчик и прекрасный знаток истории и архитектуры. Единственное замечание состоит в том, что экскурсия оказалась примерно на
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    пол-часа меньше заявленной, не было посещения дома-музея Ивана Кусковая, отчего окончание экскурсии показалось несколько скомканным. Может быть из-за высокой стоимости экскурсии и ожидания были несколько завышены.

  • О
    Оксана
    14 февраля 2023
    Тотьма - город купцов и мореходов
    Миллион раз отвечу "Да"!!! Обязательно порекомендую Алексея своим друзьям и другим путешественникам! Нереальное погружение в историю с остроумным, эрудированным гидом,
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    настоящим профессионалом своего дела! И это не только моё личное мнение, это оценка нашей группы многодетных семей из Москвы, которым посчастливилось встретиться с Алексеем в северном городе Тотьме и влюбиться в город (и север) благодаря Алексею! Алексей, теперь наши путешествия только с Вами! Вы нас покорили!

  • А
    Антон
    19 сентября 2022
    Тотьма - город купцов и мореходов
    Экскурсия по Тотьме очень понравилась - всё интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Тотьме в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Тотьме в июне 2024
Сейчас в Тотьме в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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