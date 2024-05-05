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настоящим профессионалом своего дела! И это не только моё личное мнение, это оценка нашей группы многодетных семей из Москвы, которым посчастливилось встретиться с Алексеем в северном городе Тотьме и влюбиться в город (и север) благодаря Алексею! Алексей, теперь наши путешествия только с Вами! Вы нас покорили!