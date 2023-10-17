Экскурсии на 1 день в Туапсе

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Туапсе, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг по каньонам реки Бешенка
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Маршрут среднего уровня сложности - под облака и над окрестностями Туапсе
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Водопады и лагуны Дедеркой
Индивидуальная
6 часов
Водопады и лагуны Дедеркой
Начало: 1.Г. Туапсе, ЖД Вокзал ул. Победы,2; у входа;
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Начало: Ж/д вокзал Гагры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    17 октября 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
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    оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов. Ирина и Владимир, Воронеж

  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
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    природы, веселый и непринужденный диалог, полезная и бодрящая прогулка по каньону и его окрестностям! Отдельного восхищения заслуживает кристально чистая вода горной реки Букепки в каньоне и купание в ней. В продолжение всей экскурсии Вячеслав внимательно указывал нам на все особенности ландшафта и увлекательно рассказывал о местах, по которым мы проходим, делясь собственным опытом и историями своих походов. Так что все замечательно! Вячеславу желаем профессионального успеха и благодарных туристов, однозначно будем рекомендовать путешествие друзьям и знакомым!

    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с ВячеславомПрекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом
  • В
    Владислав
    18 августа 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двоеОтличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое
  • М
    Мария
    12 ноября 2022
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
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    и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!

    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода
  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
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    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. . Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово! Воспоминания останутся на всю жизнь! Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела! Так держать! Пять звёзд. Рекомендую к посещению.

    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
  • Н
    Наталья
    23 июня 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее
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    пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось, что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему. Единственный момент, но это больше
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    вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям как следует - как минимум брать с собой обувь для трекинга (обычные кроссовки как-то не очень себя показали, скользят по камням) и быть в приличной физической форме. Тогда вообще поход-огонь будет!

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «На весь день»

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  1. Треккинг по каньонам реки Бешенка
  2. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
  3. Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
  4. Водопады и лагуны Дедеркой
  5. Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Скала Киселева
  2. Гора Индюк
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в июне 2024
Сейчас в Туапсе в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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