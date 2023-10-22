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Аудиогид
1.5 часа
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом и его историей
Начало: У памятника А.А. Киселёву
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Поход к скале Киселева
Отправиться к отвесной скале, древнему рифу и заброшенным военным объектам в окрестностях Туапсе
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош (из Туапсе)
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Маршрут среднего уровня сложности - под облака и над окрестностями Туапсе
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Чары Абхазии (от КПП «Псоу»)
Увидеть символы региона и прочувствовать страну души
Начало: Ж/д вокзал Гагры
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий22 октября 2023Очень интересная экскурсия, погружение в историю маленького города! Даже на таком небольшом участке земли много интересных событий и связи разных времён. Неутомляющая, увлекательная прогулка, рекомендую
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ВВера8 октября 2023Ни разу не были в Туапсе и вот решили начать знакомство с этой необычной экскурсии. Оплатили, скачали-проблем не возникло (всегда есть
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ААлександра26 августа 2023Очень понравился спектакль. И информативно, и подумать, задуматься о смыслах и ценностях. Хорошая подача материала, интересно и увлекательно.
- ООльга21 августа 2023Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
- ВВладислав18 августа 2023Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
- ААнна2 августа 2023Всё огонь 🔥! Слава, мы ждём фоток)
- ММария12 ноября 2022Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
- ААлексей24 октября 2022Все прошло отлично! К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Летние»
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