Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе

Алексей
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Алексей – ваш гид
Лучше гор ⛰️ могут быть только горы ⛰️ с опытным проводником.

Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом.

Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!

От 7500 за экскурсию

Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Что вас ожидает

Дружеское приключение
До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.

Каменные исполины и многовековые деревья
У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны.

Кому подойдет поход

Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!

Организационные детали

  • Транспорт из Туапсе Лазаревского и обратно включен в стоимость
  • Продолжительность экскурсии 5-7 часов (без учета дороги), полная длительность будет зависеть от ситуации на дорогах
  • Протяженность пешеходной части 10-12 км
  • Обязательно надевайте спортивную обувь с цепкой подошвой и возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я родился, вырос и живу в Сочи. Много путешествую, но всегда возвращаюсь в любимый город. Хорошо знаю историю Сочи и соседних регионов. Окончательно и бесповоротно влюблен в Кавказские горы и Черное море и готов делиться этой любовью. Основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Лазаревского района Сочи и Туапсинского района.
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Алексей проводит ещё 1 экскурсию

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